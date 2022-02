Año 2007. Fagagesto, en los altos de Gáldar. Un grupo de familias que buscan una vida alternativa reconstruyen un caserío, contratan a una maestra y reabren para 15 nuevos chiquillos que repueblan el pago la antigua escuela que lleva medio siglo con la cancela condenada.

La profesora llega de Nicaragua tras cinco años participando en campañas de alfabetización en el país mesoamericano y se cruza allí con la historia de la que le precedió al frente de los pupitres, cuando Fagagesto bullía de vida..., y de tragedia. Ésta es, a brochazo gordo, la esencia de la primer novela de Marisol Collado, licenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca, y que tiene en Fagagesto una escala de su particular «ruta emocional» que en la obra instrumentaliza para «ahondar y desarrollar formas alternativas de divulgación de nuestra historia, de la naturaleza y la cultura de Canarias».

Y para poner en página el que es uno de los episodios más dolorosos, tanto en las islas como en la península, de la memoria colectiva, el de las consecuencias de la Guerra Civil y sus posteriores episodios de represalia contra los vencidos. El volumen, titulado Los Cuadernos de Fagagesto. Mujeres de Otra Historia, retrata la vida cruzada de esas dos maestras, «una de principios de siglo, lagunera, que recala en Madrid por sus estudios y se topa con el conflicto bélico y todas sus consecuencias, hasta terminar represaliada en los altos de Gáldar, y la otra, que llega al mismo lugar, y que también brega contra sus decisiones y temores, de sus luchas, ambas con un paralelismo lésbico».

Que no es el único paralelismo de una novela «documentada» cuya trama central es recreada, pero no así muchos de los hechos que la apuntala, como ocurre con el doctor Monasterio, «un joven médico vinculado a los movimientos obreros del que se dice que los falanguistas fusilaron en Talavera de la Reina, donde se ubica una placa que recuerda el suceso». El doctor Monasterio resulta ser «sobrino de una tía de mi madre, que también fue una maestra represaliada, y todo ello lo reflejo en la novela como al igual que los conocidos Once de La Laguna, once chicos de la sociedad previa de la Guerra Civil que fueron desaparecidos, y luego declarados en rebeldía por los mismos autores de su desaparición cuando no acuden al servicio militar, en uno de los episodios más macabros de nuestra historia reciente». La novela, además, también rinde homenaje a Las Trece Rosas, aquellas jóvenes mujeres fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, apenas cuatro meses después de finalizada la contienda civil, ya que las protagonistas del relato firmado por Collado llevan sus nombres.

El porqué del pago galdense como núcleo geográfico del libro se remonta al momento al que conoció el «mágico lugar», de la mano del cura Felipe Bermúdez «que realizaba un trabajo sobre las fiestas que me dio pie posteriormente ha escribir una tesis que titulé Teologia sobre las Fiestas Populares de Canarias, en el que me enamoro de Fagagesto y por eso decido enmarcarlo en este obra».

El volumen, del que se ha realizado una primera tirada de medio millar de volúmenes, fue presentado el pasado viernes en Gáldar, junto con el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa y fue editado con el apoyo de la consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

Los Cuadernos... es también una novela ilustrada, con fotografías de Antonio Melián «y una portada muy significativa que presenta una composición de la Cruz de Fagagesto, el Teide, como no podía ser de otra manera, y una imagen de la Ciudad Universitaria de Madrid bombardeada donde aparece la Facultad de Medicina. Su autor fue el médico movilizado durante la contienda, Fernando Silván que tenía una gran afición a la fotografía y tiene un archivo impresionante», resalta Collado.

Marisol Collado Mirabal, nacida en 1963, además de licenciada en Filosofía es postgraduada en dirección de centros educativos por las Universidades Autónoma y Central de Barcelona. Profesora de Filosofía desde 1987, tras su paso por el IB Vecindario y el IB Tomás Morales, su plaza estuvo desde 1989 a 2016 en el IES Arucas Domingo Rivero. Su actual destino se encuentra en el IES Canarias de La Laguna, Tenerife.

Ha compaginado la docencia con puestos de responsabilidad académica y política, tanto en la dirección de centros como en acción sindical. Además ha sido concejala del Ayuntamiento de Arucas y en la administración autónoma realizó las tareas de responsable del Servicio de Renovación de las Enseñanzas y de Directora General de Personal.