Agüimes da el gran salto a Francia

El CIFP Villa de Agüimes aspira alto. Ahora podrá hacer proyectos de movilidad formativa de alumnos y profesores, no sólo con un centro, sino con doce a la vez de una misma región francesa.

El Centro Integrado de Formacion Profesional (CIFP) Villa de Aguimes busca, como todos, las finalidades del programa Erasmus, que son compartir; difundir; mejorar las competencias personales y profesionales, y las habilidades sociales; mejorar la capacitación del alumnado personal docente; la inserción laboral;, además de mejorar la convivencia democrática y europea. Cabe recordar que el programa Erasmus es el acrónimo del nombre oficial en inglés, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios).

Desde hace unos diez años, este centro agüimense participa en esta iniciativa a favor de la movilidad formativa europea. Sin embargo, dará un pasó adelante: en vez de hacer el proyecto con una empresa y un solo centro de FP de un país europeo, pues ahora se sumó al proyecto en el que están doce centros de FP de una misma región francesa y respecto a la gastronomía, hostelería, turismo y sanidad. Y no sólo será de alumnos, sino también de docentes.

Un total de doce miembros de personal administrativo, directores de finanzas y directores de doce centros de enseñanza de Formación Profesional (lycée) de la región de Occitania, que está al sureste de Francia [que hace frontera con Aragón y Cataluña, y el Principado de Andorra], han participado por primera vez entre el lunes y el miércoles de la semana pasado en el Campus de Excelencia en Gastronomía, Hostelería y Turismo que tuvo lugar en el CIFP Villa de Aguimes.

Esta región, en relación al programa Erasmus y a los intercambios de formación, es una de las más importantes del país, por la cantidad de población que realiza esta movilidad formativa porque su proyecto CampusMob cuanta con uno de los presupuestos más altos del país en esta materia, al ser de 240.000 euros.

Este proyecto de encuentro entre directivos de los doce centros franceses y profesores del centro canario fue preparado por la parte de Agüimes por el equipo formado por la vicedirectora Eloísa Espino y los coordinadores del Proyecto Erasmus Plus, de ciclo medio y ciclo superior, Heriberto García y Óscar Sosa. La coordinadora de Erasmus Plus de la Dirección General de Formación Profesional (FP) de la Consejería de Educación del Gobierno canario, Maite Negrín Llorca, acudió al encuentro, como lo hizo el primer día el alcalde Óscar Hernández.

Entre los asistentes por la parte francesa, se encontraban la directora Véronique Paris; el director de operaciones Stéphane Sabathé; y jefe del proyecto CampusMob, David Dupasquier, entre otros.

También fueron invitados a participar en esta cita docentes, con dedicación en Erasmus, de los Institutos de Educación Secundaria (IES) Las Huesas, en el municipio de Telde; IES Santa Lucía, en Santa Lucía de Tirajana; y el IES Faro de Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

Todos los asistentes han participado durante los tres días del encuentro de trabajo en cada uno de los puntos tratados en distinta jornada. En la primera, fue sobre la calidad y los sistemas de calidad de la misma, es decir, el tratamiento de la programación, cómo se elabora, cómo se difunde, etc...

Sistema dual

El tema que se trató el segundo día fue en relación al sistema de educación dual, el cual se espera que en un par de años entre en vigor en la Formación Profesional que se desarrolla en Canarias tras la aprobación de la normativa que se está preparando. «En la actualidad, los alumnos de los centros de FP realizan prácticas en empresas en el último trimestre del segundo año de cada ciclo. En cambio, con el sistema dual, la formación con las prácticas la tendrá el alumnado desde el primer curso de cada ciclo. Es decir estará más compensada al teoría y la práctica», afirma el coordinador del programa Erasmus Óscar Sosa.

La tercera jornada se centró respecto al Erasmus, con el intercambio de experiencias de cada centro o de cada profesor o equipo directivo. Así, asistieron a las mesas redondas en el restaurante del CIFP Villa de Agüimes en las que cada uno expuso los proyectos de Erasmus, métodos, principios y objetivos comunes.

«Trabajamos aquí con confianza, y eso es importante porque sin ella no hay proyectos», afirma un director galo

El francés David Dupasquier, jefe del proyecto CampusMob, destaca «la amistad, el calor y la buena acogida que recibimos aquí. Y trabajamos con confianza, que es muy importante, y sin ella no hay proyectos. Resalto de este centro, la buena dinámica del equipo en las iniciativas internacionales; la organización de eventos; y la buena calidad de la enseñanza en hostelería. Lo negativo, que les falta enseñar francés. Sí, son importantes el inglés y el alemán, pero el francés abre muchas puertas».

Richard Tallaron, coordinador del Programa Erasmus de la Academia de Montpellier, señala que vino a conocer cómo será el sistema educativo dual en Canarias, y «para reforzar la participación entre Montpellier y Agüimes. Es muy importante para nosotros la colaboración».

Puertas abiertas

La vicedirectora del CIFP Villa de Agüimes, Eloisa Espino, resalta que este campus y los nuevos proyectos de Erasmus con los doce centros galos «abren muchas puertas para nuestros alumnos y para los que vengan de fuera, para su formación y mejor búsqueda de trabajo, así como también para el profesorado de nuestro centro que hará también el Erasmus».

«Nos sirve para una mayor difusión de lo que hacemos en el CIFP Villa de Agüimes, tanto en el Archipiélago, como en Francia y el resto de Europa. Ha sido un mes de trabajo, de preparativos y programación de este campus con los directores franceses, pero claro que ha valido la pena. Además, estamos agradecidos de que han participado alumnos de Segundo de Asistencia de Dirección, como práctica. Han aprendido mucho y su colaboración fue muy positiva», manifiesta Eloísa Espino.