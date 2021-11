Samuel Henríquez: «Si todo va según lo previsto, quioscos y hamacas estarán en las playas antes de fin de año»

Cuando llegué a la concejalía me encontré con los contratos de los servicios de temporada vencidos desde 2011. Se prestaban de forma irregular y cuando llega el estado de alarma cesa la actividad y no se nos permite reactivar el servicio. En este tiempo hemos apostado por su municipalización a través de la empresa pública Emursa. Eso nos permitirá reactivar el servicio lo más rápido posible y ofrecer estabilidad a los trabajadores, que serán subrogados. Esta misma semana hemos terminado de limpiar y sustituir las hamacas y sombrillas en mal estado. Además, hicimos una modificación presupuestaria de 500.000 euros para consolidar el servicio y mejorar todo lo que podamos. La gente habla de instalar quioscos como en Ibiza, pero no podemos, Costas nos lo impide al estar en un espacio natural protegido. Eso sí, vamos a mejorar el servicio con tumbonas y hamacas dobles. Si todo sale según lo previsto, las hamacas, sombrillas y quioscos estarán en las playas antes de final de año. Es una necesidad imperiosa también para el Ayuntamiento porque revertirá en las arcas.

Un asunto polémico en playas ha sido la escollera del Faro de Maspalomas. ¿Qué sabemos?

No tenemos noticia del recurso que presentamos a Costas. Siempre defendimos que allí no se hizo ninguna actuación y si usted va hoy se va a encontrar la misma situación que hace ocho meses: la arena ha vuelto a su lugar natural, ya no se ve aquella escollera y eso refrenda el recurso que presentamos. Ahora estamos trabajando para rehabilitar el tramo de pasarela que cayó justo delante del centro comercial, para el que necesitamos el permiso de Costas.

Tras la destitución de los ediles de CC ha asumido Urbanismo. ¿Qué se ha encontrado?

Mucho trabajo por hacer, pero es un reto apasionante. Tengo mucho interés en desbloquear los grandes asuntos enquistados en este municipio, desde las grandes inversiones a los planes parciales empantanados desde hace años. En esta concejalía se ha vendido mucho humo en los dos últimos años con muchos asuntos que no se han materializado, como el Siam Park, que es lo más visible, o Meloneras 2A, donde hace 19 años que no se construye un hotel. Ya he mantenido reuniones con Lopesan, Loro Parque y la FETH; la intención es ayudarlos a todos porque eso será beneficio para todos nosotros. Estamos implicados, pero es difícil porque tenemos poco capital humano.

NC tiene la concejalía de Playas, ahora también Urbanismo y además en Ayuntamiento y Cabildo la formación es socio de gobierno, con lo que ello implica en un ente como el Consorcio de Rehabilitación Turística.

Nueva Canarias en el Sur tiene hoy más poder que el que ha tenido en los últimos 10 años y eso hay que saber administrarlo. Tenemos la sinergia del Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento y hay que aprovecharlo porque venimos de una etapa en que se veía a las instituciones supramunicipales como un enemigo de San Bartolomé de Tirajana. El Consorcio era un ente muerto y lo hemos salvado con una inversión de 10 millones de euros que permitirán ejecutar numerosos proyecto. Además, ahora con Urbanismo tenemos la oportunidad de impulsar la renovación de los espacios comerciales obsoletos, que en su mayoría son espacios privados que están en multipropiedad. Pero es fundamental que los empresarios de espacios como el centro comercial Faro o el Anexo II entiendan que tienen negocios en la milla de oro de la isla que si se rehabilitan con proyectos potentes serán mucho más rentables.

Hablemos de Urbanismo. Recientemente el Pleno aprobó inicialmente una modificación menor del planeamiento para que los vecinos de Las Cuatro Matas y Lomo Los Azules puedan iniciar la legalización de sus viviendas. ¿Para cuándo tiene previsto el Ayuntamiento que se resuelva definitivamente este asunto?

Nos encontramos con unas construcciones ilegales que se levantaron con el consentimiento de la Administración. Acabamos de dar un primer paso, solo hemos abierto la puerta a la legalización, pero probablemente no veamos el expediente culminado durante esta legislatura porque es un procedimiento largo y tedioso y tenemos poco capital humano precisamente porque en Recursos Humanos se centraron en resolver lo urgente, pero no vieron que lo importante era tener suficientes técnicos para que la Administración caminase.

