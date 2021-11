El orgullo más limitado

Las fiestas del orgullo siempre se han caracterizado por sus actos multitudinarios, pero con el covid aún a la vuelta de la esquina el Winter Pride tuvo que limitarse muchísimo. Aunque en el centro comercial llegaron a entrar más de 20.000 personas, los espectáculos celebrados en su plaza central apenas fueron visionados por 7.000 personas para cumplir con los aforos y medidas de distanciamiento.

El covid no ha conseguido frenar este año la celebración del Winter Pride, aunque sí la ha limitado mucho. Si en años anteriores los espectáculos podían llegar a contar con un público de más de 50.000 personas, en esta ocasión apenas 9.000 -1.000 por día- han podido apreciar en directo los numerosos conciertos y shows que se organizaron durante cada noche de esta última semana en la plaza central del centro comercial Yumbo. Las medidas sanitarias han reducido los aforos y los horarios de apertura de los negocios nocturnos, pero no impidieron que los asistentes pasasen una de las mejores semanas de su año.

Para la organización el regreso de este festival, que tuvo que ser cancelado el año pasado por la situación de la pandemia, ha sido todo un éxito. De hecho, consideran que marcará un precedente para que continúen organizándose eventos multitudinarios en la Isla. «Hemos sido capaces de ofrecer un evebto completamente seguro», añaden. Es algo que sin duda agradecerán muchos ciudadanos, pero mucho más los empresarios. «Esta semana para nosotros ha sido un auténtico alivio; hemos pasado un año malísimo, muy preocupados, así que es un respiro notar un poco de normalidad», asevera Erica Robertson, encargada del bar Buddie.

Muchos asistentes afirmaron que Gran Canaria ha sido su primer destino turístico durante la pandemia

En la cafetería-restaurante The English Bakery opinan lo mismo. «El ajetreo ha sido increíble; no hemos parado quietos ni siquiera hoy, que es domingo y la gente está de resaca», explica con gracia un empleado. «Estamos muy contentos, pero esperamos que todo continúe en la misma línea a partir de ahora», añade también Robertson, que señala que esta circunstancia también ha permitido que vea a algunos amigos que aprovecharon la ocasión para viajar.

«Hemos venido a Gran Canaria más de diez veces; nos encanta, nos ha encantado volver y repetiremos muchas veces más sin dudarlo», admite entre risas Stephen Mcholdrich, un escosés de mediana edad que llegó hace diez días a la Isla para asistir al festival con su pareja y sus amigos más cercanos. A su lado, tomándose una jarra de cerveza, Brian Thomson señala que para ellos esta fiesta supone también un punto de encuentro con viejos conocidos. En este sentido, Stewart Wilson, otro de los componentes de este simpático grupo de británicos señala con ímpetu su camiseta, en donde se llega a leer Karaoke Kelly. «Es el bar de una amiga que lleva viviendo aquí muchos años, todos deberían ir a visitarlo porque es fantástica», añade emocionado.

El buen tiempo en temporada de (casi) invierno, las playas y la «gente guapa» son algunas de las razones por las que estos turistas eligen una y otra vez la Isla como destino predominante. Según concreta la organización, las nacionalidades que han predominado en esta nueva edición han sido la alemana, la inglesa y la holandesa, además de la española. Muchos de los participantes del Winter Pride aseguran además que este es el primer vuelo que toman desde que comenzase la pandemia a principios del año pasado. «No queríamos perdernoslo por nada, es un evento que nos encanta y al que hemos asistido muchos años seguidos», asegura Gary Mac sentado en una de las terrazas del Yumbo, decorada con decenas de banderines con la bandera del orgullo LGTB.

Las mujeres del colectivo LGTB echaron en falta más representación para lesbianas y bisexuales

Por el contrario, Yasmin Deane acudió al evento por primera vez impulsada por su amiga Gemma Henry, que ya lo conocía por su edición del 2019. Aunque admite que han pasado buenas ratos durante la semana y han disfrutado de los espectáculo señalan que, como mujeres del colectivo LGTB, no han notado apenas representación lesbica ni bisexual. «Te diría que el 95% eran solo hombres, está mucho más enfocado al público masculino», aseguran, poniendo de ejemplo que en la ciudad de Manchester (de donde proceden) cuando van a fiestas del orgullo sienten que hay un equilibrio. Sobre las medidas de seguridad por el covid añaden que «ha estado muy bien organizado, creo que en general todo el mundo ha respetado y nos hemos sentido seguras», afirman rotundamente.

En cambio no es lo que piensan Alfonso y John, dos jóvenes procedentes de Alicante que han vivido cuatro ediciones consecutivas del festival. «Nosotros no estuvimos en la zona del escenario ninguno de los días porque hacía falta entradas y tampoco nos molaba estar sentados y quietos para disfrutar de la música; por eso no sabemos cómo estaban las cosas dentro, pero fuera ya te digo que había la misma cantidad de gente que otros años o incluso más», afirman sorprendidos. En este sentido la organización estipula que fuera del recinto de espectáculos llegaron a arremolinarse unas 20.000 personas. Aún así el grupo de amigos creen que «ha sido un poco más aburrido».

El cierre temprano de los bares suponía también una vuelta a casa más pronto de lo habitual para los españoles. «Nos alegramos igualmente porque venimos de una etapa dura; yo estuve aquí en febrero y los toque de queda eran terribles», confiesa Alfonso. Celebran igualmente haber podido venir este año, pues tienen marcada la semana del Winter Pride como el momento de reencuentro con amigos de otras provincias del país. «Hemos quedado todos aquí después de casi dos años sin vernos, gente de Madrid; Ibiza y Málaga, entre otros sitios», concreta.

La jornada del domingo fue casi igual de apurada para los negocios del centro comercial el Yumbo que el resto de la semana. Arriba, un camarero de The English Bakery sosteniendo una bandeja de bebidas. En las dos fotografías de abajo, grupos de turistas que asistieron al Winter Pride. |