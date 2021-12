El último día del año se vive de forma desigual en los distintos municipios de Gran Canaria. Y es que el nivel 3 de alerta sanitaria para contener la propagación del coronavirus ha llevado a la mayoría de los ayuntamientos a suspender todos las actividades previstas para este 31 de diciembre. Once localidades no tendrán este viernes ningún acto mientras que tres sí han programado algún evento en su agenda cultural y siete lanzarán una batería de fuegos artificiales para despedir el 2021 y recibir el 2022.

Guía. El municipio celebra un fin de año familiar de 12.00 a 18.00 horas al aire libre en la explanada del pabellón Beatriz Mendoza Rivero. donde habrá conciertos de grupos canarios como Salvapantallas, Kilian Viera y La Mekánica by Tamarindos. La entrada es gratuita, pero debe reservarse en www.eventosguia.es porque hay limitación de aforo. Con la organización de este evento, el objetivo del Ayuntamiento de Guía es conseguir que los jóvenes no tengan que desplazarse a otras zonas, dinamizar la actividad comercial y seguir fomentando el disfrute del ocio al aire libre.

Ingenio. La villa despide el 2021 con un fin de año infantil con música, muñecos Disney, la Banda Charanga, el payaso Pepón, Rafaelillo Clown y Mary Poppins. Será a partir de las 10.30 en la carpa instalada en la plaza de la Candelaria, en el casco del municipio. Poco después, a las 12.00 horas, se inicia el espectáculo ‘El sastrecillo valiente’. Dos días después, el domingo 2 de enero a partir de las 12.00 horas, tiene lugar la representación de la obra ‘La vuelta al mundo en 80 días’ en la misma carpa. Todos los actos tienen entrada gratuita y los asistentes precisan de certificado covid para el acceso al recinto.

Agaete. El Ayuntamiento ofrece el espectáculo de pantalla de agua en el Puerto de las Nieves, en la playa de atrás. Un show pionero en Canarias que representa un portal de belén. Se puede contemplar hasta el próximo día 9 de enero en tres sesiones diarias, a las 20:00 horas, a las 20:45 horas y 21:30 horas.

Gáldar. El municipio recibe el nuevo año dando bienvenida al Año Santo Jacobeo 2022 con una proyección láser sobre la Montaña de Gáldar. Desde aquí se hará una cuenta atrás en forma de con campanadas en forma de salvas que saldrán de la cima de la montaña junto a un espectáculo pirotécnico. Comienza a las 23.55 y durará 15 minutos.

San Bartolomé de Tirajana lanzará voladores de forma simultánea en el faro, Lomo Maspalomas y en un solar entre Castillo del Romeral y Juan Grande

Arucas. La localidad hará una cuenta atrás en la Montaña de Arucas, desde donde se lanzarán fuegos artificiales.

San Bartolomé de Tirajana. El municipio lanzará voladores de baja potencia y ruido moderado simultáneamente desde tres puntos distintos: el espigón del Faro de Maspalomas, el Lomo de Maspalomas y en un solar ubicado entre Juan Grande y Castillo del Romeral. Será a las 00.15 horas.

Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio lanzará fuegos artificiales desde distintos puntos de la ciudad, que no revela para evitar aglomeraciones de personas.

Teror. La Corporación dará la bienvenida al 2022 disparando una batería de voladores desde el casco de la villa.

La Aldea. Lanzamiento de fuegos artificiales desde una zona apartada de la localidad, en dirección al barranco.

Artenara. El municipio entra el año lanzando al aire una caja de voladores desde el reloj de la iglesia del pueblo.

La oferta cultural y navideña para despedir este año es bastante limitada como consecuencia de la pandemia. Tanto que hasta once municipios no han celebrado ninguna actividad mínima, como son Mogán, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde, San Mateo, Valleseco, Valsequillo, Firgas, Moya y Tejeda. No obstante, estos ayuntamientos, al igual que el resto, sí que mantiene en pie la visita de los Reyes Magos a los niños y niñas de los municipios, todos ellos en un recorrido en coche por los distintos barrios.