Maspalomas tendrá un nuevo festival LGTB de invierno para fin de año

La oferta de eventos LGTB de Maspalomas crece, y con ella crecen las aspiraciones de potenciar y mejorar la industria turística durante los meses de invierno, la temporada alta de este sector en Canarias. Y es que San Bartolomé de Tirajana tendrá a partir de este año un nuevo evento en el calendario porque Freedom Asociación LGTB, el colectivo encargado de la organización del Maspalomas Pride del mes de mayo y del Freedom Festival de octubre, lanza ahora el Freedom New Year Festival, una cita diseñada para impulsar la economía y los eventos en el Sur justo a final de año, pues la previsión es que se celebre del 29 de diciembre al 2 de enero. «¿Se imaginan dando las campanadas en el escenario de Yumbo junto a artistas internacionales?», se plantea el presidente de la organización, Fernando Ilarduya.

La organización hará público el nacimiento de este nuevo evento este viernes durante la celebración de Fitur LGTB, el área de esta feria internacional de turismo de Madrid que el pabellón de Ifema dedica al turismo y al ocio para la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

La idea de plantear un nuevo festival para despedir el año y recibir el siguiente ha nacido durante la pandemia. «Nos dimos cuenta de que en el sur de Gran Canaria no se celebra ningún gran evento en esta época del año, y si el resto de Europa no tiene la climatología de Canarias en esas fechas, por qué no impulsar otro evento para atraer más turismo», señala Ilarduya.

El Maspalomas Pride se celebra del 5 al 15 de mayo y el Freedom de octubre se adelanta un mes

Inicialmente las campanadas en Yumbo tendrán que esperar porque este evento está concebido para celebrarse en recintos privados como hoteles y con fiestas en las piscinas, al igual que se celebra el Freedom Festival del mes de octubre. «Pero si las administraciones públicas están dispuestas a colaborar seguramente podremos ampliar este festival hasta el centro comercial Yumbo, como se hace con el Maspalomas Pride, y así poder atraer a un público mayor y generar un mayor impacto económico en la isla», señala el presidente de la organización, «teniendo la idea de un festival así, sería de locos que las instituciones no apostasen por él porque solo el Maspalomas Pride deja alrededor de 150 millones en Gran Canaria».

Además del aumento de eventos LGTB, el calendario de estas citas sufrirá ligeros cambios porque el Maspalomas Freedom Festival que ha celebrado sus primeras cuatro ediciones en el mes de octubre se adelantará a partir de este año, en su quinta edición, al mes de septiembre. Hasta ahora, esta cita adelantaba la temporada alta turística atrayendo a miles de turistas hasta la isla a principios del mes de octubre pero la intención a partir de este año es alargar la temporada de verano para, además, espaciarlo en el tiempo con el Winter Pride, otro tipo de cita LGTB que se celebra en noviembre. «A partir de ahora empezamos en mayo con el Maspalomas Pride y acabamos en septiembre con el Freedom», señala Ilarduya. La previsión de la organización es que este evento, que también se celebra en espacios privados, tenga lugar entre los días 7 y 11 de septiembre.

Los organizadores confían en que las instituciones apoyen el nuevo evento para hacerlo más grande

Pero antes de que lleguen todas estas citas, el primer evento del calendario es el Maspalomas Pride, que este año celebra su edición 20+1, en alusión al 20 aniversario y el duro año de la pandemia. Se celebrará del 5 al 15 de mayo y los motores ya están en marcha. «Es la primera celebración anual del orgullo en Europa y este año volverá a ser sonado por todo el continente», apunta Fernando Ilarduya, «estamos convencidos de que será el Maspalomas Pride más multitudinario de la historia; la gente tiene muchas ganas de venir y disfrutar de este evento después de dos años metida en sus casas».

La programación inicial para esta edición será la misma que estaba prevista para 2020, con actividades musicales y culturales, pero por ahora se cae Mel C, la cantante de las Spice Girl que iba a ser la cabeza de cartel por aquellas fechas, pues ya acabó la gira con la que iba a recalar en Gran Canaria. En la programación están previstas las actuaciones de VideoDj Kilian, Hight Heels Performance, Dácil Suárez, Soraya Arnelas, una carrera de tacones, un concurso de drag queen y la presentación del libro Vagos y Maleantes, del escritor Ismael Lozano Latorre, entre otras actividades.

Recuerda el organizador de estos eventos, Fernando Ilarduya, que cada una de estas citas estará condicionada por las restricciones sanitarias que se vayan sucediendo por la crisis del coronavirus y que todos los eventos adaptarán sus aforos e implementarán todas las medidas para garantizar la seguridad de los asistentes. De hecho, explica que la organización todavía no ha solicitado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ninguna autorización para, por ejemplo, el tradicional desfile de carrozas. «Iremos siempre de la mano de las autoridades sanitarias», matiza Ilarduya, «queremos que la gente disfrute pero siempre con seguridad».

Y mientras estos eventos llegan, precisamente ayer la ministra de Turismo, Reyes Maroto, informó al consejero insular, Carlos Álamo, de la posibilidad de articular una serie de ayudas para promocionar el destino Gran Canaria entre el colectivo LGTB. La intención del ministerio es destinar fondos para subvencionar proyectos para promocionar el turismo como parte del programa ‘Experiencias Turismo España’, y que se integra a su vez en una línea de ayudas de 100 millones de euros para el trienio 2021-2023 de la UE. La primera anualidad cuenta con una partida de 26 millones de euros.