«Nunca pensé que daría clases con 22 años en la Universidad de Cambridge»

Estudió en el colegio Heidelberg hasta el bachillerato (con una media de 9.88 de 10, y 13.19 de 14 en la PAU), pasó por las Escuelas Artísticas de Arucas y el Conservatorio de Música de Las Palmas.

¿Por qué informática y no la música, ya que también fue Matrícula de Honor en Interpretación de Piano en el Conservatorio en Las Palmas (2015-2016), pasando por la Banda Sinfónica de Arucas (2010–2022) y siguió cursos de piano y dirección orquestal en Madrid y Navarra?

En las Escuelas Artísticas empecé tocando el piano, coro y teatro. Pero para entrar en el Conservatorio me centré en el piano. Para mí sigue siendo una forma de relajarme. Todavía sigo tocando en un grupo de jazz. Pero desde pequeño me llamó la atención las tecnologías, los teléfonos móviles...

¿Era de los que desguazaba los aparatos?

No tanto, pero sí me generaban mucho interés. En el instituto no tuve informática. Y la carrera creo que es algo distinta en España, porque aquí el currículum es más práctico. En mi caso me puse primero por mi cuenta, aprendiendo varios lenguajes de programación.

¿Por qué eligió la Universidad de Cambridge?

Máxima calificación y entrevista de selección

Es una de las mejores universidades del mundo. Pedí plaza en varias y me decanté por esta, ya que tiene un departamento y profesores que van con mis intereses de investigación. Ahora estoy en mi primer año de doctorado, y lo normal son unos cuatro años de estudios.

En su caso se licenció con la máxima calificación y lo mismo en el Máster, especializándose en Ciberseguridad, Privacidad, Seguridad de Hardware, Machine Learning, y Cibercrimen, también con la nota máxima. ¿Me imagino que todo eso le abrió las puertas de par en par?

Eso es lo mínimo que se requiere para entrar en esta universidad. Después tienes que presentar un proyecto y pasar una entrevista personal con varios profesores. Y con todo eso hacen la selección.

¿Ha tenido algún premio Nobel entre sus profesores?

La mayoría es experto en sus respectivos campos. Yo hice un par de módulos con Ross Anderson, que es catedrático de ingeniería de la seguridad Informática de la Universidad, y fue uno de los que me entrevistó antes de que me aceptaran en Cambridge. Ahora mi supervisor es el catedrático Alastair Beresford.

«Hay estados que financian los ciberataques, y es difícil que España sola le pueda hacer frente»

¿Cómo es la vida ahí y la experiencia en una universidad tan prestigiosa como Cambridge?

Durante el máster tuve nueve meses para los módulos y la tesis. Era un tiempo muy intenso, porque todo está muy apretado. Además de estudiar hago deporte. Estoy en el equipo de remo de mi college (Queens College) y fui capitán del M3 el semestre pasado y del M2 este semestre. Este es el segundo equipo masculino. Hay mucho trabajo, porque los estudiantes siempre van a por la máxima nota. La ciudad es muy bonita y siempre están presente la historia y las personas que han dado prestigio a esta universidad. Como Newton, Turing, Darwin, Erasmo e incluso el físico Stepehen Hawking, que trabajó aquí hasta su fallecimiento. Y hasta ves al descendiente del manzano de la teoría de Isaac Newton (Ley de Gravitación Universal), o los comedores en los que se basó la serie Harry Potter. Mi college es del siglo XV (1448). Y es común ir a cenar con alumnos de distintas carreras y profesores, y poder hablar de todo.

¿De qué va su tesis?

Mi proyecto de final de máster se centraba en crowdsourcing, y autenticación anónima basada en cash digital y en esquemas de firma digital ciega. Básicamente, permitiendo a usuarios y a sus dispositivos reportar datos como velocidad, condiciones de tráfico, ocupación de comercios, etc., de manera anónima. A la vez que evitando que saturen el sistema reportando múltiples veces lo mismo. Ahora estamos preparando una versión condensada del TFM para publicarlo como artículo de investigación. El proyecto del doctorado sigue en esta línea, en la intersección entre sistemas móviles, ciberseguridad, privacidad y anonimidad. Aunque los proyectos cambian y toman forma durante el primer año de investigación.

¿Se ve en la Universidad o le tienta la empresa privada?

No lo sé. En la empresa privada probablemente haga prácticas el año que viene. Me gusta ahora el rango que da investigar en lo que quiera, tirar de los hilos que me llaman la atención. El semestre pasado y este he podido dar clases en módulos. Y no lo descarto, porque me gusta. Había dado clases de laboratorio en la Universidad de Surrey, estando en segundo, con 18 años. Me recuerda a dar clases extraescolares, pero aquí con alumnos muy aventajados. Las clases son en grupos pequeños y tengo que marcar ejercicios, corregirlos y prepararles para sus exámenes. Esto es lo que distingue a Cambridge y a Oxford de otras universidades. Nunca me pude imaginar dando clases en la Universidad de Cambridge con 22 años. Son clases muy entretenidas, de segundo curso, de la asignatura de lenguaje de la programación y en una asignatura que se podría traducir como redes informáticas.

¿Ha visto algún talento especial entre esos alumnos?

En mi college se abren menos de diez plazas al año y se suelen presentar más de 200 candidatos, así que la mayoría lo son. Desde luego son muy trabajadores.

Se habla del intento de influencia rusa en elecciones e incluso en la desestabilización a España aprovechando el proceso independentista catalán ¿Estamos seguros los españoles y el Estado?

Hay estados que financian los ciberataques como Rusia o China, y es algo a lo que hace frente Europa. España por sí sola tendría difícil competir con estados mayores como Rusia y China en ese sentido.

¿Se vería en una unidad de élite para combatirla?

Mi trabajo es más teórico, pero sería interesante estar en un CNI o equipo de ciberseguridad

En su currículum aparece el The IBM Prize for Excellent Placement Year Performance 2021. ¿Qué le ha supuesto?

Es un resultado del año en prácticas cuando estudiaba en Surrey, y el premio IBM al excelente resultado en el año de prácticas concedido por el departamento de Computer Science de la Universidad. Las prácticas las hice en una empresa alemana de sistemas informáticos y yo estaba en el departamento de investigación, trabajando en un proyecto europeo con empresas y universidades europeas, entre las que estaban Siemens, Murcia, Aarhus (Dinamarca). Publicamos artículos científicos y presentamos nuestro trabajo en una conferencia en Viena. Fue muy productivo.

Clases a jóvenes en Gran Canaria

Usted ha dado cursos en Gran Canaria a jóvenes. ¿Qué consejos le dio sobre redes sociales?

Eran charlas sobre ciberseguridad en inglés. Hablamos de los cifrados, de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo en Estados Unidos se intentó ilegalizar los cifrados, que es lo que nos garantiza la privacidad. Me gustaría hacer más sesiones de ese tipo, para llegar a más gente.

Cuando acabe el doctorando, ¿qué rumbo tomará?

Cuando lo acabe seré joven todavía. Mi idea es seguir investigando.

¿Hay posibilidades de seguir luego en Cambridge?

Sí, hay mucha competencia pero es posible hacer un postdoctorado, antes de poder pedir plaza fija. Aunque los salarios son inferiores a la empresa privada, te da más libertad para investigar. Precisamente, ahora mismo hay aquí una huelga por el salario de los profesores y las pensiones, que no son acordes a la subida del coste de vida.