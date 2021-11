San Bartolomé de Tirajana le invita a reservar su hamaca desde el móvil

El objetivo el Consistorio con la implementación de esta aplicación móvil es modernizar el servicio que se ofrece a los usuarios, que ya no tendrán que desplazarse para coger el sitio que prefieren, al tiempo que se elimina la necesidad de que los trabajadores hamaqueros controlen el dinero en efectivo, según explican fuentes municipales. Pero la puesta en marcha de esta herramienta web no será inmediata puesto que las playas no disponen aún de las hamacas y sombrillas desde que la interrupción del servicio durante el confinamiento impidió que se retomase porque el contrato con la empresa que lo gestionaba estaba caducado. Si los plazos administrativos no se retrasan, la previsión de la Corporación municipal es que hamacas, sombrillas y quioscos vuelvan a estar operativos antes de final de año, según reveló el primer teniente de alcalde y edil responsable de Cuidado del Litoral, Samuel Henríquez, en una entrevista.

Una vez se reinicie el servicio se pondrá el datáfono y no la ‘app’ hasta tener la nueva normativa de precios

La aplicación que pondrá en marcha el Consistorio no será de desarrollo propio sino que recurrirá a herramientas móviles ya existentes para este servicio y las aplicará en las playas de este municipio. Así, en el interior de la ‘app’ se habilitará un mapa con las distintas playas de la localidad que cuentan con este servicio, que son Playa del Inglés, Maspalomas, Meloneras y El Cochino, para que los usuarios puedan moverse por los distintos sectores de hamacas y elegir la que más les convenga.

El impuso de este nuevo sistema de cobro permitirá al Consistorio realizar un control más exhaustivo de los ingresos y el trabajo de los hamaqueros, que hasta ahora tenían que estar recorriendo todos los sectores para cobrar el servicio, se traslada solo a poner y quitar las hamacas, limpiarlas y desinfectarlas.

Explican las fuentes que aunque el objetivo es eliminar el sistema de pagos en efectivo, inicialmente no se hará para dar margen a la población a adaptarse al cambio tecnológico, sobre todo aquellas personas de avanzada edad, y a los turistas a que sean informados en los establecimientos hoteleros y puntos de información turística. Cuando se reinicie el servicio también se pondrá en marcha los datáfonos para ir eliminando el efectivo y mientras llega la ‘app’ móvil, que no estará lista hasta que el Ayuntamiento elabore y apruebe, ya el año que viene, la nueva ordenanza de precios. Una normativa que propondrá un aumento del coste de las hamacas y sombrillas desde los 2,5 euros actuales hasta los cuatro euros por alquiler por unidad y precios bonificados si se opta por reservar, por ejemplo, dos hamacas y una sombrilla, todo ello para igualar los precios a los aplicados en otras playas de Canarias.

Mientras tanto, el próximo paso será aprobar en el siguiente Pleno la encomienda de gestión del servicio de temporada a Emursa, la empresa municipal de recaudación, para que empiece a tomar decisiones sobre las hamacas y sombrillas. Cuando se ponga en marcha de nuevo este servicio, el Ayuntamiento quiere modernizarlo con la instalación de nuevas tipologías de hamacas, como tumbonas y hamacas dobles.