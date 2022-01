El almendro resiste en Guayadeque

«Si no llueve en lo que queda de este mes de enero o en el de febrero, muchos almendreros se perderán. Y otros no llegarán a tener almendras en condiciones», explica Isidoro Bordón, de 80 años de edad, vecino de Montaña Las Tierras, en la parte alta del barranco de Guayadeque, en el municipio de Ingenio.

Isidoro Bordón, natural del citado barranco que está en las villas de Agüimes e Ingenio, es un fiel testigo de la evolución del protagonismo del almendro en las economías de las vecinas y vecinos de Guayadeque, como de los cambios en la forma de vivir en el barranco. La vivienda en la que reside con su esposa, Isabel Martel, que es natural de Cazadores, en el término municipal de Telde, se encuentra muy próxima a uno de los tres restaurantes que se encuentran en Montaña de las Tierras, los cuales son vitales en las economías de los residentes, como son los que están en suelo agüimense.

«Cuando yo era joven, tendría unos 18 años, mi padre pudo recoger una cosecha de almendras de 6.000 kilos de todos los almendreros que él tenía. Y otros años, cantidades cercanas. Sin embargo, yo he recogido unos 1.000 kilos, no mucho más. El año pasado recogí unos 200 kilos y el año anterior opté por no hacerlo», recuerda Isidoro Bordón. «Muchas veces no vale la pena recoger los frutos de los árboles, trabajar de sol a sol para luego llevarse veinte euros. Lo sigo haciendo, no por su rentabilidad o sentido económico, si no por seguir la tradición y por hacer lo mismo que hicieron mis padres y mis abuelos «, añade.

Este vecino tenía cerca de un millar de estos árboles. «Unos están allí, por arriba de mi casa. Otros, en la ladera de enfrente, como los que están en otros terrenos de allí abajo y de aquí detrás», comenta. Todos los almendreros los ha repartido entre los cuatro hijos, los cuales tienen vidas laborales muy distintas a la agricultura o relacionada con los frutales. «Ellos vienen de vez en cuando, algún sábado y se llevan algunos frutos, si los hay. No van a prestar la misma atención a estos árboles, como hice yo y sus antepasados».

Visitantes

Estas declaraciones las hizo sobre las cinco de la tarde Isidoro Bordón junto a los almendros de sus hijos frente al restaurante La Era, junto a la carretera. Media hora antes, pasaron y se hicieron fotos delante de los árboles frutales las hermanas Laura y Ana, vecinas de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, acompañadas por otros miembros de la familia. «Vinimos a comer a ese restaurante y a pasar parte del día en Guayadeque, Son preciosos esos almendros en flor», manifiesta Laura, mientras su hermana añade que «son muy bonitos». «Valió la pena venir, aunque ahora tenemos algo de frío», agregaron.

Francisco Martel López, de 57 años, también nació en Guayadeque y reside en la actualidad en una casa cueva que le compró a un tío suyo en Montaña Las tierras, de cara al barranco y el mar de fondo. Cuando hizo la adquisición, en la vivienda iban incluidos los almedreros. «Tengo diez de estos árboles. Y recojo las almendras con mi tía y mi mujer. No es mucha cantidad que conseguimos cada año. Y si tenemos mucho para nosotros, les damos a las otras familias, claro que sí», manifiesta Martel López. «No vale la pena vender las almendras porque se gana muy poco tras varear, recoger del suelo y de pelarlas», agrega.

Otra persona que también es oriunda del barranco y que lo conoce muy bien es José Antonio López Cazorla, de 55 años, y que es llamado y conocido como Pepe el de Guayadeque, y que es empleado del Ayuntamiento de Agüimes que se encarga de la recogida de animales y mantenimiento. Nació exactamente en Cueva Bermeja, en el municipio agüimense, y reside con su esposa, Juani Méndez Acosta, en el casco de Agüimes, de donde ella es natural. La pareja tiene tres hijos.

«La salida de las flores se ha adelantado este año, ya que suele ser en febrero. Suele pasar a menudo», indica.

Respecto a cuántos almendreros existen en la actualidad, Pepe el de Guayadeque sentencia que «no se sabe el número exacto, ni aproximado. Es muy difícil calcular porque hay por todas las partes del barranco, laderas y terrenos. Cada uno tiene su propietario, y han pasado por serlo de muchas generaciones anteriores. No están en cada lugar de forma salvaje».

«El almendro fue muy importante, hasta el siglo XX, para las economías de todas las familias de los barrancos. Lo era por su fruto, lógicamente, como también por la leña, que era muy necesaria. También se usaban las hojas y las ramas para alimentar a las cabras, también importantes en las economías familiares. Había propietarios que hacían carbón con la leña de estos árboles», comenta.

Pepe el de Guayadeque destaca que la recogida de las almendras «unía a las familias y vecinos» al ser el motivo para reunirse decenas de personas, como también la excusa para llevar a cabo las fiestas y comidas posteriores, de las que fue testigo durante su infancia. «No sólo se trataba del trabajo de varear los almendreros, sino también de recoger y de pelar las almendras, o de hacer la cascarada [compartir], como la llamábamos», apunta.

«Cuando no había la carretera actual que existe, si no el camino de tierra, eran los burros y los mulos los que bajaban cargados de sacos de almendras o de leña en dirección al casco de Agüimes o al de Ingenio», recuerda López Cazorla. «Todo eso era así, hasta que se sustituyó a la bestia por el camión, que iba cargado y hacía los recorridos en menos tiempo. Sin embargo, esa importancia del almendro se perdió en la década de los años 70 [del siglo pasado]», declara el vecino.

«Por varios motivos perdió su relevancia, como que la mano de obra se centró en trabajar en los restaurantes u otros sectores, o porque muchos vecinos se fueron de Guayadeque en busca de un futuro mejor. Muchos de estos árboles se abandonan y otros no porque sus dueños siguen recogiendo los frutos por mantener la tradición», resume.

En relación al futuro del almendro, este vecino lo califica como «negro e incierto, como el del barranco de Guayadeque». «Hay falta de agua y de lluvia, como también son muchos menos los que viven en el barranco y los que trabajen en relación al campo o a la agricultura».

«Residen aquí los que tienen negocios, me refiero a restaurantes. No hay más. Y gracias a los restaurantes vienen a comer, canarios y turistas», afirma, al tiempo que puntualiza que «no vienen los jóvenes porque hay poca cobertura para los teléfonos móviles. Y eso está relacionado con su forma de vida».

Por otro lado, un hecho curioso, que es una muestra de que este árbol está muy ligado a la historia y características del mencionado barranco, es que un matrimonio de apicultores eligió hace bastantes años Almendreros de Guayadeque como nombre de la empresa que vende y produce mielen el citado lugar.