Rechazado el recurso de la oposición por la obra de la plaza del Pueblo

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado el recurso presentado por el partido de la oposición de San Mateo en el que piden la continuación de la causa por la obra de la plaza del Pueblo. La magistrada Luz Calvé Mortes desestimó la apelación de Alternativa por San Mateo, cuyo presidente, Juan Carlos Santana Díez, alegaba que el auto por el que se dictó el sobreseimiento provisional respecto a las obras de la plaza del Pueblo «no es ajustado a derecho».

En su apelación enfatizaba que no se habían practicado las diligencias de investigación «necesarias para acreditar los hechos» objeto de su denuncia. Asimismo, apuntó a «una posible falta de motivación», por lo que interesaba que se revocase el auto de sobreseimiento y se acordase la continuación de la causa.

Sin embargo, la magistrada no entiende que hayan variado las circunstancias que tuvo en cuenta el magistrado Arcadio Díaz Tejera para dictar el archivo del procedimiento. Por tanto, al no surgir «hechos nuevos» la jueza ha acordado desestimar el recurso de reforma. Asimismo, Luz Calvé Mortes rechazó los interpuestos por el alcalde de Vega de San Mateo, Antonio Ortega, la concejala de Gestión del Territorio, Davinia Falcón, así como el del apoderado de la empresa Obrascón Huarte Lain SA (OHL), Faustino Ormazabal de la Merced. Estos solicitaban el sobreseimiento libre en lugar del provisional, pero la magistrada entiende que aunque no se hayan acreditado los hechos hasta la fecha, «nada impide que en un futuro varíen las circunstancias». Igualmente, Ormazabal de la Merced requería que le impusieran las costas a la acusación popular al estipular que han actuado con temeridad o mala fe, extremos que no consideró acreditados la jueza.

Por su parte el alcalde de San Mateo matizó a este periódico que la «única intención» de la denuncia es «apartarnos del Gobierno local o señalarnos para que los vecinos no confíen en nosotros, tras no poder ganarnos en las urnas».

«Ya el juez dijo que hacían un uso torticero de los recursos públicos con algo de lo que no hay indicios de delito», reiteró el primer edil del municipio. A su juicio, desde Alternativa por San Mateo «seguirán recurriendo y gastando el dinero de todos» pese a que «no hay irregularidades» en las obras de la plaza del Pueblo, «algo que deja claro el juez (Arcadio Díaz) en su auto».

De igual forma, lamentó que «se denigre la imagen de personas que trabajan de forma honrada y seria para utilizarlo de forma política», por lo que entiende que los denunciantes «tienen que pagar el gasto de estos trámites con expedientes de hasta 14.000 páginas, sumado al coste de nuestros abogados». «Se erigen como acusación popular y son las propias concejalas Isabel Peñate y Antonia Sosa las que dicen barbaridades, tergiversan y manipulan la información para acusarnos de delitos que el mismo juez no ve en esos informes», insistió Ortega.

Alternativa por San Mateo calificaba los hechos como un delito de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, malversación d efondos públicos y utilización de información privilegiada por autoridad o funcionario público. La Fiscalía sólo denunciaba malversación y prevaricación. Todo esto por las obras de la plaza del pueblo que incluyen un parkin. La oposición denunciaba, entre otras cosas, irregularidades en la adjudicación a la constructora OHL.