Teror firma dos contratos que garantizan el agua de abasto sin cortes

Teror sacia su sed. El Ayuntamiento garantiza el abastecimiento de agua para los meses de sequía, después de sellar dos acuerdos con aguatenientes que fidelizan el suministro de hasta 1.200 metros cúbicos diarios, muy superior a la demanda actual, además de estar ultimando la firma con otra media decena de pequeños proveedores. Los contratos evitarán, según el alcalde, Sergio Nuez, los cortes y restricciones que venían sufriendo en verano, además de mantener el envío diario en barrios como Lomontero.

Teror cuenta con una de las empresas embotelladora de agua para el consumo más importante de Canarias. Y es de propiedad municipal. Sin embargo, sufre en momentos puntuales periodo de restricciones y cortes en el suministro del abasto en los domicilios, sobre todo en los periodos de calor. Tal es así, que en el año 2020 el entonces alcalde y socio de actual gobierno, Gonzalo Rosario, dictó un Bando en el que solicitado a sus vecinos que hiciesen un uso responsable del agua de abasto, dada la escasez de los recursos hídricos por la sequía y al aumento de consumo de los meses anteriores, coincidiendo con el confinamiento. Al mismo tiempo, recordaba que «el agua de consumo no puede utilizarse para el llenado de piscinas, ni para el riego de huertas o lavado de vehículos».

La coincidencia de unas averías en la red y unos consumos máximo obligaron a estas medidas restrictivas, por lo que se instó a los residentes a controlar su gasto. Gonzalo reconoció que el casco de Teror tenia agua todo el año, por lo que se creó también una pequeña alarma al abrir los grifos y no salir nada.

En este sentido, el municipio ha solicitado en muchas ocasiones al Consejo Insular de Aguas del Cabildo que se eleve el agua de la desaladoras de la costa de Arucas hasta Teror, lo que garantizaría el abasto en esos momentos. Sin embargo, con la crisis económica este proyecto quedó aparcado, pero siguen empeñados en que se termine de ejecutar.

Hasta que lleguen esas tuberías, el Ayuntamiento ha decidido buscar alternativas, y ha contratado a la empresa Hemorato el suministro de agua para verterlas en la conducción general hasta 2024.

El acuerdo supone el pago de 1,20 euros por metro cúbico, con un mínimo de 200 metros cúbicos por día y hasta un máximo de 700. La fuente procede de Madrelagua, en Valleseco, y se trasladará hasta el depósito denominado de Los Sequeros y La Laguna.

El Ayuntamiento abonará un máximo de 725.760 euros hasta la finalización de 2023, «quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario y los suministros efectivamente requeridos por el Ayuntamiento de Teror y prestados por aquel, no obligándose la Administración a agotarlo en su totalidad, pudiendo aumentarlo, si las necesidades así lo exigieren, en los términos legalmente establecidos, sin que en uno u otro supuesto el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna», según el contrato entre ambas partes. Hasta ahora se realizaban contratos puntuales con la sociedad, por lo que no había unos compromisos y no siempre podían recurrir a sus reservas. Además, se evita la fluctuación de precios, que se originan cuando existe una alta demanda.

Pequeños proveedores

De forma paralela, el Ayuntamiento de Teror también ha suscrito otro convenio de suministro con la heredad Vereda del Palo. Y supone el reparto de 500 metros cúbico diarios como mínimo. En conjunto, logran garantizar unos 1.200 metros cúbicos diarios con ambos acuerdos.

El alcalde, Sergio Nuez, resalta que estos contratos garantizan el abasto en verano, ya que también se está en proceso de negociación con otra media decena de dueños para un menor caudal.

Nuez añade que el aumento de los recursos hídricos permite el abasto diario del barrio de Lomontero, quedando pendientes los núcleos de San Isidro y Arbejales de la obra del anillo hidráulico de Teror.

Teror consume entre 700 y 800 metros cúbicos diarios de agua de abasto por término medio, lo que supone aproximadamente 800 millones de litros de agua cada año.