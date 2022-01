El Partido Popular (PP) de Guía propondrá durante el próximo pleno municipal de la semana que viene una moción que prtende regular el uso de material de pirotecnia en los actos festivos del municipio. La iniciativa está relacionada con los problemas que causa la pirotecnia con los animales, las personas con hipersensibilidad auditiva y el medio ambiente.

La modificación dela la Ordenanza sobre contaminación acústica y busca incorporar aspectos como: regular el uso de material de pirotecnia no solo por el ruido, sino también por la innecesaria contaminación química que origina el uso de petardos, cohetes y fuegos artificiales, fomentando alternativas tales como fuegos artificiales silenciosos, fuegos fríos o por espectáculos de luz láser y sonido , donde el punto focal sean más las luces y colores que el estruendo, no perjudicando a la población humana vulnerable ni a nuestras mascotas. Prohibir el uso petardos, cohetes, tracas etc sin previa autorización administrativa. En tercer lugar, que cualquier actividad pirotécnica en fiestas populares requerirá autorización y proyecto para evitar accidentes y molestias a personas y animales. Reducir el uso de material de pirotecnia a los eventos en los que forman parte ppr tradición como el caso del Día de Las Marías.

«Se trata de minimizar las molestias a personas, animales, pacientes con patologías especiales y también la contaminación a nivel químico en el medio ambiente».