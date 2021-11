Breve historia de las lápidas conmemorativas de Guía

El Ayuntamiento de Guía ha iniciado los trabajos de restauración de las tres lápidas conmemorativas que flanquean la fachada principal de tres edificios relacionados con algunos pasajes históricos de la localidad al encontrarse casi ilegibles. Se trata de la situada en la torre del reloj de la iglesia que conmemora los actos organizados en 1956 con motivo del bicentenario del nacimiento de Luján Pérez, la también situada en la torre del campanario que recuerda la bendición del órgano de dicha iglesia con un concierto del afamado compositor Camille Saint-Saëns y, finalmente, la situada en la casa de la calle de Enmedio, en cuyo solar estaba la vivienda de los padres del imaginero, donde pasaba estadías y falleció.

Los trabajos de restauración consistirán, según la nota municipal, en la limpieza de aquellas, la reintegración cromática de las letras que han perdido su color. Para las áreas en las que no exista color se empleará una técnica con resina epóxica y pigmentos en colores adecuados, unos materiales utilizados en restauración por su gran resistencia mecánica a las inclemencias meteorológicas y por su versatilidad que facilitarán el final deseado en estos trabajos de restauración.

Como contribución a la feliz iniciativa de la corporación aportemos la pequeña historia que relata el cuándo y por qué se colocaron aquellos trozos de mármol con sus respectivos textos alusivos, fácilmente comprensibles en las reproducciones que ilustran estas notas.

1956: En el bicentenario del nacimiento de Luján Pérez

Los actos de mayo de 1956 se organizaron para conmemorar en aquella ocasión el segundo centenario del nacimiento del imaginero guiense Luján Pérez, hecho acaecido en mayo de 1756. En la catedral se organizó una magna exposición sacra en la que se exhibieron cerca de un centenar de imágenes de Luján Pérez, traídas de la casi totalidad de las iglesias de la isla que inaugurada el 29 de abril, por el obispo de la Diócesis, Antonio Pildain y Zapiain y el alcalde de la Ciudad, José Ramírez Bethencourt, con el resto de las autoridades. José Miguel Alzola, miembro de la Comisión Organizadora de Las Palmas --había otra en Guía-- explicó a las autoridades algunas de las tallas expuestas, como demostración de la fecunda producción artística del imaginero. La conmemoración del bicentenario tuvo lugar en la mañana del 9 de mayo, con un funeral que fue oficiado por el canónigo magistral de Canarias, don Juan Alonso Vega, No hubo oración fúnebre por expresa prohibición del obispo -no obstante haber cedido la catedral para la exposición y asistir a la inauguración- porque entendía el prelado, dentro de su peculiar manera de ver y entender las cosas, que no debía exaltarse la vida de un hombre que había tenido dos hijos, con distintas mujeres, sin haber contraído matrimonio.

Los actos organizados en Guía, cuyo ayuntamiento presidía en la época Juan García Mateo, se celebraron al día siguiente, 10 de mayo, con una ofrenda floral ante el busto de Luján, de Eduardo Gregorio, ahora desaparecido de aquella plazoleta y guardado en la Casa de la Cultura. La ofrenda fue emotiva y participaron todos los ayuntamientos de la isla y la totalidad de las entidades e instituciones culturales, artísticas y docentes de Gran Canaria.

En la torre del reloj donado por el imaginero en su testamento con la campana que envió desde La Habana el canónigo Gordillo, se descubrió una lápida conmemorativa, ahora objeto de restauración, con el texto alusivo al acontecimiento que redactamos en aquella ya lejana ocasión que incluyó -por iniciativa del poeta Manuel González Sosa- el soneto escrito en 1836 por el doctoral que fue de la catedral de Las Palmas, Graciliano Afonso cuando la puesta en marcha del reloj...

