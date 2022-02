El rey del flow es de Vecindario

Supera los cuatro millones de seguidores en Youtube, Tik-Tok e Instagram, su sencillo Cómo Llora tiene más de 300 millones de reproducciones en internet y, junto con El Final, se ha hecho viral en 35 países, muchos de ellos en América Latina. Con 18 años, el artista y compositor reguetonero Juanfran ha llegado para revolucionar la industria de la música urbana y su crecimiento en los últimos dos años ha sido tal que se ha convertido en el único español que ha participado en la serie La reina del flow, la producción colombiana que se encuentra entre las cinco ficciones más vistas en todo el planeta en Netflix. Y este cameo ha supuesto un antes y un después en su carrera. «Fue increíble, yo no me creía que fuese a Colombia para participar en una serie de la cual yo era seguidor; me sentí como en casa», relata.

Natural de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, Juan Francisco Delgado Hernández ha tenido la oportunidad de ofrecer su música, hecha en Canarias, a todo el mundo con su participación en el Gran Concierto por la Paz que la ficción reproduce con los cantantes de esta producción Charly Flow, Drama Key, Irma El Huracán, Axel o Chris Vega. «Cuando mi manager, David Navarro, me dijo que nos íbamos a Colombia para participar en la serie como artista urbano yo me quedé flipando». Su experiencia en esta serie consagrada al éxito internacional fue «muy buena» y, cuenta, allí lo trataron como a uno más del equipo. «Me trataban casi como si yo fuera el actor principal y eso que solo fui a cantar, me sentía como en casa; el equipo está conformado por gente buena, humilde, a quienes aprecio un montón y a los que tengo ganas de volver a ver», añade el cantante.

A su corta edad, el cantante ha trabajado con los productores de Daddy Yankee, Bad Bunny y J Balvin

Aparecer en esta ficción ha supuesto un gran impulso para su carrera. «Fui a mi club de padel y allí un señor de 65 años me reconoció después de haberme visto en la serie», cuenta con orgullo. Y no es para menos porque además de participar en el concierto también ha logrado incluir dos de sus temas, La Culpa y Alarma, entre la banda sonora de esta producción.

Todo este logro tiene su explicación. Y es que su manager, David Navarro de DN7 Music, ha hecho de intermediario por su estrecha relación con el director de la serie, Rodrigo Lalinde. La repercusión ha sido tal que Juanfran ya ha empezado a recibir llamadas para ofrecerle colaboraciones.

Juanfran hizo antes sus pinitos de forma amateur. Empezó a tomarse su carrera en serio con 13 años con aquel «sueño que tiene todo niño de poder ser cantante». Fue cuando comenzó a componer primero «mezclándolo todo» y luego con algo más de orden. Y a los 15 lanzó a Youtube su primera canción, Mi Mujer, que grabó con «un amigo del barrio y con un micro de 60 euros». «Grabamos una canción chapuza que en internet alcanzó dos millones de reproducciones». Luego llegó a DN7 Music en 2019 y en marzo de 2020 lanzó Cómo Llora, su primer sencillo. «Ahí di el pelotazo y empezaron a crecer la reproducciones», puntualiza. El público empezó a llegar desde todo el mundo, de Argentina a Colombia, Estados Unidos y parte de Europa, sobre todo Italia. «Empecé a ser muy feliz porque se cumplía mi sueño de mostrar mi talento y ser reconocido», añade el artista. Porque eso quiere, que se reconozcan sus letras que hablan sobre la mujer y los distintos problemas a los que se enfrentan las sociedades.

Su sencillo titulado Cómo Llora ha sido un éxito y ha alcanzado los 300 millones de reproducciones en internet

Su trabajo le ha permitido alzarse con el galardón de artista revelación de Europa en los Premios Tú Música Urbanos de Puerto Rico, una nominación que compartía con artistas como Juan Magan o Maikel Delacalle. En la gala compartió escenario con Nicky Jam y Vin Diesel. Además de este galardón, Cómo Llora es disco de platino en Italia, casi está llegando al disco de oro en EE.UU y es doble disco de oro en España.

En su curriculum cuenta también con haber ocupado el puesto número 10 de la lista Billboard a nivel mundial. «Cuando entró, ni artistas top a nivel mundial como Alejandro Sanz estaban en esa lista», cuenta su manager. Pero hay más: es el único español al que han producido Luian & Mambos Kingz, creadores de Bad Bunny; también le ha producido Dj Playero, creador de Daddy Yankee; y ha trabajado con Sky Rompiendo, productor de J Balvin. «No existe un español que haya alcanzado el éxito con esta gente, su edad y tan rápido», dice Navarro.

El manager lo define como un joven «disciplinado que tiene la capacidad de grabar una canción en media hora». «Destaca por varios motivos: canta él, sin autotune, compone y tiene letras bonitas dedicadas a la vida», reconoce Navarro, «no cae en lo vulgar».

Juanfran no ha sido profeta en su tierra «porque en España la música urbana no ha tenido tanto tirón, pero eso está cambiando», sostiene el promotor musical. Eso ha ocasionado que ya haya empezado a tener conciertos propios por toda España y que incluso los productores de la saga Fast & Furius se interesasen por incorporar su música a la película, pero la pandemia lo echó por tierra.

Por delante, entre sus proyectos está sacar su disco, titulado La Movie Baby, y grabar un tema con otros tres cantantes de la serie colombiana -y que presentará en Fuerteventura, que será parte del videoclip-. Cuando fue a los premios de Puerto Rico el propio productor Pina Records dijo de él: «Este es el próximo». «Y no se ha equivocado», dice Juanfran, «estoy en el camino».