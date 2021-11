El Plan del Litoral del Norte sufre otro retraso y se achaca al área de Aguas

La consejera de Política Territorial, Inés Miranda, reconoció ante el Pleno del Cabildo que el Plan del Litoral del Norte (PTP-15) no podrá ser aprobado antes de que finalice este año 2021, tal como había anunciado desde el mes de mayo, y achacó el nuevo retraso a la falta de un trámite administrativo por parte del Consejo Insular de Aguas, un organismo del propio Cabildo.

Miranda admitió esa nueva demora ante una pregunta de Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos, quien le recordó que ese Plan Territorial Parcial de Ordenación lleva ya más de tres años y medio de trámites desde su aprobación inicial y sigue bloqueado pese a su importancia para el desarrollo de la costa norte de la isla, en concreto de los municipios de Arucas, Moya y Santa María de Guía.

«Recordará usted que me dijo que se iba a aprobar antes de final de año y como este es el penúltimo Pleno y sólo queda uno para terminar el año, me gustaría saber si finalmente cumpliremos ese objetivo de someterlo a votación antes de que finalice», preguntó Ruymán Santana. La consejera respondió que, efectivamente, esperaba llevarlo a aprobación antes de fin de año, pero alegó que los tiempos en el planeamiento no son exactos y en este caso «ha surgido una cuestión administrativa» que impedirá hacerlo en 2021.

El PP reprocha que Castellano asuma la representación del Cabildo en la visita de Pedro Sánchez

Interrogada sobre cuál es el motivo de este retraso, precisó que se trata de una consulta al Consejo Insular de Aguas, cuyo informe no llegará hasta los primeros meses de 2022. «Yo lo lamento más que usted, no vendrá ahora, pero sí a principios del próximo año», comentó Miranda.

Tras el Pleno, el consejero de Ciudadanos criticó «la descoordinación» del gobierno tripartito, pues el retraso se debe, a su juicio, a la falta de comunicación entre dos organismos del propio Cabildo. «Al menos esta vez no le echan la culpa a las otras administraciones, como el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos o la Demarcación de Costas», ironizó.

El turno de preguntas fue utilizado por el grupo del PP para criticar dos actuaciones del consejero de Deportes, Francisco Castellano, el pasado fin de semana, hasta el punto que el presidente Antonio Morales se comprometió a pedirle explicaciones. La primera fue arrogarse la representación del Cabildo en la recepción a Pedro Sánchez en su visita al pabellón Gran Canaria Arena, utilizando los medios oficiales de la corporación, cuando en realidad fue un acto político del PSOE. El segundo reproche del portavoz popular, Marco Aurelio Pérez, fue por lo que denominó «el show de autobombo» de Castellano durante la maratón de Maspalomas.