El soneto dice así:

Con mesurado paso, blando, lento // mides el tiempo, oh péndola canora // el que insaciable con afán devora // tras siglo tanto el volador momento. // Tú marcas su vivir al gran talento, // y en la cima de olvido asoladora // también verás rodar el arpa sonora // que al héroe enraíza y encadena el viento. // ¿Y allí estarás también, Lujan sublime? // ¿Hasta de tu cincel no habrá memoria? // ¿Tu patria ahogará la voz que gime, // perdiendo de su genio la alta gloria? // Guía, no llores, que virtud exime, // muera el patriota, y dé su don la historia.

Aquella misma tarde se inauguró en el entonces conocido como Teatro Viejo de Guía -hoy salón de actos de la Casa de la Cultura- una exposición de la obra pequeña de Luján y algunos recuerdos personales, en cuyo acto pronunció una conferencia el escritor y poeta, Luis Benítez Inglott, sobre «Luján, espíritu y genio». Las campanas de la iglesia de Guía realizaron el 9 de mayo de 1956 un repique de bautizo en cada señal horaria, durante todo el día, hasta el toque de Oración, como una evocación del nacimiento del artista y de los actos celebrados en 1836, con motivo de la colocación y bendición del reloj donado por el artista.

El Museo Canario, por su parte, organizó un ciclo de conferencias sobre la vida y la obra de Luján, en el que participaron, además del autor estas líneas, Enrique Marco Dorta, José Miguel Alzola, Luis Benítez Inglott, Juan Rodríguez Doreste y Miguel Tarquis.

1999: Localización de la casa donde murió Luján Pérez

El hallazgo o identificación del espacio físico urbano de Guía donde José Luján Pérez vivió de niño y de joven, pasaba sus largas estadías e incluso falleció, constituyó siempre un reto para el cronista y biógrafo del imaginero. Sabíamos, como único dato concreto y por tradición oral pues en su partida de defunción no se menciona, que la casa estaba situada en la calle Enmedio, hoy rotulada como Pérez Galdós, sin conocer su ubicación concreta, que tampoco nos desveló en su estudio biográfico Santiago Tejera, seguramente por desconocerlo, pues se limita a reseñar que a muy enfermo en la casa de la familia Icaza en el Monte Lentiscal, pidió a sus allegados que lo trasladaran a Guía, donde, presumiblemente, quería morir. Y allí falleció el 15 de diciembre de 1815. Y allí fallecieron también su madre (1812), su hermano José Manuel (1776), su hermano Carlos (1832) y la última su hermana María José en 1855.

Se sabía que era ciertamente en la calle Enmedio donde se situaba la casa, sin conocerse el sitio exacto, por varias razones: la primera, porque en el testamento de José Luján Bolaños, padre del artista, manifiesta aquél que entre sus pertenencias tiene «las casas de mi habitación que son altas y sobradas con su huerta que he fabricado durante mi matrimonio en sitio que compré a Antonio Bilbao y María García, ante este mismo escribano, que son en esta villa en la calle que denominan de en medio, alias de San Antonio, notorias y conocidas...», sin aportar alguna pista donde poder situar el solar. Además, la partida de defunción de su hija María José (fallecida en 1855) es la única que desvela este dato aludiendo al lugar de su fallecimiento, no así las del escultor, su madre y sus hermanos Juan José y Carlos fallecidos igualmente en Guía, pues el óbito del progenitor del artista ocurrió en la ciudad de Las Palmas, donde residía en ocasiones la familia, el 7 de agosto de 1807, y por expreso deseo del imaginero fue sepultado delante del altar catedralicio de la Virgen de la Antigua, cuando todavía se encontraba en su hornacina la antigua imagen, sustituida luego, en 1808, por la esculpida por el artista.

