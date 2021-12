El presidente de la ONCE en Canarias: «la accesibilidad no cuesta más dinero»

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, reclamó este vierns una mejora de la accesibilidad universal en los destinos turísticos para mejorar la calidad de vida no solo de los residentes, sino de los visitantes. Y lo tiene claro: «la accesibilidad no cuesta dinero», dijo, siempre que ésta se tenga presente desde el origen en los distintos proyectos impulsados por la empresa privada y el sector público. «La accesibilidad no es más caras si las cosas se hacen bien desde el principio y no se necesita hacer correcciones» a posteriori.

Déniz pronunció estas palabras durante su intervención en el Foro de Turismo con una conferencia magistral titulada ‘Retos y oportunidades para el turismo accesible’. «Las personas con algún tipo de discapacidad también queremos hacer y disfrutar del turismo y necesitamos que la accesibilidad sea universal», dijo, «solo en Canarias 220.000 personas sufren alguna discapacidad y la accesibilidad no solo mejora nuestra calidad de vida sino la de quienes nos visitan». Es importante, afirmó Déniz, llevar la accesibilidad a todos los ámbitos de la vida y no solo limitarla a las barreras urbanísticas y arquitectónicas y al terreno de la planta alojativa. «Un hotel accesible es positivo, pero yo no vengo a un hotel para tener una habitación adaptada y quedarme ahí sin salir», relató, «yo quiero salir y tener una cultura accesible, unas playas accesibles y un transporte también accesible». Así, reclamó una estrategia «definida y clara» para impulsar la accesibilidad universal en el sector turístico. «Yo quiero salir del hotel y tener una cultura accesible, unas playas accesibles y un transporte también accesible» Y esa estrategia pasa por una cuestión «vital»: la formación de los trabajadores. «Donde verdaderamente se produce un salto de calidad cuando vamos a un hotel o un restaurante es en la formación de los trabajadores», señaló, «los recursos humanos son la clave para atender las necesidades de cada persona, ya no vale el café para todos». Por eso pidió «aliados» con la accesibilidad universal para que los turistas se lleven del destino «la mejor foto y el mejor recuerdo».