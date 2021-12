«El círculo Sáhara-Canarias fue la Roma clásica 6.000 años antes de Cristo»

El investigador Antonio Arnáiz acaba de dar a conocer una nueva teoría que sitúa a Gran Canaria, y de forma general a Canarias, en lo que denomina el Círculo Sáharo-Canario de conocimiento prehistórico, que se sitúa en torno a los 6.000 años antes de Cristo, y que lo equipararía al nivel de la Roma y la Grecia Clásica. Sus investigaciones se han publicado en la revista International Journal of Modern Anthropology.

El catedrático Antonio Arnáiz-Villena es experto en ADN y profesor del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, además de haber sido jefe de ese departamento en el Hospital 12 de Octubre. Y desde hace muchos años, en sus investigaciones arqueológicas ha defendido la coincidencia de muchas palabras canarias con el euskera, estudiando las inscripciones que han llegado hasta nuestros días en las rocas.

Las migraciones del norte de un Sahara seco (6.000 años A.C.): influencia cultural y genética en griegos, iberos y otros mediterráneos», es uno de sus últimos trabajos publicado en la revista especializada, International Journal of Modern Anthropology, y cuyas pinceladas ya fueron también expuestas en diciembre del año pasado en Gran Canaria en las Jornadas Canario-Americanas de la Casa de Colón.

En ellas expone su nuevo hallazgo de inscripciones íberas en el corazón del Sáhara (área de los Montes Hoggar, Argelia), en los que a su entender refleja que el círculo Sáharo-Canario de conocimiento prehistórico es un hecho, que los aborígenes canarios navegaban y se conectaban entre sí (por una escritura similar: la Íbero-Guanche), y que tenían sofisticados sistemas para medir el tiempo, como el calendario egipcio lunisolar de la Quesera de Zonzamas en Lanzarote y otros descritos por el profesor Barrios (Universidad de La Laguna) en Gran Canaria como el de Cuatro Puertas (Telde) y el de la ermita de la Virgen en el barrio de Tara en Telde.

«Nuestra aportación genética le otorga a Canarias un parentesco atlántico, europeo y africano»

Esto les lleva a postular que el círculo prehistórico Sáharo-Canario, cuando el Sáhara era verde antes de 6.000 años previos a nuestra era, dio lugar a unas escrituras lineales africanas y europeas, entre ellas la Íbera, que es la única transcrita y con una hipótesis sólida de posible traducción a través del idioma vasco Euskera (identificado con el primitivo Íbero). Además, es muy probable, añade, que las escrituras lineales bereber, etrusca, de Sitovo y Gradeshnitsa (6.000 A. C.), minoica y rúnica, además de las itálicas como el rético o el venético, tuvieron su origen en el círculo Sáharo-Canario.

Las investigaciones que ha venido llevando a cabo durante años le llevan a hablar de una interrelación entre las escrituras canarias con otras europeas, como es el caso de la vasca. ¿En qué aspectos se basa? ¿Estaban conectadas las Islas con el resto del mundo más de lo que se ha estimado hasta ahora?

La toponimia canaria es indiscutiblemente euskerica. Además, las listas de nombres canarios de los guanches que fueron raptados por ‘los pacificadores’ peninsulares -como aun se llama a los invasores en el documental mostrado a los visitantes en la Cueva Pintada de Gáldar- para venderles en los mercados de Sevilla, un tema que está ya en nuestro libro publicado en el año 2000 y reeditado Egipcios, Bereberes, Guanches y Vascos. Ahí ya dijimos que las inscripciones llamadas latinas -por nosotros ibero-guanche-, ya mostradas en 1980 en el Museo Arqueológico de Arrecife de Lanzarote, que hoy está sin museo, por el amateur Juan Brito, eran escrituras del semi-silabario ibérico con fácil traducción a conceptos religiosos y funerarios. El euskera es para nosotros lo que se hablaba en la prehistoria en el Sur de Francia y en Iberia. En Canarias se describieron estos grabados íberos en rocas escondidas y de difícil acceso en Lanzarote y Fuerteventura, por el austriaco Pichler. Nosotros propusimos ya en 2001 y en este libro las traducciones teniendo en cuenta el íbero y sus casi identidad con el euskera. Hoy día ningún estudioso ortodoxo o heterodoxo discute la identidad de los numerales del antiguo íbero y los números del vasco, además de tener mismo sistema vigesimal de contaje. Sobre la pregunta de la conexión de Canarias en la Antigüedad, es compleja. Debió haber muchas influencias externas espacio-temporales. Pero sí hemos demostrado en los numerosos estudios publicados desde hace 20 años sobre el tema es que hay un grupo de lenguas usko-mediterráneas: quedan como lenguas vivas el euskera o vasco y el bereber. Como lenguas muertas: el íbero, el guanche, el etrusco el cretense Lineal A, el Hitita, el Eblaico e, incluso, el egipcio, entre otros. Obviamente, Canarias estuvo bajo los influjo de atlánticos y mediterráneos de África y de Europa. Este tipo de escritura íbero guanche se encuentra en todas las Islas Canarias, como nosotros hemos comprobado. Las posibilidades de aislamiento permanente entre islas se reducen a cero, por este y otros motivos.

