El mercado de Maspalomas ofrece un respiro a los agricultores locales

Las frutas y verduras de mayor calidad, recién recogidas en las fincas de Gran Canaria, han vuelto a dar color al Mercado Agrícola de San Fernando de Maspalomas, que reabrió este domingo tras el paréntesis de un mes por la declaración el Nivel Cuatro de la pandemia de coronavirus y ofreció un respiro económico a los agricultores y ganaderos locales, que ponen en estas citas de fin de semana todas sus esperanzas para poder seguir manteniendo sus explotaciones.

Aparte de la satisfacción de volver a montar sus puestos en la explanada de las oficinas municipales de San Fernando, ayer el tema de conversación entre los productores giró en torno a las dificultades que atraviesan por el aumento de los precios en las importaciones, tanto de fertilizantes para los cultivos como de forrajes y piensos para alimentar al ganado.

Esos costes se han disparado como consecuencia de la situación sanitaria, por las restricciones en el transporte desde la Península, y ya se notó en el propio mercadillo de Maspalomas. Frente a los alrededor de 80 puestos de antes de la pandemia, en la jornada de ayer no pasaron de la treintena. Muchos huecos reservados para los cosechadores locales permanecieron vacíos toda la mañana y tampoco acudieron algunos de los habituales comerciantes de quesos, mieles, mermeladas, aceites, vinos del país, panes o dulces artesanales.

Los productores que sí instalaron sus carpas no perdieron el viaje y vendieron una gran parte de la mercancía, como David Ramírez, que llevó todos los productos frescos de su finca de Mogán: aguacates, mangas, papayas, papas, naranjas de ombligo, cebollas, pimientos, tomates, maracuyás de varios tipos y hasta unas grandes yucas.

Ramírez y su familia vive de lo que vende en estas citas al aire libre del fin de semana, las tres que organiza la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria de forma alternativa cada quince días -en Maspalomas, Vecindario y la Granja del Cabildo en Cardones- y las que se celebran en los mercadillos municipales de Mogán.

La crisis del sector ganadero por la subida del alimento de los animales restó participación

El cierre de hace dos semanas por el aumento de los contagios en la isla supuso un varapalo para este agricultor, que confesó que tuvo regalar y tirar a la basura varias cajas de aguacates porque la fruta se le maduró antes de poder llevarla a uno de esos mercados.

En la reapertura de San Fernando hubo menos público del habitual, según productor, pero suficiente para llevarse un jornal a casa. «Hay menos turistas y el día también está más flojo de residentes, quizá por falta de información sobre la reapertura, pero creo que todos hemos vendido bastante», explicó el vendedor, quien resaltó que los vecinos de San Fernando y de otros barrios de San Bartolomé de Tirajana suelen acudir a primera hora de la mañana, algunos incluso antes de que abra a las 8.00 horas, para comprar frutas y hortalizas.

Luego, a media mañana ya aparecen los turistas, extranjeros y peninsulares, que buscan con especial ahínco aguacates y mangas del barranco de Mogán, lo que tienen más fama fuera de las islas. En los mostradores del puesto de la familia Ramírez resaltan unos enormes aguacates de la variedad que denomina Super-Hass, «enormemente más sabrosos que los que se venden en cualquier supermercado que a saber cuando tiempo llevaran en plantas refrigeradoras», comentó David al ilustrar a sus clientes sobre las formas de cultivar y mantener esa fruta.

José y Otilia también aprovecharon la reapertura del mercado dominical para comerciar los productos que cultiva el marido en sus terrenos de Fataga, porque ella ya no va a la finca para evitar las centenares de curvas de esa carretera.

Para esta pareja también fue un contratiempo el cierre por la pandemia, porque este es el tiempo de recolección de algunas de sus verduras y no pueden dejarlas en las matos. «O las vendemos aquí cuando están en su punto o las perdemos», señaló Otilia.

