El Sur inaugura la carretera entre San Agustín y El Veril con un año de retraso

El tramo de la Avenida de la Unión Europea, entre San Agustín y El Veril presenta una nueva imagen reconvertido en un paseo urbano que ofrece espacio para los peatones y los ciclistas y que además conecta ahora las zonas alta y baja de esta urbanización sin necesidad de que los transeúntes tengan que recurrir a las pasarelas elevadas. La intervención en este espacio ha permitido transformar la antigua carretera comarcal GC-500 en una vía-parque con espacio para andar a ambos márgenes de la carretera, un carril bici y zonas verdes. Pero llegar hasta aquí no ha sido sencillo porque las obras, cuyo contrato se firmó en agosto de 2019 y comenzaron en febrero de 2020 con un plazo de ocho meses, se ha inaugurado con un año de retraso después de permanecer también tres meses paralizada.