El último trabajo que ha publicado habla de hallazgos de inscripciones íberas en los Montes Hoggar, en Argelia, dentro del Sáhara. ¿Qué valor aporta este descubrimiento al estudio de la historia de Canarias y del resto?

En realidad, ya Pichler dijo que estos signos pintados en un abrigo que acota una de las riveras de un gran río seco del Sáhara eran latinos, pero como no lo eran, no se pudo proponer una traducción mínimamente coherente. Se encuentran en un remoto lugar, a 200 kilómetros al suroeste de Tamanrraset. Son escrituras íberas o ibero-guanches. Además, hemos descubierto en el mismo abrigo numerosos signos incisos íberos, de tamaño más pequeño. Todos, los pintados ya descritos y los descubiertos por nosotros incisos, hacen alusiones al muerto, a La Madre, a la sepultura, a la Puerta de paso de vida a muerte. En fin, a la religión de La Madre descrita también para la Europa de más de 3.500 años antes de nuestra era por Gimbutas.

¿De qué época estamos hablando?

Las dataciones con carbono 14 son signos de actividad humana y tiene hoy día bastantes fallos, debido al gran incremento de aumento de CO2 en la Tierra en los últimos 80 años. También puede ser distorsionada por gases de erupciones volcánicas. Que no se hayan encontrado dataciones muy antiguas en Canarias no implica que no se vayan a encontrar. Pero en Lanzarote hay dataciones previas a una casi imposible influencia de culturas fenicias y romanas. El hecho que se encuentren en contexto de culturas de pirámides y megalíticas en Canarias, Cart-Ruts y calendario de roca de Zonzamas, y las inscripciones iberas en medio de un Sahara despoblado hace miles de años nos lleva a decir que se pudieron escribir en una Edad de Bronce y posterior. Es difícil aventurarse. En todo caso las escrituras ibero guanches Canarias y Saharianas, podrían ser previas a las del Sur de Francia e Iberia, sobre todo al encontrarse mezcladas, tanto en La Palma, como en Fuerteventura y Tenerife con la Escritura Lineal Megalítica, que yo considero precursora de las escrituras lineales de la zona Mediterránea y Atlántica, como Bereber, Ibérico, Etrusco, Runas, Cretenses y otras de Rumania y la península Balcánica de mas de 3.500 años antes de nuestra era, como de Sitobo, Gradeshnitza y otras.

«Las rocas isleñas son prehistóricas, preclásicas y comunes a la fachada atlántica megalítica»

¿Era el Sáhara Verde un centro de la civilización de la Europa y Asia que existía entonces?

Sí, las pinturas de ganado doméstico en Tassili, en el Sáhara, son datadas 1.000 años antes que la domesticación y la agricultura comenzase en Oriente Medio. De hecho en Iberia y el oeste del norte de África no hay ningún signo de antropología física de que hubiese una difusión de gentes desde oriente medio en la transición mesolítica-neolítica. La difusión démica de Cavalli-Sforza no existe en el Oeste, los cambios tecnológicos fueron locales o entre gentes del oeste del Mediterráneo-Atlántico.

¿Cómo exportaron sus conocimientos al resto de países?

Hubo periodos húmedos y más secos en la zona sahariana después de 10.000 años antes de nuestra Era. Después se estableció un falta de humedad y de plantas, y el desierto en un periodo relativamente corto. Esta zona estaba densamente poblada, llena de vegetación y de ríos, como se vio con las fotografías infrarrojas del Transbordador Columbia y posteriores. La gente del Sáhara emigró hacia el mar, principalmente. La cuenca del Mediterráneo y la fachada Atlántica, también hacia los lugares mas altos. El hecho es que durante miles de años un mediterráneo/atlántico euroafricano muy poblado se encontró con una mezcla de culturas desde el norte de la India (Gran Persia ) hasta las Islas Canarias y parte de las Británicas. Estos pueblos son los que elaboraron la cultura clásica, y no solo Grecia y Roma, como después se nos ha enseñado.

