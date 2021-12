El Cabildo debate los Presupuestos de 2022 con la única incógnita del voto de Ciudadanos

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria debate y aprueba este martes los Presupuestos para el año 2022, que ascienden 779 millones de euros, con un incremento del 11,5% respecto a las cuentas de este ejercicio que acaba. La única incógnita es si el gobierno insular de Antonio Morales acepta alguna de las 66 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición y, en consecuencia, suma los dos votos de Ciudadanos a los 18 del pacto tripartito entre NC, PSOE y Sí Podemos, pues se da por hecho que el PP y UxGC-CC votarán en contra al ver rechazadas sus enmiendas a la totalidad.

El proyecto de Presupuestos, según sostuvo Morales durante su presentación, está orientado a «consolidar» la recuperación económica de la Isla ante la mayor crisis en los últimos 70 años. El presidente argumentó que la economía de Gran Canaria sigue mostrando «fortalezas» para superar los efectos de la pandemia, como el hecho de que haya descendido en número de parados en los últimos meses o que el número de turistas haya remontado ligeramente respecto al año 2020.

El día de la presentación de las Cuentas, el pasado 13 de diciembre, aún no se habían desatado en Canarias los contagios de coronavirus por la nueva variante ómicron, que vuelve a crear incertidumbre sobre la recuperación el sector turístico en esta temporada de invierno.

Los Presupuestos se incrementan en 80,34 millones para reforzar los tres ejes de actuación del Cabildo, que según Morales son «los servicios sociales para los mayores, menores, personas con discapacidad o víctimas de violencia de genero; la atención a las personas más vulnerables por la pobreza, el desempleo o exclusión social; y reactivar la economía con más inversiones en obras públicas o nuevas tecnologías».

Oposición

Por contra, Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, principal grupo de la oposición, considera que Presupuestos del gobierno tripartido «no son ni mucho menos los más adecuados para atender las necesidades urgentes de los grancanarios, ya que priorizan una vez más el autobombo y no aportan soluciones para afrontar con éxito los retos de futuro de Gran Canaria ni para mejorar las condiciones de vida de la gente».

El dirigente del PP aseguró que, pese a contar con 80 millones de euros más, «no sirve para luchar contra el alarmante aumento de la pobreza y la exclusión social en Gran Canaria, no incentivan la inversión ni favorecen el crecimiento de la actividad económica y la creación de empleo» en un escenario de crisis por la pandemia del Covid-19.

Pérez destacó que sólo el Servicio de Presidencia, con 18 millones de euros, cuenta con un presupuesto mayor que algunas consejerías como Educación y Juventud (5 millones); Igualdad y Violencia de Género (8,4 millones); Turismo (16,5 millones); o Industria, Comercio y Artesanía (12,6 millones), «lo que demuestra bien a las claras cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno que preside Antonio Morales».

El Grupo Popular lamenta que, con un paro estructural que no baja del 20% y una dramática tasa de desempleo juvenil que roza el 60%, junto al aumento del número de personas en situación de vulnerabilidad social, el Presupuesto no destine más recursos a resolver este grave problema.

El grupo Popular reclama también un reparto más justo y equitativo de las partidas destinadas a los 21 ayuntamientos de Gran Canaria, pues otro año más se aplican criterios ideológicos y partidistas para distribuir los fondos, segregando entre municipios de primera y segunda categoría en función del color político de cada gobierno local.Así, destina las mayores subvenciones municipales, a través de transferencias corrientes y transferencias de capital, a los Ayuntamientos gobernados por Nueva Canarias como Gáldar, Santa María de Guía, Telde, Santa Lucía o Firgas, «sin tener en cuenta siquiera los criterios de población».

El grupo de Ciudadanos no ha presentado enmienda de totalidad para devolver las cuentas y no ha desvelado el sentido de su voto, que dependerá de que se acepten algunas de sus 37 enmiendas parciales, lo que no es previsible a tenor de lo ocurrido en años anteriores.

En referencia a tres de esas enmiendas parciales, por valor de casi un millón de euros, el portavoz Ruymán Santana reclamó ayer «más fondos para la práctica deportiva de base, que es la gran olvidada en estos Presupuestos». «Las propuestas están enfocadas al fomento de la práctica deportiva, tanto a través de los clubes como para la práctica de actividades extraescolares en la infancia, y un reparto más equitativo de los patrocinios del Instituto Insular de Deportes, con criterios claros que acaben con la política de subvenciones a dedo», explicó.