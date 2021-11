«Las Islas Canarias son de las más vulnerables a la fauna invasora»

Juan Rita expuso en las XXVIII Jornadas Forestales de Gran Canaria las experiencias en la erradicación de cabras asilvestradas y conejos en Islas Baleares. En esta entrevista alerta de la vulnerabilidad del Archipiélago canario ante la introducción de fauna exótica. Luego se convierte en depredadora.



En su ponencia en estas Jornadas Forestales de Gran Canaria expone la experiencia de Baleares en la erradicación de la fauna invasora. ¿Se ha podido controlar?

Las experiencias son dos casos en islotes que están muy protegidos, en uno había cabras y en el otro conejos. En ambos casos se ha hecho una erradicación y la repoblación con vegetación ha sido muy buena. Se ha hecho un seguimiento con observaciones permanentes, mirando los cambios de estaciones en cada año y en sitios muy concretos. Hemos podido constatar la recuperación de las especies endémicas y el descubrimiento de otras.

¿Qué islas son?

La islas son Es Vedrá, donde había cabras asilvestradas, y S'Espartar, con conejos. Son dos islotes que pertenecen a un espacio natural protegido de Ibiza y la erradicación la dirigieron los responsables de la reserva, también con mucha polémica en el tema de las cabras,

¿Y cuál es la experiencia en el resto de las Islas Baleares?

En las islas grandes la erradicación completa es mucho más difícil. El problema es grave, sobre todo en Mallorca con las cabras, con muchos intereses que confluyen y a veces contrapuestos, como ocurre en Canarias. Y el problema es el aumento de la población de esos animales, muchas veces sin ningún control.

En Gran Canaria existe una gran polémica por la eliminación de las cabras asilvestradas con disparos de rifle rechazados por grupos animalistas. Se han buscado alternativas que no acaban de dar resultados. ¿Es partidario de ese método para acabar con esos animales?

Es un tema muy sensible y depende de los casos. Se debe analizar cada situación. Si es un territorio donde es fácil acceder a las cabras, hay que ver otras alternativas. Pero si es un terreno muy abrupto, con accesos complicados o incluso con riesgos para las personas que van a la captura, un disparo es el único método posible, pues aunque el animal muere, es el más inocuo para evitar el sufrimiento del animal. Ese es un tema que deben evaluarlo los veterinarios y las personas que están sobre el terreno. Yo, como botánico, no puedo ir más allá, pero sí considero que no se debe poner en riesgo la integridad de las personas encargadas del control. En el caso de Es Vedrá, las alternativas a los disparos a las cabras eran prácticamente inviables, pues es un sitio muy escarpado. Incluso sacar la cabra a hombros, muerta o anestesiada, es imposible. Además, hay un problema añadido. Si sacas las cabras vivas, ¿qué hacer con ellas? Muchas veces surge un problema sanitario al introducir las cabras asilvestradas dentro de los rebaños, pues no ha tenido un seguimiento de posibles enfermedades.

Aunque quizá no sea un caso equiparable a Canarias y Baleares, en las Islas Galápagos se eliminaron más de 100.000 cabras a tiros para salvaguardar las especies endémicas, como la tortuga gigante. Allí se entendió esa medida y hoy es uno de los paraísos de la naturaleza. ¿Es cuestión de informar y concienciar a la población del daño que producen estas especies introducidas por el hombre?

Claro que sí. Concienciar es fundamental, pero no solo sobre los animales que se han introducido históricamente, sino los que nos pueden seguir llegando. Es un problema global. Ahora estamos hablando de cabras y conejos, pero nos están llegando de fuera animales, plantas, insectos, hongos o bacterias que nos están provocando problemas gravísimos. Hay que convencer a la gente de que no puede estar moviendo animales y plantas de una manera descontrolada. Por ejemplo, en Baleares tenemos ahora problemas con los mapaches, la tortuga de California y carpas en las albuferas. Y los tuvimos con la avispa asiática. Baleares es uno de los pocos casos exitosos en que se ha conseguido erradicar esta avispa. También el picudo de las palmeras, que en Canarias conocen bien. Sin entrar en la peligrosidad de hongos y bacterias, esta fauna introducida genera unos problemas gravísimos en lo que se llama bioseguridad. Cada vez están entrando más especies exóticas.

Aparte del ganado asilvestrado, los conejos o ardillas, en los últimos años la gran preocupación en Canarias es la proliferación de la serpiente de California, ya muy presente en varias zonas de Gran Canaria. ¿Qué se debe hacer ante esa amenaza para la fauna autóctona?

Hay que intentar erradicarlas lo antes posible. En Baleares tenemos dificultades, sobre todo en Ibiza, con serpientes europeas, que parece que han llegado a través de la tierra en las importaciones de plantas. Amenaza la supervivencia de unas lagartijas endémicas y exclusivas de Ibiza y se están invirtiendo muchísimos esfuerzos en la erradicación. Es difícil una vez que se han instalado, pero hay que intentarlo. Es un caso parecido al que sufre Gran Canaria con la culebra californiana. Es complicado acabar con ellas, por eso es fundamental la actuación temprana. Hay que evitar sus efectos catastróficos. Estamos hablando de especies introducidas que se convierten en invasoras y tienen un fuerte impacto sobre los ecosistemas. Las islas son particularmente vulnerables, y las islas oceánicas como Canarias aún más, porque sus ecosistemas no están preparados evolutivamente para la entrada de nuevas especies depredadoras. Concienciar a la población es fundamental, aunque a la hora de emprender su eliminación es muy difícil conciliar los intereses económicos y sociales que hay alrededor .