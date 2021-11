El Juzgado vuelve a cerrar la Terraza Botánico por no tener la licencia correspondiente

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a aceptar el cierre de la Terraza Botánico, precintada el 3 de noviembre por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al considerar que la actividad que desarrolla, la de bar musical y discoteca, según informes de la Policía Local, no está contemplada en la licencia de apertura otorgada.En un auto del 22 de noviembre, el magistrado Alfonso Silos López de Haro ha alzado la suspensión del precinto, que el mismo juzgado dictó el 10 de noviembre tras aceptar el recurso de medidas cautelarísimas interpuesto por la compañía. En aquel auto, que dictó sin oír a las partes, el magistrado justificaba su decisión en «la necesidad de salvaguardar los intereses económicos de la terraza durante el tiempo que se prolongue la tramitación del recurso contencioso». La empresa alegó que no es una discoteca sino un local de comida donde está permitida la música ambiental.

Ahora, el juez acepta las alegaciones del Ayuntamiento, que sostiene que su decreto de precinto es ajustado a derecho pues, según los informes policiales, en el local hay música con DJ y que la emisión a fuerte volumen ha provocado denuncias de los vecinos.

En el auto, el juez no entra a valorar el fondo del asunto pero recuerda que la doctrina del Supremo distingue entre la orden de clausura de una actividad que venía ejerciéndose con la correspondiente autorización y la de aquella carente de licencia, habiéndose declarado para el segundo supuesto que de acceder a la repetida suspensión «se daría lugar al mantenimiento de una situación o actuación ilegal preexistente por tiempo indefinido».

Por todo, no accede a las medidas cautelares «pues no existe un principio de prueba que acredite que la actora cuente con los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad de discoteca [...] pues los títulos que aporta son la licencia de apertura del Holiday World» que no contempla en la planta alta una discoteca. La empresa estudia recurrir en apelación.