El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la propuesta de Presupuesto de la Corporación para 2022, que asciende a 779.004.189 euros, 80.346.749 euros más que las cuentas de 2021, es decir, un incremento del 11,5%, y en el que se destina el 62% a acciones de protección y promoción social, y a inversiones y medidas para consolidar la recuperación social y económica de la Isla.

"Estos presupuestos pretenden afianzar nuestras fortalezas, para vencer las dificultades producidas por las crisis provocadas por la pandemia", ha remarcado el presidente del Gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, quien ha reiterado el compromiso político de la Corporación Insular de responder a tres desafíos esenciales para combatir la dura realidad que vive la Isla.

Una tarea que, como ha detallado, se realizará "reforzando los servicios públicos que atienden a mayores, menores, la discapacidad y los servicios esenciales de competencia insular; así como atendiendo a los más vulnerables, haciendo frente al desempleo, la pobreza y la exclusión social, la violencia de género y la desigualdad, cuyos indicadores se han agravado durante la pandemia; y, asimismo, reactivando la economía insular, sin perder de vista nuestro modelo de desarrollo ecosocial sostenible y diversificado".

Para afrontar la pérdida de recursos, la caída de ingresos provocada por la crisis, se ha incorporado al Presupuesto un crédito de 73 millones de euros, aunque es posible que no sea necesario ejecutarlo. En estos momentos, la deuda del Cabildo es muy baja y asciende a 24.705.162 y la capacidad de endeudamiento le permite a la institución acceder a 530 millones más de crédito, si se apurara el límite del 110% de los derechos reconocidos y teniendo que ejecutar un plan de reducción de deuda. No obstante, si se quedara en un 75%, y por lo tanto no fuera necesario el plan de reducción, el Cabildo podría endeudarse hasta 335 millones más.

La Corporación Insular dispone actualmente de 50 millones de euros de remanentes, que se podrán incorporar a las cuentas en cualquier momento, que también se verán incrementadas con los remanentes que se produzcan en los presupuestos de 2021. Para Morales, "esto demuestra la fortaleza económica del Cabildo y su capacidad para afrontar la crisis y la reactivación económica de Gran Canaria".

Como datos más relevantes del presupuesto del próximo ejercicio, cabe señalar que los recursos destinados a Políticas Sociales alcanzan los 242 millones de euros, lo que supone un 31% de las cuentas y 19 millones más que en 2021, Además, las partidas de carácter económico se elevan a 240 millones, es decir, 13 más que en 2021 y un 30,81% del importe total para 2022.

Las partidas dedicadas al desarrollo económico y a políticas sociales suponen un 62 % del presupuesto. El presidente ha recalcado que "la orientación de estos presupuestos, como los del año anterior, tiene un norte muy claro: aumentar los recursos en estas áreas", "lo que nos va a permitir, además, seguir avanzando en el Plan Transforma que, en estos momentos, hace posible que se estén ejecutando en Gran Canaria alrededor de 800 millones de euros en inversiones. Porque, tal y como se recoge en los datos estadísticos oficiales, es el Cabildo, con los ayuntamientos, la administración que sostiene la obra pública en Gran Canaria".

Inversiones

Dentro de las actuaciones más importantes destacan las inversiones en carreteras, las áreas comerciales e industriales, las políticas públicas de vivienda, la renovación de las infraestructuras turísticas, las mejoras de la movilidad y redes viarias, los planes de cooperación, las desaladoras y depuradoras, los emisarios y otras infraestructuras hidráulicas, las energías renovables, la isla inteligente, los centros sociosanitarios, el Museo de Bellas Artes, el Centro de Producción Audiovisual, el Centro de Dinamización Empresarial en el Puerto de Las Palmas, el Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, los parques arqueológicos y el patrimonio histórico, el empleo, la reforestación, la regeneración del paisaje, los Ecoparques, el nuevo edificio de Infecar, la agricultura y ganadería, el puerto de Taliarte y la modernización de la administración, entre muchos otros.

Por último, Morales ha puesto en valor la "extraordinaria colaboración" de las organizaciones empresariales, sindicales y el tercer sector, entre otros, y ha afirmado que, hoy, hay datos que permiten mirar el futuro con esperanza. Una visión positiva que ha argumentado con registros como la caída de la tasa de paro en un 5,5%, al pasar del 28,5% de 2020 al 23% de este año; la mejora del índice de confianza empresarial, que ha pasado de los 91,2 puntos de 2020 a los 113,8 de 2021; así como la recuperación del transporte de mercancías y de pasajeros marítimo, para mercado interior y exterior, y el aumento del nivel de reservas hoteleras y extrahoteleras a pesar del repunte de la pandemia aquí y en Europa.

"Las medidas de apoyo a empresas, concretadas en ayudas y prestamos de entidades públicas, están facilitando la liquidez y la continuidad del tejido empresarial más frágil y confiamos en que las ayudas estatales, autonómicas e insulares sirvan de complemento reactivador en el último trimestre", ha manifestado. "También Prevemos que las ayudas europeas y los programas Next Generation supondrán un revulsivo en la actividad económica y en la generación de empleo y, de hecho, hemos creado una Oficina para su gestión", ha concluido. "Y estos Presupuestos contribuirán a ello, porque son, sin duda, un instrumento fundamental para la recuperación".