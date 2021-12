El Sur renovará la red eléctrica de Risco Blanco, Taidía y El Lomillo

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pondrá en marcha un proceso de renovación de toda la red eléctrica de los barrios de las medianías del municipio, sobre todo aquellos que se encuentran geográficamente dispersos y que se ubican en las inmediaciones de Tunte, que en realidad son pequeños pagos poblacionales. El Consistorio tiene previsto iniciar la sustitución de estas instalaciones debido al mal estado de conservación en que se encuentran, ya que en algunos puntos estas redes se encuentran prácticamente rotas y han dejado sin luz a los vecinos que residen en barrios como Risco Blanco, tal y como denunció recientemente Partido Popular-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, después de que un poste del alumbrado público cayese sobre la fachada de una vivienda.

El proyecto de renovación de las redes de alumbrado público beneficiará en un principio a los barrios de Risco Blanco, Taidía, El Lomillo, El Sequero y La Montaña, pagos donde estas instalaciones están completamente obsoletas después de casi tres décadas en funcionamiento sin que apenas se haya realizado ninguna renovación desde entonces, según explica el responsable de Obras Públicas y Alumbrado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el concejal Bartolomé Acosta.

La intención del Consistorio es poner en marcha un procedimiento abreviado y realizar una inversión que alcanzará una cuantía de entre los 50.000 y 60.000 euros que permita dejar las redes de alumbrado público de estos barrios nuevamente en condiciones.

Acosta explica que estos barrios no sufren la falta de mobiliario de alumbrado público, sino que carecen de una instalación eléctrica en buen estado. Y es que, explica, la falta de iluminación en las calles no responde a que no haya bombillos en las farolas, sino a que parte del cableado eléctrico está partido por la mitad dada su antigüedad. «Lo que está roto es la línea de la red eléctrica», argumenta el concejal.

Acosta revela que los vecinos de los pagos dispersos del municipio, que ahora prevé atender, llevan sufriendo problemas de cortes en el alumbrado público «desde hace muchos años», pero puntualiza que los problemas más importantes se están produciendo desde los últimos tres o cuatro años. De ahí que ahora el Consistorio quiera estabilizar la cobertura de la red eléctrica en la zona con la renovación de la instalación y la colocación de farolas y postes nuevos.

Partido Popular-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, formación en la oposición, lleva meses denunciando la oscuridad a la que se enfrentan los vecinos de muchos barrios del municipio ante la falta de alumbrado público.

Én este caso, el grupo ha lanzado un ‘SOS’ para las medianías al considerar que se encuentran en «una situación de desamparo total» después de que esta semana un poste de telefonía y otro de luz se hayan venido abajo sobre una carretera y sobre la fachada de una vivienda, cortando el acceso y ocasionando una situación de peligro. «Los vecinos se encuentran sin alumbrado público y sufren las consecuencias de la inseguridad que esto supone», destacó la portavoz de PP-AV, Elena Álamo, en un comunicado.

La formación política exige el «inmediato restablecimiento de los servicios» y ha tachado de «negligente» la falta de planificación del grupo de gobierno municipal al no prever un dispositivo de ayuda y servicios en la zona alta de San Bartolomé de Tirajana «y así poder coordinar acciones necesarias que permitan actuar en estos casos donde las condiciones climatológicas empiezan a hacer estragos».