Es curioso que ni Luján Bolaños en su carta testamentaria, ni la partida de defunción de Ana Pérez Sánchez aportan ninguna pista con que poder situar, concretar o identificar la casa. Se limitan escuetamente a citar la ubicación en la citada calle. Es cierto que, al localizar la escritura de compraventa del solar, Luján Bolaños nos revela en el testimonio los linderos de aquel momento, pero resultan difícilmente identificables en nuestros días. Solo se aporta un dato determinante a la hora de poder concretar el lugar: el tributo de una Capellanía de misas impuesto por Blasina de San Juan que tiene que pagar el padre del artista al adquirirlo. Al venderla en 1856 los herederos de María Luján Pérez, la última de la estirpe que quedaba viva, se mantiene vigente el censo, y sigue situada en la calle Enmedio. Es evidente que se trata del mismo solar adquirido en 1759, por el padre del imaginero.

El solar está identificado en el año 1628, fecha en la que Blasina de San Juan impone el tributo, que siguieron abonando los sucesivos propietarios, entre los que se encuentra José Luján Bolaños, cuando lo adquirió para construir su vivienda en la entonces villa, hasta 1856 en que, fallecida María José, los herederos de la familia Luján-Pérez la venden para hacer frente a una deuda por préstamo que pesaba sobre ella.

El deseo de aclarar esta incógnita nos llevó al paciente estudio, uno a uno, de los legajos de aquella época en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, que propició la aparición de los datos precisos sobre la construcción, por el padre del imaginero, de su casa-morada en 1761, en poder de cuya familia permaneció hasta 1856. Se levantaba en un amplio solar de unos 400 metros y que a finales de 1800 fue dividida en dos viviendas, situada en los actuales números de gobierno 8 y 10 de la citada calle.

1975: El concierto de Camille Saint-Saëns

En el frontis de la torre del campanario se colocó en 1975, siendo concejal de Cultura Erasmo Quintana, una lápida para recordar que el órgano de aquella iglesia había sido inaugurado por el compositor francés Camille Saint-Saëns, por la vinculación que a finales del siglo XIX tuvo circunstancialmente con Guía donde pasaba largas estadías. No vamos a repetir las múltiples ocasiones en la que el compositor se desplazaba a Las Palmas, concretamente nueve, desde 1889 hasta 1909, en las que pasaba en la isla la temporada desde el invierno a la primavera.

En el mes de febrero de 1897, año en que el músico protagoniza su tercera estancia en la isla de Gran Canaria, apareció por Guía un francés de figura y barba patriarcal que combinaba su estadía en una vieja casona de las afueras con paseos al casco urbano, frecuentando el Casino «Círculo Artesano», donde, mas mal que bien, se entendía con los lugareños, hombres cultos algunos o, al menos, con grandes humos intelectuales otros.

Saint-Saëns llegó este año para pasar una primera temporada en la «Villa Melpómene», propiedad de un compatriota amigo y comerciante de Las Palmas llamado Juan Lavedeze, estancias que repitió en años posteriores y donde transcurría los días alejado no solo del bullicio y ajetreo parisino o europeo, sino, incluso, una vez descubierto en la ciudad de Las Palmas, de los continuos compromisos sociales y musicales a que venía siendo sometido. Allí, se ha recogido de la tradición oral que compuso parte de su ópera Sansón y Dalila.

Refiere Nicolás Díaz Saavedra en un bosquejo biográfico del músico sobre las estancias en Gran Canaria que estando en Guía entabló cierta amistad con un vecino de la casona de Llanos de Parra llamado Manuel Rodríguez Ojeda, con el que pasaba largas veladas de conversación y quien le obsequiaba con escudillas de leche recién ordeñada de las vacas de su finca. Descubierta, pues, la identidad de este francés habitante de la «Villa Melpómene», se convirtió no solo en un frecuente visitante en años posteriores, sino que cultivó la amistad de muchos guienses ilustrados de entonces.

