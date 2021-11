Uno más en el grupo de baile

«El inicio fue muy duro y difícil porque partes de cero y no sabíamos qué hacer, ni por donde tirar. Y muchas veces yo comparaba lo que hacía o no, o le pasaba o no, con su hermana, Andrea, que es dos años mayor. Eso fue un error. Comprendimos que cada uno es como es y que son dos personas con sus similitudes y diferencias. Con él, la crianza será más larga», afirma entre risas la madre, quien añade, con orgullo, que «eso fue pasado». «Rubén es tranquilo, educado, casero y bueno; es cierto que a veces tiene alguna dificultad para comprender algunos conceptos o palabras», comenta.

Eso sí, Bedelia Rodríguez, natural de Cruce de Sardina, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, recuerda que «hicimos un gran esfuerzo, muchas consultas y visitas a pediatras, especialistas y muchas horas de trabajo. Tuvieron y tuvimos, por ejemplo, que enseñarle a gatear y sentarse. Empezó a caminar a los dos años».

El padre de Andrea y Rubén es Antonio Díaz Pérez, nacido en Ingenio, y es el pequeño de diez hermanos. Trabaja como conductor de la empresa de transporte interurbano Global. «Todo lo que se ha conseguido ha sido también fruto del trabajo de las buenas educadoras y responsables de estimulación temprana, como Eloísa, que lo ha tratado. Estuvo en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Doctor Juan Espino Sánchez. Allí trabajaron mucho y bien con Rubén, que era un alumno más», agrega.

Toda la familia considera que lo que le ayudó bastante para su integración y como persona es su pertenencia a Coros y Danzas de Ingenio desde que tenía seis años y ya forma parte del grupo de baile de adultos desde que tiene 16.

«Me gusta el baile y la música, como también bailar una folía, una seguidilla o una isa. Y a veces canto», comenta Rubén, quien tiene sus propias aficiones y sus gustos. «También me gusta mucho ver el fútbol. Y soy de la Unión Deportiva Las Palmas. Respecto a la música, también me gusta mucho el reguetón», indica el joven.

Para Rubén, muchos de los componentes de Coros y Danzas son sus amigos, además de su hermana que también es miembro del grupo de baile. La profesora es Suadu Sedne, canaria de familia senegalesa. «Allí lo regañan y lo felicitan como a uno más», afirma la madre. Los viajes y actuaciones que hizo con el grupo en Tenerife y La Palma fueron una experiencia muy esencial para él. En la actualidad estudia en la aula en clave del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Carrizal. Le quedan tres cursos, y desea seguir estudiando aunque aún no sabe qué.