La Policía reforzará la seguridad en las noches en el Sur para evitar peleas

Más recursos para garantizar la seguridad durante la noche en la zona turística. La Policía Nacional se ha comprometido con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y con el Cabildo de Gran Canaria a «hacer un esfuerzo y emplear más recursos» para evitar que vuelvan a producirse episodios de violencia callejera como el que el pasado fin de semana se registró en el Centro Comercial Plaza de Playa del Inglés y que se saldó con dos personas heridas, una de ellas con un corte en el cuello. Y ya lo tiene todo listo para este fin de semana. Así lo confirmó este miércoles a este periódico el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, tras una reunión mantenida junto a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, con el delegado y la subdelegada del Gobierno, Anselmo Pestana y Teresa Mayans, el Comisario Jefe Provincial accidental de Las Palmas, Francisco Javier Berzal y el Inspector Jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Maspalomas, Moisés González.

Durante este encuentro, la alcaldesa sureña y el consejero de Turismo plantearon a los responsables policiales y de la Delegación la necesidad de impulsar una mayor vigilancia en las zonas de ocio nocturno de las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana para prevenir reyertas que pongan en jaque la seguridad de residentes y turistas que llegan a la isla, así como que puedan perjudicar a la imagen internacional del destino.

«Hecho aislado»

Todos los presentes en esta reunión coincidieron en que la pelea que se produjo durante la madrugada del pasado sábado con cuchillos y botellas en la que se vieron involucrados grupos de jóvenes es un episodio aislado, según reveló este miércoles la alcaldesa Conchi Narváez a su salida de la Delegación. Una percepción muy alejada de la que tienen los empresarios turísticos, que el pasado domingo alertaron de que este tipo de altercados se repiten con frecuencia durante los fines de semana de una forma «bestial». El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) y presidente de la Comisión de Seguridad y Turismo de esta organización, Tom Smulders, consideró que la situación en las noches del Sur se ha desbordado de una forma «gravísima» y que se trata de grupos de jóvenes locales y de origen marroquí que no acuden a las zonas de ocio a divertirse sino para buscar peleas y agredir a los clientes.

Policía, Delegación y Ayuntamiento coinciden en que la reyerta del sábado es un «caso aislado»

Sin embargo, en la reunión entre los representantes públicos y miembros de la Policía Nacional se constató que el altercado del sábado no fue un hecho que se produjese porque no hubiese presencial policial pues precisamente se había reforzado la vigilancia en las zonas de ocio nocturno de los centros comerciales de Plaza y Yumbo por la celebración del Winter Pride. «La Policía estaba tan cerca que fue un agente quien taponó la herida a una de las personas agredidas», señaló el consejero de Turismo. «No podemos permitir que se distorsione la imagen de un destino turístico seguro como Gran Canaria», señaló Álamo, «se reforzará la Policía para intentar frenar este tipo de conatos que sin duda no ayudan a una industria como la turística, que además está empezando a andar después de la crisis económica».

La Policía Nacional se ha comprometido a mantener la vigilancia en estas zonas de ocio después de detectar que son los mismos grupos de jóvenes que se van desplazando por el municipio para hacer botellón y que ahora han recalado en las zonas de ocio nocturno tras la reapertura del sector.

Por su parte, el cuerpo de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana también colaborará y se coordinará con la Policía Nacional en las labores de vigilancia y control de las zonas de ocio nocturno más sensibles del municipio, explicó el primer teniente de alcalde y concejal de Policía Local del consistorio sureño, Samuel Henríquez. Y lo hará a través del Grupo Operativo de Apoyo (G.O.A), recuperado el año pasado.