Los abrigos, las bufandas y las botas formaron parte de la vestimenta general de los visitantes que ayer tuvo la villa mariana de Teror. El frío que acompaña al municipio durante el mes de diciembre creó la ambientación perfecta para disfrutar las fechas navideñas, así como las luces colocadas a lo largo de la calle principal del casco, las pascuas y los villancicos. Sin embargo, lo que realmente hizo sentir que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina fueron las decenas de puestos comerciales que se instalaron desde primera hora por los alrededores de la basílica de la Virgen del Pino.

Más de 40 comercios de la zona participaron en la campaña organizada por el Ayuntamiento y la asociación de empresarios, que propusieron sacar a la calle la mercancía de temporada con el objeto de atraer e incitar a la ciudadanía a comprar los regalos de reyes en las tiendas locales del barrio. La iniciativa surtió efecto, pues miles de personas se acercaron a lo largo de la jornada a noveleriar los productos expuestos. En la mayoría de casos, con la intención de huir de las grandes superficies y zonas comerciales multitudinarias.

«Nosotros residimos en Mesa y López, que es una auténtica locura estos días», expresaron Carlos y María, padres de los pequeños Diego y Marcos, que se entretuvieron correteando por la plaza de la Alameda. «Para disfrutar con los niños lo mejor es salir de la ciudad; hay menos gente, pero al mismo tiempo tiene mucho ambiente y es posible dar un paseo con calma y mirar qué queremos comprar», explican. «De momento los dulces no pueden faltar en esta visita», expresó entre risas la familia

Una de las mayores atracciones de la feria fue la ruleta que instaló el área de Comercio de la administración local, en la que solo era posible participar con un boleto adquirido tras efectuar una compra en los numerosos negocios que participaban en el evento.

Gloria Santana observó con atención y expectación qué premio iba a tocarle tras girar la rueda. «¡Una camiseta, lo que yo quería!», expresó con emoción. Las otras opciones disponibles fueron paraguas, botellas de agua, pen drive y bolígrafos, así como una categoría sorpresa que daba la opción de escoger un regalo donado por los empresarios de los negocios implicados. «Cada uno ha aportado el que consideraba, pero los visitantes no saben qué es ni a qué negocio pertenece hasta que no lo abren», explicó la concejala de Comercio, Angharad Quintana, que se hizo cargo de canjear todos los boletos. Según pudo comprobar, sobre las 12 de la mañana ya habían recogido más de cien de estos tickets, lo que se traduce en cientos de compradores.

«Me parece una manera increíble de aprovechar las Navidades para impulsar a nuestros comercios», expresó por su parte Sonia Hernández, vecina del casco. «Yo me bajé a hacerme el tinte en la peluquería y me encontré con todo esto montado, así que no pude evitar darme una vuelta y acabar comprando algunos detallitos para la familia», explicó. Dácil Pérez, otra de las vecinas del municipio que bajó hasta la plaza principal para impregnarse del ambiente navideño en compañía de su madre, también apoyó la idea. «Este año ha sido duro para muchos empresarios, lo sabemos porque tenemos familiares comerciantes de la zona», aseguró. «Por eso nosotras somos totalmente defensoras de que hay que consumir productos locales y en estas Navidades es por lo que abogamos, la mayoría de cosas que compramos son de tiendas pequeñas de barrio y si no queda otra ya nos acercamos a los centros comerciales», afirmó convencida.

Yolanda Quevedo, propietaria de la librería Greda, consideró que este tipo de actividades deberían efectuarse de manera más reiterada. «De alguna manera hay que conseguir dinamizar más las zonas comerciales de los pueblos, sino los centros comerciales acabarán comiéndonos», alertó. «Estamos en un momento en el que además se lleva mucho comprar online, lo que ha provocado un descenso importante de ventas para los negocios que no tenemos esa opción; yo por ese motivo siempre le echo broncas a mis hijas cuando las veo consumir por internet, ¡hay que salir a la calle!», opinó efusivamente.

El alcalde de la villa, Sergio Nuez, efectuó un recorrido por el casco para mostrar apoyo a los empresarios. «Hemos organizado este evento en sustitución de la tradicional feria de saldo, que debido a la situación sanitaria era más complicada de efectuar», sostuvo el mandatario, que resaltó con orgullo el éxito causado en la primera jornada de esta feria navideña, que se repetirá en el día de hoy y «si las condiciones son favorables», los próximos fines de semana del mes. «Tenemos que valorar si es posible, pero es lo que nos gustaría», añadió.

Laura, Ariadna y Melania, tres amigas de apenas 18 años, no pudieron evitar sorprenderse por el ambiente en las calles terorenses. «Vinimos en guagua para ver por primera vez en el municipio», admitieron entres risas dos de las jóvenes, originarias de Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo primordial era el de visitar, como no, la Virgen del Pino.

Las actividades infantiles, el belén instalado en la trasera de la basílica y el ambiente formado por visitantes como los miembros del grupo folclórico Los Jorcones, que de manera improvisada interpretaron canciones tradicionales que hicieron bailar a los transeúntes, pusieron la guinda final a la jornada, tachada como un éxito por todos los que la vivieron.