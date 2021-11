Óscar Santos: «Valsequillo debe orientar bien su oferta al turista nacional»

¿Cómo afrontan este momento de pandemia las empresas de turismo activo?

Desde que finalizó el estado de alarma, el año pasado, se establecía que las actividades al aire libre eran de las más seguras. La temporada de 2020 fue buena, y la de 2021 está yendo mucho mejor, pero hablo a nivel general. A lo mejor hay zonas como Canarias que dependen mucho del turismo extranjero que no han vivido esta situación, mientras que en otras zonas de España se ha experimentado un alza de demanda de la mano del visitante nacional. Este verano hay empresas que batieron récords de facturación respecto a otros años y eso es porque se trata de una oferta en la naturaleza, al aire libre, y que después de tantas medidas sanitarias se demandan mucho más.

¿Qué consejo le daría a Valsequillo para que conquiste a toda esa clientela de turismo de naturaleza?

Pues que dirija su oferta al turista nacional que es una asignatura pendiente porque es un lugar muy atractivo. Si la gente de capitales como Madrid o Barcelona se traslada a núcleos rurales y se hacen muchos kilómetros para hacer actividades de turismo activo no les debe suponer un problema coger un avión, y trasladarse a Gran Canaria para disfrutar de las actividades de la naturaleza. Realmente acercarse a Valsequillo no es problema porque el avión no es tan caro, y a esos clientes sòlo les preocupa la oferta.

¿Qué buscan estos clientes, aventuras o disfrutar también de la gastronomía del lugar?

Hace unos años se llamaba turismo de actividades complementarias, en el sentido de que la gente visitaba una zona y a partir de ahí realizaba senderismo, barranquismo o cualquier actividad, pero hace tiempo ya que eso ha cambiado y la motivación principal es la actividad. Si Valsequillo ofrece a los mercados nacionales una oferta bien orientada esa va a ser la principal atracción, y, a partir de ahí, la gente buscará alojamiento, lugares que visitar, donde comer, porque no todo es estar haciendo todo el día senderismo o estar subido a un kayak.

¿Aciertan las empresas que están apostando por una oferta de aventura y degustación de vinos o de quesos?

Si, se trabaja ya en ofertas de senderismo con catas de vino, que se presenta mañana-por hoy- dentro de la segunda jornada de la Feria de Turismo Activo. Potenciar la producción local de vinos y quesos es una forma de apostar por la economía local y de asentar la población local, así como de redistribuir las rentas por turismo del sur hacia los municipios de interior. Hay datos del Instituto Canario de Estadísticas y de Promotur que reflejan que estos visitantes dejan más dinero en el destino, y de una forma más distribuida que el de todo incluido, con lo cual de esta forma se fomenta una riqueza más diversificada en la isla, y se contribuye no solo a mejorar la economía de lugares como Valsequillo sino a preservar su paisaje.

¿Y es buen momento para relanzar este tipo de ofertas?

Creo que sí. En la Península hay muchas personas que se han acercado a interesarse por este tipo de turismo que se hace en zonas rurales, en espacios naturales y sobre todo al aire libre, y hoy por hoy la decisión de salir o no salir después de tanto tiempo sin poder viajar hace que se busquen alternativas de ocio, y el turismo activo representa esa opción. Lo que hay que hacer es que dirigirse al turismo nacional, porque Canarias está acostumbrada a enfocar todo al visitante extranjero, y hay muchos turistas en España interesados en estas opciones. Además, Canarias tiene un atractivo añadido que es el clima porque ayer-por el pasado jueves- cuando viajaba desde Castilla la temperatura era de siete grados, y ya en Madrid se veía la sierra nevada, y hoy-por ayer- aquí en Gran Canaria hace un tiempo increíble que te permite disfrutar de cualquier actividad al aire libre, y eso deben saber rentabilizarlo no sólo para lo que es el turismo de sol y playas.

¿Se refiere a que no hay que nos empeñamos en llenar hoteles con los turistas que vienen en busca de sol y de las playas?

Sí, porque el hecho que diferencia a Canarias con Península en mucha de la oferta de turismo activo es el clima, porque pueden venir todo el año a hacer senderismo, cosa que en Península no ocurre porque en sitios como Castilla tienes muchos días de temperaturas gélidas.

¿Y es un turista que gasta dinero en el destino?

Sí, por supuesto gasta dinero en la actividad que es la motivación por la que se mueve, pero se aloja en ese sitio y también quiere conocerlo. De cada euro que se gasta en la actividad de naturaleza se gasta otros cinco en servicios complementarios. Por eso insisto en que el clima es un atractivo para viajar a Canarias. Me sorprende que no vengan más turistas nacionales para descender por los barrancos o para hacer senderismo, o bicicleta de montaña, y que luego la gente se haga hasta 500 kilómetros para hacer esquí o cualquier otra actividad, y a veces, a sabiendas de que el clima no les va a acompañar.