Bajo otra de las carpas, imprescindibles ayer para refugiarse del sol y del fuerte calor, «como si fuera el mes agosto», Yaya Medina despachó las aceitunas de la Finca Los Barros, en el municipio de Agüimes, y botellas de medio litros de su aceite de oliva virgen extra, a un precio de 13 euros. Nieves, una vecina de San Fernando que no falla ningún domingo, compró un bote de aceitunas y allí mismo comió unas cuantas. A su juicio, nada que ver con las que se compran envasadas.

«Deberían poner este mercado todos los días, no solo cada quince, porque es una cosa que funciona y nos beneficia a todos, a los agricultores de la isla y a los consumidores», sugirió Nieves. Yaya se mostró de acuerdo, pero se quejó de las instalaciones actuales. Cuando hay viento, como ayer, tienen que amarrar sus toldos a lo que encuentren más a mano, en su caso una carretilla eléctrica, para que las carpas no salgan volando.

Competencia

Recordó que antes se instalaba el Mercado Agrícola en un recinto amurallado, la pista de patinaje del cercano polideportivo, había más comodidad para los vendedores y atraía más público. De hecho, algunos pequeños productores han dejado de acudir porque no les sale rentable.

«Antes había más competencia y se peleaban por los puestos, había que llegar muy temprano para que no te lo quitaran, pero ahora, como se ve, hay muchos huecos vacíos», subrayó mientras señaló los grandes claros entre los tenderetes de frutas, flores o quesos.

En uno de estos últimos, María del Carmen Pérez, quesera artesana de Fontanales y presidenta de la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria, detalló los problemas que están sufriendo los ganaderos para mantener sus cabañas sin arruinarse, porque la inflación en el precio de los alimentos de sus animales está por encima del 20% respecto a antes de la pandemia y eso está obligando a muchos productores a pensar en el cierre de sus explotaciones.

Comerciantes y vecinos sugieren que el mercado no se limite a una vez cada quince días

Ese incremento de los costes también afecta a los agricultores, según Pérez, porque también han subido en un porcentaje similar los abonos para el campo y los productos para evitar las plagas, además del aumento de la factura de la electricidad o del agua para riego.

Juan Francisco Perera, propietario de la empresa Acodeli, es uno de esos ganaderos que no ven otra salida que tirar la toalla si no hay ayudas al mantenimiento del sector. Su granja de cabras en Montaña La Arena produce quesos y la leche sobrante la vende a otros productores, pero no puede subir los precios al ritmo que están aumentado los forrajes que comen sus animales y que tiene que traerlos de la Península.

Los productos netamente ecológicos, sin fertilizantes, también tienen su clientela en este mercado, según José Ramón, una de los comerciantes, quien destacó que los turistas de los países nórdicos son los más concienciados y pueden gastar hasta una media de 50 euros en hortalizas, tomates o papayos cultivados con métodos no invasivos.

«Nuestros productos tienen un mejor sabor porque no se acelera su crecimiento, están en la planta hasta que llegan a su punto ideal y de ahí a la mesa del consumidor; son más caros, claro, una media del 30% más o menos , pero la calidad no tiene comparación con lo que se vende más barato en un hipermercado», sostuvo este comerciante, que ofrece frutas y verduras recolectadas en las fincas ecológicas de toda la isla.

Sin intermediarios

La filosofía de estos mercadillos agrícolas, impulsados desde el Cabildo en la etapa en que Demetrio Suárez estaba al frente del área de Agricultura, según recordaron ayer varios de los puesteros, es facilitar que los productores grancanarios puedan vender sus cultivos sin necesidad de recurrir a los intermediarios, que se llevan un alto porcentaje de las ganancias y que controlan los tiempos en que las verduras y frutas llegan al consumidor en función de sus intereses por la oferta y demanda.

El puesto de Luz Marina, uno de los más surtidos y concurridos ayer, es un ejemplo de éxito de ese modelo. «No podemos competir en precios con las multinacionales de la alimentación, pero nuestros clientes saben perfectamente, porque eso se nota en el aspecto y en el sabor, que nosotros cogemos la fruta el viernes a nuestra finca de Ingenio y se lo vendemos aquí el domingo», apuntó.