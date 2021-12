Marco A. Moreno: «Nuestra labor en La Fortaleza también es la de apegar a los vecinos al municipio»

¿Qué ha significado para usted que le hayan escogido para dar el pregón en esta nueva edición de las fiestas?

Cuando me llamaron para ofrecérmelo tuve dos sentimientos contradictorios. Por una parte me sentí sorprendido. Es un gran honor, pero no sé si soy el mejor candidato para llevar a cabo una tarea así. Es algo que debe hacerse con mucha responsabilidad, no puedes decir cualquier cosa ni de cualquier manera. Por otro lado, me sentí súper agradecido y contento, porque entiendo que esto significa que están reconociendo el trabajo que estamos efectuando desde Tibicena en el yacimiento de La Fortaleza.

¿Tiene alguna vinculación con el municipio sin ser su trabajo como director en el centro de interpretación?

Yo me crié en Guía, así que el primer contacto que tuve con Santa Lucía fue a través del yacimiento. Empezamos a trabajar en él hace ya bastantes años, pero anteriormente no tenía nada que ver con esta localidad por lo que mi relación empezó puramente de forma profesional. Ahora sí que siento un vinculo más fuerte.

Entonces, ¿cómo enfocará su discurso?

Hablarles de la historia del yacimiento sería matarlos y provocar que no me inviten luego a nada más. No me dejarían entrar al pueblo [Ríe]. He querido enfocarlo en la importancia que tiene este espacio para el municipio; son indisolubles, la existencia de Santa Lucía va de la mano de la de La Fortaleza y al mismo tiempo este yacimiento no tendrá sentido si no se emplazase aquí. Quiero centrarlo en esa relación, pero no entraré a hablar de piedras ni de fechas, ni nada más técnico. Solo quiero resaltar la importancia de tener un sitio al que agarrarse, que nos ancle a nuestro pasado, a la historia y a la identidad.

Desde que inició su andadura en el yacimiento con la empresa Tibicena, ¿ha notado un incremento de interés en la infraestructura por parte de los vecinos del municipio?

Sí. Un amigo mío ya fallecido siempre me decía que se sentía súper orgulloso porque en estos últimos años el nombre de Santa Lucía está en boca de todos por su relación con el patrimonio y la historia. Creo que mucha gente está valorando el trabajo que hacemos y nos sentimos muy bien por eso. De hecho, parte de la labor que hacemos es que la ciudadanía se apegue al lugar en el que vive y que lo cuide. Sin embargo, todavía seguimos en esa tarea y queda mucho por hacer.

Lo que está claro es que las visitas que se organizan atraen mucho la atención.

Las entradas para la que está planteada para mañana -hoy para el lector-, como parte del programa de las fiestas, se agotó en muy poco tiempo y en general las que efectuamos en periodos ordinarios están cada vez más solicitadas. Aún así creo siguen haciendo falta cosas porque, aunque la mayoría de personas entiende el valor que tiene esto y lo respeta, todavía hay quienes no. De hecho, hace apenas unas semanas atentaron contra los grabados de La Fortaleza. El problema es que es un espacio abierto, sin delimitar, y no todo el mundo va con la misma mentalidad de disfrutar del entorno y de aprender.

Para solucionar ese problema ustedes solicitaron convertir el espacio en un parque arqueológico.

Sí, porque nos permitiría proteger la zona a nivel jurídico, además de que podríamos seguir investigando y difundiéndolo con más recursos. Es un trámite complejo porque depende de muchas instituciones; está el Ayuntamiento por un lado, el Cabildo y después el Gobierno de Canarias. Estamos caminando, pero los asuntos de palacio van despacio.

Hace pocos meses que descubrieron nuevos hallazgos en el interior del yacimiento. ¿Queda mucho más por descubrir?

El yacimiento no lo vamos a ver terminado, porque es inmenso. En estos momentos es el más antiguo de Gran Canaria, contiene muchísimo material y aún nos quedan muchísimas cosas aún por investigar. Llevamos trabajando ahí de manera continuada desde el 2011.

¿Qué es lo más sorprendente que han descubierto en este tiempo?

Su estado de conservación es muy bueno y además recoge elementos de todas las épocas desde el siglo III. Tenemos casas, grabados, cuevas con pintura, funerarias, graneros... Tenemos todo. De hecho es posible mostrar la arqueología de toda la Isla sin salir de La Fortaleza y ese es su valor, que es muy rico. Es un yacimiento que reúne muchísima historia y lo que haría falta es más apoyo por parte de las administraciones para potenciar su atractivo turístico y fomentar más visitas. Por otra parte hace falta buscarle un modelo de gestión, que aúne difusión, conservación e investigación.

¿Qué proyectos tienen de cara a los próximos años?

Pues en realidad ese es el problema principal, que no tenemos estabilidad a largo plazo. El museo se ha gestionado siempre año a año, pero estaría bien que tuviéramos un plan para varios años. Es verdad que la administración local ha invertido recientemente para la creación de un aula de aprendizaje para los niños que vienen de visita y también un pequeño almacén laboratorio. Estamos muy contentos en general porque se han implicado mucho en el proyecto y, por ejemplo, actos como el de nombrarme pregonero demuestran que realmente tienen un interés en que la labor en el yacimiento siga desarrollándose.

Además de La Fortaleza, ¿cree que el municipio cuenta con un gran potencial arqueológico?

Por supuesto, hay mucho más. En la costa por ejemplo está el yacimiento de Tenefé, que es una gran necrópolis, y en los entornos hay más espacios interesantes. Lo importante es que el municipio cuenta con una red importantísima de museos, como el de la zafra, el gofio o los centros de interpretación arqueológicos. Hay que seguir potenciando esto porque es una localidad ideal para estar.

Para concluir, ¿piensa vivir las fiestas del municipio desde su cargo de pregonero?

Iré a algunas actividades, sí. No me voy a perder la ruta teatralizada al yacimiento, por ejemplo.