¿Por qué es exportador de lengua y no pudo ser importador de otras culturas más avanzadas?

Bueno, yo me estoy refiriendo por una parte a escrituras lineales y por otra a la existencia de las lenguas que hemos llamado usko-mediterráneas -Untermann las llamo de sustrato mediterráneo-, de las que quedan vivas el vasco y las bereberes. Muertas estarían el Guanche, Etrusco, Minoica, Eblaita, Hitita y otras.

¿Qué pudo pasar para que esa civilización del conocimiento casi desapareciera?

El cambio climático. La civilización no ha desaparecido, está junto con otras en la base de nuestra cultura Atlántico/Mediterránea.

En Canarias se ha hablado mucho de la vinculación prehistórica del Archipiélago con el mundo africano. Bajo su punto de vista, ¿Cuánto valor se le debe otorgar a esa visión histórica?

Creo que es correcta, pero es simplista decir que es la única influencia. Las rocas canarias con motivos espirales atlánticos del oeste de Iberia, de Bretaña francesa, de las Islas Británicas, son prehistóricas, preclásicas y comunes a la fachada atlántica megalítica. Se ha dicho que la genética canaria era africana, o que solo la de las mujeres. La genética no es una ciencia absoluta, sus métodos e interpretaciones dan diferentes visiones de las relaciones entre poblaciones. Para que la genética sirva para algo en este tema ha de ser interpretada en un amplio contexto cultural y con todos los datos disponibles de la Antropología. Discutir si la influencia prehistórica canaria es mas africana que por ejemplo ibérica no tiene mucho sentido genéticamente: norteafricanos e ibéricos son muy parecidos genéticamente por el flujo bidireccional durante mucho tiempo antiguo a través del estrecho de Gibraltar.

Sus aportaciones científicas, ¿en qué hacen variar esa concepción tan extendida?

No la hacen variar. Nuestras aportaciones genéticas le dan a Canarias un parentesco atlántico, europeo y africano. En Canarias existen signos megalíticos, de pirámides y pirámides-montones, descritas en las cumbres de La Palma por Jorge Pais en diciembre pasado en la Casa Colón de Las Palmas, que existen en el Sahara Occidental. Las diosas gruesas europeas tipo Gimbutas, de 3.500 antes de nuestra Era, que se han encontrado en Telde hace tiempo, y en la Fortaleza de Ansite, por el magnífico trabajo de Tibicena y su director, Marco Moreno, indican que Canarias tenía una sólida cultura preclásica de diferentes estratos espacio-tiempo difícil de simplificar que procedía de autóctonos y influencias varias externas. Hay que explicar los nuevos hallazgos y estudiarlos en un contexto abierto y no dogmático.

«La escritura lineal íbera pudo originarse en el Archipiélago, según lo que hemos podido ver»

¿No cree que su concepción hace que pueda estar más cercana a esas teorías de la vinculación con el mundo bereber de la Canarias prehistórica?

No. Que el mundo bereber está cercano a Canarias no se discute. Nuestros hallazgos de escritura íbero-guanche en diferentes etapas de clarificación y evolución, en todas las islas Canarias, y, a veces, mezcladas con la probablemente más antigua y precursora Escritura Lineal Megalítica, nos indica que la escritura lineal Ibera pudo originarse en Canarias y, más concretamente, en lo que hemos definido como Círculo Sahariano Canario. Otras escrituras lineales africanas y europeas también se pudieron originar en este círculo de información prehistórica que esta detallado en los artículos nuestros ya publicados.

¿Cómo se han recibido sus teorías sobre Canarias en el mundo científico, universitario e investigador?

En las Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria los académicos mas prestigiosos están muy interesados. Con ellos discutimos frecuentemente nuestros hallazgos: han sido bien recibidos. También en el ámbito internacional, nos citan con frecuencia en el mundo de la Prehistoria, la Genética y la Arqueología canaria. Los estudiosos británicos del Sáhara occidental Clarke y Brooks, que muestran una arqueología de pirámides-montones, vecina similar a la canaria, también nos toman de referencia. Lo importante no es que se acepten unos descubrimientos y sus consecuencias, sino que se discutan y se lleguen a conclusiones fuera del dogmatismo en el que se ha vivido en Canarias. También querría destacar la colaboración de Fabio Suárez, de la Universidad Complutense de Madrid y procedente de Arguineguín; y a Marcial Medina, que es un arqueólogo amateur de Lanzarote, que son fundamentales desde 1999 en los trabajos sobre genética y la prehistoria de Canarias.