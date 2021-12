Mogán da el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido de luces y Los Gofiones

Mogán ha dado la bienvenida a la Navidad este viernes, 10 de diciembre, con el tradicional encendido de luces desde la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en compañía de un niños y una niña, apretó el pulsador mágico que iluminó de Navidad todo el municipio. La celebración continuó con el concierto de Los Gofiones.

Este año la Navidad ha llegado al municipio de forma especial. Desde las 16:30 horas una treintena de Papás Noel moteros recorrieron los diferentes barrios hasta su última parada en la plaza Pérez Galdós, donde han sido recibidos por la alcaldesa, miembros del grupo de Gobierno y vecinos y vecinas.

Poco antes, como si de un cuento se tratase, una voz en off narró la importancia de mantener viva la ilusión por esta festividad, que sobre todo se basa en compartir con los seres queridos y ser solidarios con el prójimo. A ello le sucedió la actuación de la escuela de baile Acedance para, seguidamente, uno de los Papás Noel llegado en moto entregar varios objetos mágicos a la alcaldesa, imprescindibles para encender la iluminación navideña.

Una emocionante cuenta atrás coreada por todos los presentes dio paso al encendido que ya luce tanto en la plaza Pérez Galdós como en todo el territorio municipal. La cantante moganera Evelyn acompañó los primeros minutos de estos festejos interpretando el popular 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey, y la alcaldesa Bueno aprovechó la ocasión para desear unas felices fiestas, un próspero año y para animar a disfrutar de todos los actos navideños programados hasta el 5 de enero.

Después de encender la iluminación navideña, la celebración se trasladó a la carpa permanente de la localidad para recibir a Los Gofiones. La agrupación folclórica, que lleva desde 1968 años sobre los escenarios y está integrada por cuarenta y dos componentes, arrancó acordándose de la Isla Bonita interpretando 'Aires de Lima de La Palma'. En su repertorio también incluyeron tradicionales villancicos como 'Navidad Guanche' y otras canciones de música popular canaria y de América Latina. Todas fueron coreadas por un público de 250 personas que acudió previa reserva de entradas como medida de seguridad para controlar el aforo. Las entradas eran gratuitas.

Navidad en Mogán: 11,12, 13 y 14 de diciembre

El programa de Navidad de Mogán continúa este sábado día 11 a las 12:00 horas en el Centro Cultural El Mocán con la obra de teatro 'La fábrica de los deseos', de Nauzet Afonso. Por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la inauguración del tradicional Belén Ornamental en la Iglesia de San Antonio de Padua y, a continuación, será en el propio templo el Encuentro de Villancicos con la participación de parrandas del municipio.

Tanto el sábado 11 como el domingo 12 a las 20:00 horas, en la plaza de Las Gañanías de Playa de Mogán, se celebrará el espectáculo 'La Sagrada Familia' de la compañía Circanario. Por su parte, los días 13 y 14 los más pequeños podrán disfrutar desde las 17:00 horas de talleres e hinchables en los barrios de Vento y Las Filipinas, respectivamente. El martes 14 será también el turno de la Gala de Navidad de las Escuelas Deportivas Municipales en la cancha del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín, a las 19:00 horas.

El programa de actos seguirá hasta el 5 de enero y se puede consultar en los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento de Mogán.