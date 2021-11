Veneguera suena a timple

El timple no se limita a la música folclórica y tiene mucha más cuerda. Es un instrumento de lo más universal y versátil con el cual se puede interpretrar casi cualquier género «porque los límites no están en el instrumento, sino en el músico que lo toca», afirma el timplista grancanario Germán López. Y con esa premisa Veneguera, en el municipio de Mogán, pretende convertirse el próximo domingo en una escuela para jóvenes a través del encuentro ‘8 islas en 5 cuerdas’, un evento en el que timplistas de todo el archipiélago debatirán con el público sobre la realidad de este instrumento alrededor de las islas y que aspira a convertirse en un polo de atracción para que las nuevas generaciones se adentren en el conocimiento de una herramienta con fuerte arraigo en la cultura y la música popular canaria. La plaza del pueblo acoge esta jornada a partir de las 18.00 horas con un debate y la celebración de un concierto.

Este encuentro con el público y el posterior concierto está coordinado por Germán López, quien además representará a Gran Canaria. Por La Palma participa Carlos Martín Brito, desde Lanzarote llega José Vicente Pérez González, en representación de Fuerteventura participa Julia Rodríguez, desde El Hierro Pablo Díaz, por La Gomera Gabriel Ángel Campos y desde Tenerife Beselch Rodríguez. Cada uno de los timplistas participantes tendrá su protagonismo como solista, pero también se interpretarán temas a dúos o tríos, antes del concierto final, que estará complementado con una banda base compuesta por el guitarrista Carlos Martín, el bajista Jaime del Pino y el percusionista Toto Noriega.

En esta jornada del timple, coordinada por Germán López, participan músicos de todas las islas

La jornada está programada casi sin guión, porque el objetivo de estos timplistas, explica Germán López, también presidente de la Asociación del Timple Canario, es hablar aquellos temas relacionados con el instrumento que causen interés entre el público asistente, así que ellos tendrán como papel iniciar el debate. «No es un debate cerrado, sino improvisado, esa es la idea porque lo interesante de este proyecto es que cada participante vive una realidad distinta porque vivimos en islas diferentes; más que una charla magistral, queremos satisfacer las necesidades e inquietudes de los jóvenes y no tan jóvenes que se acerquen hasta Veneguera», apunta el músico.

Cada uno de los intérpretes ha escogido una de las canciones de sus repertorios para tocar de forma individual, pero conjuntamente interpretarán folías, isas y malagueñas de la música popular. López, por ejemplo, interpretará Imaginando folías o Malagueña embrujada; Julia Rodríguez cantará a Taburiente, Beselch Rodríguez ofrecerá un arreglo de un Tanganillo y José Vicente Pérez interpretará Ventolera. «Será un repertorio variado y significativo del timple en la actualidad, que es un instrumento vinculado al folclore pero abierto a otras influencias, estilos y diferentes formas de tocarlo», cuenta López. Para el timplista, este instrumento «goza de buena salud» en todas las islas.

Este evento nace este año en Veneguera, pero la intención de la organización, AD Producciones, es que a partir del próximo año pueda girar alrededor de las islas con este mismo formato con el objetivo de llegar a otros jóvenes. «Queremos participar de la sinergia que se origine en cada isla con un instrumento que está vivo», apunta López, «eso será señal de que el instrumento sigue siendo atractivo para las nuevas generaciones». El elenco de artistas que participa en esta primera edición de ‘8 islas en 5 cuerdas’ ronda los 30 años.

La organización se ha propuesto que este primer encuentro sea el inicio de una gira anual por el Archipiélago

Por su parte, explica Adelardo Dorado, organizador del evento junto a Rocío Pozo, que el objetivo es poner en contacto a los timplistas jóvenes con las nuevas generaciones para engancharlos al aprendizaje de este instrumento. «Esto no significa que los jóvenes no quieran aprender, sino que no les damos oportunidades», indica, «y eso hace que las nnuevas generaciones solo asocien el timple a la música folclórica».

La organización barajó otras localizaciones para la primera edición de este proyecto, pero finalmente fue el Ayuntamiento de Mogán el que apostó por esta jornada de promoción y fomento del timple. Este evento cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Local. El acto comenzará el domingo a las 18.00 horas y tiene un aforo de entre 150-200 personas con acceso gratuito.