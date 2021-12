La oposición rechaza las Cuentas del tripartito y critica la baja ejecución

Los tres grupos de la oposición del Cabildo de Gran Canaria consideraron ayer que los Presupuestos del año 2022 presentados por el gobierno tripartito de Antonio Morales no resolverán la crisis económica de la isla porque las 18 consejerías ya han dado muestras de que ni siquiera son capaces de ejecutar el dinero disponible, de ahí que se mantengan 530 millones de euros en los bancos, que se acumulen remanentes de centenares de millones y que año a año se sigan anunciando los mismos proyectos.

Los grupos del Partido Popular (PP) y de Unidos por Gran Canaria (UGC-CC) adelantaron su voto en contra, mientras que Ciudadanos no se pronuncia en espera de que se acepten algunas de las numerosas enmiendas que va a presentar, aunque no tiene muchas esperanzas de que prosperen en el Pleno del 28 de diciembre porque en años precedentes ya fueron rechazadas todas sus propuestas.

Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, principal grupo de la oposición, sostuvo que las Cuentas elaboradas por el gobierno insular «no van a aliviar la situación económica que sufre la Isla porque siguen en su linea de subvenciones para todo el mundo, el café para todos, pero con unas cuantías tan irrisorias que tampoco resuelven los problemas de las personas a las que supuestamente van dirigidas esas ayudas».

«Son unos Presupuestos faltos de imaginación, no hay ninguna inversión nueva y tampoco proyectos que vayan a salir adelante con el empuje del Cabildo; hablan tanto de ecoisla pero no vemos ni parques fotovoltaicos ni nada relacionado con la energía del hidrógeno verde, como tampoco innovaciones en los ecoparques; en resumidas cuentas no hay ni presente ni futuro», apuntó Pérez.

José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de UGC-CC, tachó de «ficticios» e «ineficaces» los Presupuestos y aseguró que «el problema es siempre la baja ejecución». «Con este gobierno, cualquier parecido entre lo que se aprueba inicialmente y lo que se ejecuta al final es pura coincidencia, como ocurre en las áreas de Obras Públicas o de Deportes», subrayó.

Bravo de Laguna opinó que el pacto tripartito «no cumple la principal función de un Cabildo, que es ser el gobierno de la isla, pues su política es transferir gran parte de sus fondos a los ayuntamientos y otras entidades para que los ejecuten ellos, pero tampoco los municipios tienen capacidad de gastar ese dinero».

«El presidente y sus consejeros creen que el Cabildo es un ayuntamiento grande, pero están equivocados; esto no es un ayuntamiento diez veces que Agüimes», criticó el líder de UxGC, quien afirmó que «no hay ni una sola obra importante o emblemática que el Cabildo haya hecho en los últimos seis años».

Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos (Cs), consideró una «buena noticia» el incremento presupuestario de la institución insular en un 11,5% respecto a 2021 y su destino a actuaciones de carácter económico y social.

De esta manera, valoró Santana, «corrigen el dislate cometido en 2021, en el que con las necesidades acuciantes que provocó la pandemia sólo aumentaron poco más del 1% la inversión en ambas áreas de gasto». «Nos alegramos, sea porque hayan tenido en consideración la crítica que por ello les realizamos de los anteriores presupuestos o por otra circunstancia, porque es una medida muy beneficiosa para la sociedad grancanaria, que es lo que nos importa», comentó.

No obstante, el portavoz de Cs, Santana alertó de que la inversión real del Cabildo y sus entidades dependientes no llega ni al 15% del total, y algunas de las principales partidas las constituyen acciones recurrentes, como el acondicionamiento de carreteras o las inversiones en complejos ambientales, que suman una cuarta parte de estas acciones.

Recalcó que se incluyen también «inversiones que podemos denominar fantasmas, porque se llevan incorporando en los presupuestos varios años sin que terminen de ejecutarse, como diversas actuaciones en infraestructuras sociosanitarias o la adquisición y promoción de viviendas sin terminar». A su juicio, los datos en ejecución de inversiones reales a diciembre de 2021 no dan mucho lugar a la esperanza para 2022, con cifras muy bajas y «ejemplos sangrantes» como Arquitectura y Vivienda o el Instituto de Asistencia Sociosanitaria, «muy por debajo del 10%».