Familiarizado ya con las gentes de Guía, conocedor como nadie de los acontecimientos musicales de todo el mundo y de las casas fabricantes de instrumentos, los vecinos acuden a él para que les recomiende una de éstas, pues el párroco tiene la intención de dotar a la iglesia parroquial de un nuevo órgano. Efectivamente, Saint-Saëns recomendó la casa italiana «G. Mola», de Torino y el cura don Juan Navarro insta a los propios vecinos para que todos colaboren económicamente con el fin de poder llevar a cabo la empresa. En aquel archivo parroquial existe una relación de las personas que aportaron su ayuda, y a modo de ejemplo destacamos los nombres de don Mariano Pineda, el propio párroco, el antiguo párroco don Vicente Matamala, el obispo de la Diócesis, don Gregorio Chil, el conde de la Vega Grande, y hasta dos ingleses que trabajaban en la fábrica azucarera del Lomo de Guillén: el señor Johns y el señor Bartier. Por supuesto que también colaboró el Ayuntamiento; en la sesión de agosto de 1899 la corporación recibe un oficio del cura-párroco interesando de esta «para que contribuya con algo para la compra del nuevo órgano», y se acuerda en sesión del 3 de septiembre del mismo año contribuir con la cantidad de mil pesetas.

El 31 de diciembre de 1899 el cura saca de los fondos de la fábrica parroquial la cantidad de 2.592,80 pesetas «para la compra del órgano, según orden superior del Ilmo. Sr. Prelado», aunque el coste fue mucho mayor, por lo que para completar la suscripción popular, don Juan Navarro extrajo de los fondos parroquiales dicha cantidad. Pero con la llegada del nuevo instrumento musical se presentó un gran problema. La hasta entonces tribuna no podía albergar la mayor estructura del órgano. Y fue preciso que el mismo don Mariano Pineda, afincado en Guía, regalara la madera para reformar y ampliar el coro alto.

Es de suponer que para su inauguración en enero de 1900 se habilitara el coro de tal forma que pudiera situarse el organista, porque en realidad, las obras de reforma y ampliación se ejecutaron durante todo el año. Así se deduce de un recibo que firmó el carpintero maestro José Hernández, conocido popularmente como maestro «Pepe Rita» en diciembre del citado 1900 y que dice: «Recibí del señor Cura Mayordomo de esta parroquia la cantidad de 215,50 pesetas por madera y reforma de la tribuna de esta parroquia. Y para que conste doy el presente en Guía a 31 de diciembre de 1900. José Hernández».

La inauguración por Camille Saint-Saëns, el 14 de enero de 1900, fue todo un acontecimiento social y musical en la isla de Gran Canaria. Así lo recogen las crónicas previas y, sobre todo, posteriores de las que dan cuenta del acto publicadas en «Diario de Las Palmas», firmadas por Francisco González Díaz y otra bajo las siglas de M. P. y R, incluido el Boletín de la Diócesis de Canarias, en su número del 22 de febrero siguiente recoge el fausto acontecimiento en estos términos: «Bendición de un órgano en Guía. Invitado al efecto fue nuestro prelado a Guía el 13 de enero, siendo recibido con el mayor entusiasmo por un concurso extraordinario de fieles. Al día siguiente, a las diez de la mañana, se verificó la bendición solemne de dicho instrumento por el mencionado excelentísimo e ilustrísimo señor quien asistió acto seguido de medio-pontifical a la tercia y misa cantada, durante las cuales dejó oir inspiradísimas armonías el insigne maestro Saint-Saëns. La asistencia fue extraordinaria. El sermón estuvo a cargo de Don Antonio Artiles, antiguo párroco de aquella feligresía».

Digamos, como mera curiosidad, que en esta visita del obispo de la Diócesis a Guía, el padre Cueto se hospedó en la casa del procurador don Pedro Bautista, y que no es otra que la casa que todavía se levanta junto a la ermita de San Antonio de la calle de Enmedio, propiedad que fue igualmente de este ilustre patricio y político local y que fue procurador de los Tribunales.