Los afectados del Oasis piden que se paralice la obra y acuden a la Fiscalía

Los afectados por las presuntas ilegalidades en la reforma de un inmueble en el Oasis de Maspalomas han solicitado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que denieguen el reconocimiento de finalización de obra y ejecuten la orden de suspensión al entender que los certificados de los arquitectos están «falseados». También han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que les ha anunciado que va a actuar.

En sendos escritos de alegaciones, tras tener conocimiento de que el Gobierno de Canarias abrió un procedimiento sancionador a la sociedad Residence Canarias Property Development y suspendió las obras mediante resolución firmada el pasado 22 de septiembre, en la que también se ordenó al promotor la restitución y reposición al estado anterior a los trabajos de reforma, los representantes legales de los vecinos reclaman que se ejecute esa paralización de forma urgente y que el Ayuntamiento y la Agencia de Protección del Medio Natural actúen contra los responsables de las infracciones a la Ley de Costas, que la propia administración cataloga como «graves».

En el escrito al Ayuntamiento, los perjudicados por esa presunta ilegalidad sostienen que «tanto la declaración responsable emitida por el técnico autor de la obra como el certificado final de obras han sido falseados por los técnicos firmantes, alterando sus datos con absoluta mala fe, siendo dicha actuación constitutiva de una infracción muy grave a tenor de lo establecido en el artículo 372.4.a y 372.4.c de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, por haberse emitido respecto a un bien situado en la servidumbre de protección de costas y dentro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya firmeza fue declarada por el Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2018».

«A tenor del incumplimiento de la resolución de suspensión de las obras y de la restauración de la legalidad urbanística infringida, y de la falsedad del certificado final de obra emitido por los arquitectos, debe procederse a negarse por la Corporación de San Bartolomé de Tirajana el reconocimiento final de obras, y acordar la suspensión de las obras tal cual ha adoptado la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en su Resolución de 22 de septiembre de 2021», añade el escrito de los vecinos, al que se acompaña dicha Resolución, el certificado final de obras de fecha 23 de septiembre y el acta notarial que acredita que a fecha 3 de octubre (diez días después del certificado de los arquitectos) las obras no se encontraban concluidas. Además, incluye el informe de la visita de inspección realizada por un técnico de Medio Ambiente, tras la que declaró que no se había dado cumplimiento a la orden dictada de suspensión de las obras y que las mismas no se encontraban culminadas.

Incumplimientos

En el escrito a la Agencia de Protección del Medio Natural, los afectados le recuerdan que su orden de paralización «ha sido incumplida» por la empresa promotora y , por tanto, le solicitan que «a la mayor brevedad posible se dé traslado de todas las actuaciones al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dándole orden de suspender las obras». Además, plantean que se libre un oficio a las compañías de agua, electricidad y teléfono para que retiren el suministro al inmueble, situado en la Avenida del Oasis número 27, colindante con la Charca de Maspalomas.

Los denunciantes también proponen a ese organismo del Gobierno autónomo que informe «de todo lo acontecido en dicha obra al Ministerio Fiscal y al Colegio de Arquitectos de Las Palmas a fin de que el técnico que ha falseado tanto la declaración responsable como el certificado final de obras sea sometido a un expediente disciplinario en el que se le inhabilite para el desempeño de su profesión». Según la Resolución del 22 de septiembre, la reforma del inmueble se realizó son la autorización correspondiente de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas.