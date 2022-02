Otro tajinaste para David Bramwell: ‘Echium x davidii’

El pasado 21 de enero falleció en Las Palmas de Gran Canaria el Dr. David Bramwell, que fue director del Jardín Canario Viera y Clavijo, en Tafira Alta, durante un largo y fructífero periodo, hasta su preceptiva jubilación. La prensa canaria en general y LA PROVINCIA en particular, divulgó con profusión la labor de este ilustre canario adoptivo, nacido en Liverpool y enamorado de la naturaleza canaria desde su época de estudiante, cuando en la década de los 60 visitó por primera vez las islas.

El trágico fallecimiento, en 1973, del fundador del Jardín, Eric Sventenius, fue el motivo del nombramiento del Dr. Bramwell como sucesor del ínclito botánico sueco. Bramwell había realizado su tesis doctoral sobre los tajinastes canarios, englobados en el género Echium, que ilustra en el Archipiélago un magnífico ejemplo de especialización insular.

Desde entonces, hablar de los tajinastes en Canarias es imposible hacerlo sin recordar a David. Ya en 1972, otro botánico al que Canarias le debe mucho, Gunther Kunkel, le dedicó una especie: Echium x bramwelli hort., híbrida entre Echium simplex de Tenerife y Echium hierrense de El Hierro, que crece con relativa frecuencia en jardines y aledaños de Valverde y Guarazoca en la isla del Meridiano.

La pasada semana, con motivo de una visita personal a la isla de La Palma, como si de un homenaje al fallecido botánico se tratara, me encontré florecido en mi jardín (La Rosa-Villa de Mazo) un precioso ejemplar híbrido entre dos endemismos palmeros: Echium webbii y Echium behtencourtii, que quiero dedicar al recordado amigo y compañero David, como Echium x davidi hort.:

En mi jardín lo miré / y al verlo desconsolado / de David me he acordado / y a él se lo dediqué. / Son promiscuos, ya lo sé, / tal vez debiera callar, / pero no puedo evitar / el deber de mi conciencia: / comunicar a la ciencia / lo que debo desvelar.

Planté las especies parentales hace muchos años, cuando no éramos conscientes del riesgo biológico que ello suponía. Sus progenitores murieron, pero han permanecido las semillas con genes mestizos, que esporádicamente brotan y devienen en plantas adultas. No sé si por su condición de estéril o porque supo del fallecimiento de David, advertí en el ejemplar un cierto halo de tristeza. La fotografié y cogí una muestra que, una vez seca y etiquetada, depositaré en el herbario de la Universidad de La Laguna (TFC) como testimonio científico para la posteridad.

Otra forma de recordar al estimado compañero, con el que compartimos muchos puntos de vista, coincidiendo unas veces, discrepando otras, pero siempre conscientes que antes o después nos reencontraríamos en el camino que conduce a la eternidad. Descanse en paz.