Otro tema enquistado es el Plan Parcial de Montaña La Data, cuya aprobación reclaman los vecinos desde hace años. ¿Qué ha recibido?

En el desarrollo de este plan parcial había una factura pendiente de cobro por parte del técnico que colaboró con la administración en su redacción, y se negaba a continuar. Ya hemos pagado, esto quizá para los vecinos no significa nada, pero a nosotros nos va a permitir que se hagan las modificaciones y aportaciones necesarias al documento. Esperamos que se pueda resolver cuanto antes.

El Pleno aprobó una modificación menor del planeamiento para desbloquear el sector Meloneras 2A, paralizado desde hace 19 años. Esa modificación tiene que iniciarla el Ayuntamiento de oficio. ¿Cuándo?

Ya. La resolución del recurso después de 19 años nos da pie a iniciar de oficio la revisión del plan parcial de Meloneras 2A. He tenido ya un primer encuentro con la propiedad para manifestarle nuestra predisposición para desbloquear esas inversiones y también con los técnicos municipales para fijar las prioridades dentro de la concejalía y este asunto es prioritario para estos dos años. Ya he dado la orden al jefe de los servicios de Urbanismo para que se ponga en contacto con la empresa que va a realizar los proyectos técnicos del plan parcial, el proyecto medioambiental y el de urbanización.

En los últimos meses saltó la polémica en el sector 20 de El Hornillo, donde está prevista la construcción de un parque empresarial. ¿En qué punto estamos? ¿La obra es inminente o hay posibilidad de dar marcha atrás?

Se creó una junta de compensación. Hay dos propietarios que aún no han firmado los documentos porque no están de acuerdo con las cantidades que se les ofrece y están en proceso de negociación. Ese sector es fundamental porque nos permitirá unir la zona turística con la residencial de El Tablero ya que tendrá áreas comerciales y viviendas de protección oficial. Eso sí, no existe posibilidad de marcha atrás, así que vamos a tratar de llegar a un acuerdo con los propietarios. Las cosas se arreglan sentándonos todas las partes.

Siam Park. Hace unos días conocíamos que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres recursos contra la sentencia que frenaba su construcción. ¿En qué trabaja el Ayuntamiento?

Hemos mantenido ya una reunión con la familia Kiessling. Es estratégico para San Bartolomé de Tirajana otorgar la licencia y que luego los terceros que se vean perjudicados presenten los recursos que consideren en el proceso de alegación. Ahora tenemos que dar respuesta al Estado a su reclamación sobre el abono de 14,3 millones de euros por los aprovechamientos urbanísticos. No fue casualidad esa demanda de los aprovechamientos por parte de Hacienda, se hizo con la intención de obstaculizar el desarrollo del proyecto.

¿Qué responderán?

Que el Estado no tiene razón y que en caso de que la tuviesen tendrá que ser otro, un tribunal, quien lo decida. Nuestro planteamiento es avanzar todo lo posible hasta otorgar la licencia.

Al inicio del mandato la alcaldesa dijo que el Ayuntamiento no estaba en disposición de asegurar a un empresario el desarrollo de sus proyectos. ¿Sigue igual o la situación ha revertido?

Hay una apreciación totalmente distinta por parte de los inversores gracias a los cambios en el Ayuntamiento. Los inversores que ya he nombrado me dicen que hacía mucho tiempo que no se mantenían reuniones con los responsables de Urbanismo. Creo que los empresarios han vuelto a recuperar la ilusión de que sus inversiones vuelvan a caminar.

Deportes. Ya se celebran eventos deportivos en el Sur que impulsan el turismo.

Desde el inicio de la pandemia se ha desarrollado actividad deportiva con grandes deportistas internacionales que han mostrado nuestro destino en sus redes sociales y eso es una promoción impagable. Hemos desarrollado un numeroso calendario deportivo y para eso es necesario el consenso de todos los sectores económicos que se materializará en la Gran Canaria Maraton el 21 de diciembre. Eso será el reseteo de Maspalomas. Este es un destino seguro con un condición climática espectacular y por tanto el pack deporte, turismo y ocio aún debemos explotarlo más.

Policía. Según el informe de criminalidad de Interior sitúa a San Bartolomé entre las 10 ciudades más inseguras. ¿Ha tomado medidas?

Ese informe de sostiene en parámetros, como hurtos o denuncias, que nada tienen que ver con la inseguridad en las calles. Somos un destino seguro y cualquier turista puede caminar tranquilo por nuestros paseos.