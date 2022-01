El arraigo del club de lucha Maninidra

El arraigo que tiene el club de lucha Maninidra en la sociedad y en la historia en la villa de Ingenio, como los tiene la lucha canaria en general, fueron los principales argumentos para elegir a este club ingeniense de este deporte vernáculo como pregonero de las fiestas patronales de La Candelaria y San Blas, que arrancan mañana viernes y que se celebran hasta el día 6 de febrero. Además, el club de lucha Maninibra celebra este año, y hasta el mes de mayo, su 75 aniversario, que cumplió en 2021.

La actual situación de la pandemia del covid y la alta incidencia de casos no ha paralizado la celebración de estas fiestas patronales de Ingenio, aunque han vuelto con algunas suspensiones y actos con aforos limitados y con medidas sanitarias preventivas.

Los representantes del club de lucha que harán de pregoneros mañana viernes, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de la Candelaria, serán el presidente del Maninidra desde 2019, Pedro Antonio Lozano Silva, y el secretario del club, Antonio Tenesor Pérez Hernández.

«Para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción representar al club en el pregón, al tratarse de un gran acontecimiento en la villa de Ingenio como son sus fiestas patronales», manifiesta Antonio Tenesor Pérez, quien entiende que es «justificado y merecido» que el Maninidra sea el pregonero de esta edición de las fiestas «porque estamos hablando de una entidad importante en la sociedad e historia de Ingenio y por el gran arraigo que tiene la lucha canaria» en la villa.

Los dos pregoneros presentarán también mañana, durante el acto, un vídeo que hará un repaso a los 75 años de historia del mencionado club de lucha.

El secretario resaltó «la gran vinculación y sentimiento hacia nuestro club» que tienen muchos hombres y mujeres del municipio. «Son muchísimas personas de la villa, no sólo adultos, sino también niños y jóvenes, que tienen un sentimiento especial hacia el club, y que forma parte de sus vidas. No es sólo porque hayan bregado o no en las distintas filas del Maninidra, sino por ser también aficionados», explica Antonio Tenesor Pérez.

«Hay un sentimiento y vinculación con el club por parte de muchos de la villa», afirma Antonio Tenesor Pérez

«Sería una lista innumerable el nombrarte las personas, relevantes o no, que están vinculadas de una forma u otra con la lucha canaria y con el club. Son una infinidad. David Castellano, presidente de Coros y Danzas de Ingenio, no ha practicado la lucha, pero es muy aficionado a esta deporte en el que son fundamentales la habilidad y la nobleza. Es también el caso de Juan Díaz, quien ha sido alcalde de Ingenio y en la actualidad tiene el cargo de consejero del Cabildo de Gran Canaria», comenta Pérez Hernández, quien agrega que David Castellano «es el presidente de la comisión organizadora del 75 aniversario del club de lucha Maninidra».

De esa larga lista de aficionados, el secretario recordó también a Francisco Santana Hernández, conocido como Paco, que regentaba una churrería de Ingenio [ahora lo hace uno de sus hijos] y que falleció en 2021 a los 84 años. «Era muy aficionado, y padre de Francisco, Paco; y Cristo Santana Santana, quienes bregaron en la cantera del Maninidra», afirma.

No quiso olvidar que este club fue la cantera de muchos y de grandes luchadores durante los 75 años de historia del club. «Es una lista muy larga y algunos me olvidaría», señala. «Puedo nombrar a uno actual y que empezó a los siete años en nuestra cantera: Agustín González, El Pollo de la Candelaria, que acaba de fichar por el club de lucha Candelaria de Mirca, de Santa Cruz de La Palma. Su vida deportiva la combina con su trabajo de conserje en el Centro de Educación de Infantil y Primaria José Sánchez Sánchez, de Ingenio, cuyo director, Jesús Monzón, es muy aficionado a la lucha».

El Maninidra comenzó la actual temporada en enero con aforo limitado en los terreros y todos con mascarillas. «La pandemia no nos ha dañado la cantera, que es sana y de unos 50 niños y jóvenes. Hubo algunas bajas, pero también incorporaciones», concluye.