La producción de aguacates sufre una caída por el calor del 20 al 30%

La ola de calor del pasado verano, que estuvo acompañada de episodios de calima, ha pasado factura a la producción de aguacates de Mogán. Entre un 20 y un 30 por ciento, según las zonas en las que se localicen los cultivos, se ha reducido la cosecha de este producto gourmet, cada vez más reclamado en la gastronomía y hasta en las dietas, por el que al existir menos oferta ha ido cotizando al alza, y se han llegado a pagar precios de hasta 10,5 euros por kilo hasta hace apenas un mes.

Con esta merma de la producción, la Feria del Aguacate se afronta ya con menos productores. De los 20 que acudieron a la última edición, -la de 2019, pues el pasado año no hubo muestra debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del covid-, este año serán 15 los agricultores que van a participar en la muestra, que se celebrará el próximo día 5 de diciembre en Arguineguín, y ya por sexta vez.

«El producto de Mogán es de primera, y el que se vende ahora es de tercera»

«Aguacates si habrán, aunque es una pena que haya algo menos que otro año”, señaló ayer el concejal de Obras Públicas, Hacienda y Desarrollo Rural de Mogán, Ernesto Hernández. Sin datos aún de la cantidad de producción que se va a comercializar en este certamen, señaló que es ahora cuando se está empezando a recoger las variedades ‘Fuerte’, y luego le seguirá la de 'Pinkerton', porque de la de ‘Hass’ hay poco porque se da más en zonas con más humedad, como puede ser Tenerife o La Palma, y es la que ha empezado a estar en el mercado, de ahí que hayan bajado algo los precios, aunque superan aún los 6 euros.

Las zonas más castigadas por esos embates de temperaturas en Mogán, que llegaron a superar los 40 grados fueron la de Cercados de Espino, Barranquillo Andrés, y la parte alta de Veneguera, donde los árboles tras esos días de calor se quedaron con las hojas quemadas. Detallan los agricultores que el efecto fue “como si se le hubiera aplicado un soplete a los árboles, porque las hojas se quedaron de color marrón, y al tocarlas se deshacían en pedacitos». Los efectos de ese tiempo africano fueron algo menos virulentos en los cultivos de la zonas más bajas por la influencia que ejerce el mar cuando refresca, como ha sido el caso de Veneguera, la zona de Mogán y de Arguineguín.

Pero los productores de este municipio están acostumbrados a que el tiempo juege muchas veces en su contra. «Contra la naturaleza no se puede luchar» , comentaba ayer Willy García, uno de los cosecheros de aguacates a los que los excesos del clima les han afectado de lleno. Todavía desconocía ayer con cuanto volumen de producción va a poder acudir a la muestra del próximo mes de diciembre porque aún no la recogido, pero reiteraba que es normal que haya menos frutos porque «los árboles se quemaron por tanto calor». Sin embargo, comentó como con los mangos y mangas no fue tan devastador probablemente porque en estos cultivos el proceso de floración iba a algo más retrasado.

También Guillermo Bueno, un joven agricultor de Veneguera, lamentaba las pérdidas que han sufrido en la campaña de este año. Según dijo han coincidido dos circunstancias, por un lado en marzo, cuando empieza a salir la flor, habían noches de 15 grados, y luego cuando estaba desarrollándose el fruto llegó el calor, que fue muy elevado y al final «el aguacate en muchas zonas se ha quedado como cuajado». Por eso, dijo que se está pensando si va a disponer de producción de calidad como para participar en la feria.

Las medidas por el covid imponen un certamen más comercial, y sin degustaciones

Respecto al precio al que se puede ofertar este cultivo a los que acudan a esta feria, muchos de los agricultores señalaron que si en el supermercado está sobre los 6 euros, es posible que se pueda vender ese día a 5 euros, pero es algo que tampoco se atrevían a darlo por confirmado. Con todo, si que insistieron en que «el producto de Mogán es de primera, y el que se comercializa en muchos supermercados, de tamaño medio, es de tercera».

Por último, el edil de Desarrollo Rural de Molgán manifestó que las medidas sanitarias que se siguen aplicando por el Covid impiden que se puedan realizar degustaciones de productos como se ha hecho en otras ediciones, y obliga a que sea una cita más comercial en la que también tendrán cabida los trabajos de los distintos oficios artesanos.