La cementera hará un paseo, una piscina y área deportiva si logra la prórroga del puerto de Santa Águeda

Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) saca toda su artillería pesada para lograr que la cementera obtenga la prórroga de la concesión del puerto de Santa Águeda, que expira el próximo 22 de octubre. La compañía ha anunciado un ambicioso plan de eficiencia energética e integración paisajística de la fábrica con el entorno que contempla, entre otras medidas, la puesta en marcha de un huerto solar de 15.000 metros cuadrados, actuaciones para mejorar la movilidad y el tráfico rodado en El Pajar con la creación de una semi rotonda y un aparcamiento de más de 200 plazas para los vecinos en suelo privado y el impulso de zonas de ocio y espacios verdes para disfrute del público que incluye la ampliación del paseo marítimo de El Perchel, áreas deportivas y hasta una piscina semi natural.

Para todo ello, Ceisa contempla una inversión de 10 millones de euros, pero eso sí, esta actuación estará condicionada a que el Gobierno regional conceda la prórroga del puerto que la compañía reclama por otros 25 años. «La concesión es vital para nosotros y el desarrollo de estos proyectos está totalmente ligado a la obtención de esa prórroga», afirmó Claudio Piernavieja, coordinador general de Ceisa, quien además sostuvo por primera vez que la compañía podría aceptar un uso mixto del muelle. «Atendemos cualquier propuesta que nos haga y Gobierno y analizaríamos cualquier proyecto que nos pusieran sobre la mesa», añadió.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en las instalaciones de la fábrica, Piernavieja ha evitado pronunciarse sobre el dictamen firmado por Francisco J. Villar, catedrático de derecho administrativo, y Andrés M. González, profesor de esta disciplina, que sostiene que no es posible la prórroga de la concesión industrial del muelle y que el Ejecutivo debe acatar el planeamiento insular ya que fue aprobado de forma definitiva por esta institución. «No vamos a emitir ninguna opinión sobe un dictamen de parte», dijo, en relación a un documento encargado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT)de Las Palmas, «sí lo haremos con el informe de la comisión gubernamental». El Gobierno canario espera por un informe que determine el futuro del puerto y que hará público en apenas un mes. «Si no hay prórroga, todo este proyecto cambia; no se puede desmembrar la actuación porque todo está interelacionado», señaló el representante de la empresa, «está condicionado porque nosotros no pensamos en otro uso en el puerto que no sea el industrial».