El Ayuntamiento precinta la Terraza Botánico por no contar con licencia

La concejalía de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que dirige Samuel Henríquez, ha ordenado finalmente el precinto de la Terraza Botánico, que se encuentra ubicada en la planta alta del centro de ocio Holiday World de Maspalomas, tras considerar los técnicos de este departamento que la actividad de este local de copas no está contemplada en la licencia de apertura concedida en su día al citado establecimiento de ocio. Sobre este local, que fue clausurado el pasado lunes por la Policía Local, ya pesaban hasta cinco denuncias por exceso de ruido interpuestas por los agentes policiales desde el pasado mes de febrero hasta agosto, y hasta un requerimiento del Defensor del Pueblo, que a raíz de las quejas de las comunidades de propietarios de los apartamentos aledaños solicitó al Ayuntamiento que actúe ante los ruidos y altercados que se producían en esta terraza, sobre todo los fines de semana.

En el nuevo decreto que ha hecho Disciplina Urbanística, fechado el pasado 3 de noviembre por el que se ordena el cierre, además de incluir todas las denuncias policiales sobre el excesivo volumen de los aparatos reproductores de la música -por encima de los 50 decibelios-, y por no respetar las medidas sanitarias impuestas por el Covid, se señala que, a la vista de la documentación técnica sobre la licencia de apertura del parque de atracciones Holiday World, recogida en el expediente 27/2002 AC (280/2022 AC Gabitec), el local Botánico «no se encuentra amparado en dicha licencia de apertura, ni en la relación de actividades recogidas en dicha licencia de apertura definitiva».

Disciplina Urbanística arma una nueva orden tras no aplicar la anterior el comisario de Policía

Samuel Henríquez (NC) explicó ayer que esta es la «parte novedosa» que recoge esta nueva orden de cierre respecto al anterior, que ordenó su antecesor en este departamento, Alejandro Marichal -expulsado del Gobierno municipal- el pasado mes de agosto, y que no se llevó a cabo porque el comisario de la Policía Local, Isidro Armas, no procedió a notificar la resolución de Disciplina Urbanística del pasado 9 de agosto a la empresa. Henríquez, que en ese momento era el edil responsable del área de Policía, se posicionó ayer en defensa del comisario, y dijo que la razón que dio en ese momento este funcionario policial fue que «vio fallos en el expediente» y aclaró que «por eso no se ejecutó en septiembre el cierre» de este local, a pesar a todas las denuncias policiales que ya existían por los ruidos.

En el procedimiento, que inició este misma área ya bajo el mandato de Marichal contra los titulares de Terraza Botánico S.L, y Punto Zero Centro de Ocio S.A., entre las razones que sostienen los técnicos del departamento jurídico municipal para sostener la clausura de esta terraza o la prohibición del desarrollo de la actividad ya se apuntaba, no obstante, que «no contaba con la preceptiva licencia y no había cumplimentado el trámite de comunicación previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

Al mismo tiempo, sobre el emplazamiento de toda la zona que ocupa este local de copas, en este decreto se especifica que ocupa la zona centro de la parte alta del establecimiento de ocio, y apunta que si bien se encontraba fuera de ordenación, se legalizó después con los expedientes de obra 687 y RF 1460/2019, que cuentan con informes favorables de la Oficina Técnica Municipal de mayo de 2021, y que dio origen a la posterior legalidad de todo el parque de atracciones.

Sobre esto, el edil ahora en la oposición de CC, Alejandro Marichal, aseguró ayer que en su día, al ver que el comisario de Policía, Isidro Armas, que al parecer comunicó la orden de cierre de la Terraza Botánico un día después, y no veló porque se ejecutara ese precinto, le solicitó por escrito que le informara por qué razón había actuado de esa manera y dejó sin efecto la clausura de este establecimiento, pero nunca obtuvo una respuesta ni una aclaración. La explicación la dio ayer Samuel Henríquez, que por entonces era el jefe superior de Armas, y tras la remodelación del gobierno de Tunte dirige Urbanismo.

La empresa anuncia que emprenderá medidas cautelares contra el Ayuntamiento

Por su parte, el propietario de este negocio, Juan Martínez, aseguró ayer que desconocía los motivos por los que la Policía ha precintado el local que tiene en Maspalomas. «Estamos averiguando las razones, porque no sabemos si fue la Policía o un chistoso”, ironizó este empresario. Con todo, seguidamente añadió, y ya en otro tono, que los abogados de la empresa van a recurrir esta orden de cierre ante el juzgado para presentar un recurso de «medidas cautelarísimas».