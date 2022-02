La oposición de Telde denuncia que el gobierno escondió los reparos de intervención al contrato de escuelas infantiles

PSOE, Ciuca, PP y Podemos, grupos de la oposición del Ayuntamiento de Telde, han denunciado que el gobierno no les comunicó el informe desfavorable de la anterior interventora -Eloísa Gil, que se marchó el 20 de diciembre- acerca de la gestión de las escuelas infantiles del municipio. Además, han calificado como «muy grave» el nombramiento de un auxiliar administrativo como interventor en su lugar sin contar con la autorización de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias.

La funcionaria, en un escrito al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP, aseguraba que «el Ayuntamiento de Telde no es sosteniblemente financiero para poder realizar esta competencia» y que «no estamos ante las gestión de un Servicio de competencia local, se trata de ejecutar una subvención, cuando finalice el plazo de realización de la subvención, se ha de proceder al cierre de las Escuelas Infantiles». Y esta fecha era julio de 2021.

Sin embargo, en cuanto el trabajador municipal fue nombrado como interventor la alcaldesa, Carmen Hernández, y la Junta de Gobierno firmaron la encomienda a la compañía pública Fomentas para la gestión de las escuelas infantiles por 1,3 millones de euros. Para ello contó con el visto bueno del nuevo interventor y se informaba de que el informe positivo se adjuntaría más adelante.

Soledad Hernández, portavoz del PSOE, detalla que «lo grave no es solo que el Gobierno no haya autorizado al nuevo interventor, algo que deberían hacerse mirar, lo grave es que los interventores en este Ayuntamiento no paran, no hay ninguno que permanezca y parece que ninguno quiere estar. Este Ayuntamiento no se lo puede permitir». Acerca de la encomienda de la gestión de las escuelas infantiles con un informe desfavorable, Hernández explica que «había otro informe del interventor actual y no planteaba absolutamente nada de que hubiera un informe desfavorable, no se subió a la sede electrónica. Siempre y cuando sea cierto que ese informe existe, si es así me parece muy grave», añade.

Por su parte, Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca, asegura que «la arbitrariedad del nombramiento y la rapidez de los hechos ponen en entredicho los principios de imparcialidad, transparencia y la discrecionalidad, características básicas de los funcionarios habilitados nacionales», comenta. Peña destaca que «la comunicación de Función Pública advirtiendo de las irregularidades del nombramiento se ha intentado esconder a la oposición y a la ciudadanía y que gracias a los medios de comunicación ha salido a la luz».

Por su parte, Sonsoles Martín, portavoz del PP, valora como un procedimiento «vergonzoso» el del nombramiento del interventor accidental, «lo que demuestra una vez más la improvisación del gobierno de Telde ya que el hecho de que la interventora se marchaba no se supo de un día para otro». Con respecto al contrato de las escuelas infantiles, indica que «creemos que es la alcaldesa la que debe explicar por qué actúa en contra de un informe de la interventora. Suponemos que debe tener otro informe que la avale y esperamos que lo enseñe cuanto antes para la tranquilidad de todos, especialmente de los vinculados a las escuelas infantiles».

Mientras, Rosa Vega, portavoz de Podemos, insiste en que «este grupo de gobierno no ha sido capaz de tener en casi ocho años un interventor definitivo» y considera «gravísimo que haya un supuesto informe negativo y que no está en la carpeta del expediente. Es la parte que más me preocupa». «¿Pero esto qué es? Nos pasamos muchas horas, muchas noches, muchas llamadas y reuniones para mirar todos y cado uno de los expedientes para que de repente haya un supuesto informe en contra de algo y no lo comuniquen a la oposición», sentencia.