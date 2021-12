Un huerto urbano del sur de Gran Canaria recibe el premio de más sostenible de España

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, ha reconocido el huerto urbano puesto en marcha por la Asociación de Acompañamiento Familiar Montessori Maspalomas (centro educativo comunitario sin ánimo de lucro afincado en la zona de San Agustín), como una de las iniciativas sostenibles más destacadas de España dentro de la plataforma de eco-movilidad #Ecólatras de Ecovidrio.

El proyecto, ganador del primer premio de #Ecólatras en el tercer trimestre de 2021, tiene como objetivo recrear un sistema de huerto urbano que imite los ecosistemas naturales de la zona, siguiendo las bases de la agricultura regenerativa, creando biodiversidad y enriqueciendo el suelo. En este sentido, los participantes logran aprender a cultivar su propia comida, generando un gran banco de plantas y alimentos. "Desde Ecovidrio creemos que esta acción es fuente de inspiración y generación de conocimiento acerca de la sostenibilidad medioambiental", asegura Borja Martiarena, director de Marketing de Ecovidrio.

#EcolatrasTalks 25 - Huerto Intergeneracional



La iniciativa busca crear una comunidad resiliente y autónoma gracias a la producción respetuosa de alimentos y sus derivados, así como crear una red de apoyo comunitario fomentando la cohesión intergeneracional. Todo ello a través de la formación en técnicas de cultivos, alimentación saludable y gestión y conservación de semillas.

"Huerto Urbano Comunitario e Intergeneracional" es obra de la Asociación Montessori Maspalomas, un proyecto educativo formado por familias que tiene como fin ofrecer un espacio para niños y adultos en el que desarrollar actividades afines a la filosofía Montessori, es decir, basadas en la crianza respetuosa y en el desarrollo de hábitos de vida sostenibles.

La primera plataforma digital de eco-movilización de España

Lanzada en 2017 por Ecovidrio, #Ecólatras es la primera plataforma digital de eco-movilización de España. Esta plataforma se erige como un lugar de encuentro para todas aquellas personas que quieren generar un impacto positivo e impulsar el cambio hacia un futuro sostenible desde la acción individual.

Desde su creación, más de 86.000 ciudadanos comprometidos con el planeta han tomado ya parte del proyecto, registrando y compartiendo más de 2.000 iniciativas relacionadas con el reciclaje, la educación ambiental, la lucha contra el cambio climático o la alimentación sostenible, entre otras temáticas.

Trimestralmente, Ecovidrio premia aquellas iniciativas con mayor potencial y que hayan recibido más apoyo de la comunidad a través de financiación y de materiales prácticos para ayudar al desarrollo de los proyectos. Este altavoz de difusión ciudadana en sostenibilidad se constituye, así, como una plataforma que ofrece recursos e inspiración a todas las personas comprometidas con el medioambiente.ç

Otros premiados

Además del Huerto Comunitario Intergeneracional de Las Palmas, en ediciones anteriores también destacaron iniciativas como el proyecto EVECAN la mayor reserva natural de conservación del bisonte europeo, una colección de zapatillas fabricadas con materiales reciclados, un proyecto centrado en facilitar el compostaje doméstico, el ciclo de recogidas en playas, ríos y lagos de Asturias, el proyecto de alimentación ecológica del Colegio Presentación de María de Vitoria, y los proyectos de educación ambiental Siempre en verde y The Language of the Sea Project.