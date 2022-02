La paridad en altos cargos aún queda lejos en el gobierno tripartito del Cabildo

El gobierno tripartito del Cabildo de Gran Canaria aprobó este pasado jueves el nombramiento de dos mujeres y resaltó que ambas incorporaciones al equipo directivo dan cumplimiento a la norma para lograr la igualdad efectiva de géneros en las administraciones públicas. Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres se mantiene e incluso aumenta en algunos escalafones de la institución insular.

Cuatro mujeres frente a 19 hombres. Ese era el cómputo en el personal directivo antes de la desginación de María de Ángeles Ramos Guillén como nueva directora gerente del Instituto Insular de Deportes y de María Elena Suárez Rancel como coordinadora insular del Área de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad.

Ese desequilibrio se repite, aunque en menor medida, entre asesores y personal de confianza, habilitados nacionales o responsables de organismos autónomos, consorcios y sociedades públicas , según se refleja en la página de Transparencia del Cabildo grancanario y en la relación de empleados que se incluye en los presupuestos anuales.

En el caso del personal directivo, la diferencia entre hombres y mujeres es todavía mayor que en el mandato pasado, pues en el periodo 2015-2019 se contabilizaron 12 altos cargos varones frente a 7 hembras. Tampoco ha mejorado mucho la situación de las féminas entre los asesores y responsables de entidades públicas.

Consejeras de Nueva Canarias, PSOE y Sí Podemos resaltan que se ha logrado la equidad en la representación política, pero aún queda mucho camino para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los puestos de alta dirección.

Desequilibrio

Efectivamente, el gobierno insular de Antonio Morales tiene una paridad exquisita, nueve hombres y otras tantas mujeres, algo que nunca se había logrado antes. En el Pleno también hay un cierto equilibrio, 16 varones frente a 13 féminas. La igualdad se rompe en las filas de NC (cinco a tres) y del PP (cuatro a dos). Las dos consejeras de Sí Podemos compensan a los dos representantes de Ciudadanos y en Unidos por Gran Canaria hay ventaja de las mujeres por dos a uno.

La consejera de Igualdad, Sara Ramírez, de Sí Podemos, sostiene que los últimos nombramientos corrigen «un poco» el desequilibrio en las Direcciones Generales, aunque alega que hay que tener en cuenta que estos puestos se cubren a través de convocatorias públicas y la designación viene determinada por las valoraciones que obtienen los diferentes candidatos a esas plazas.

«Hay que seguir caminando en este sentido para una conseguir una representación equitativa entre hombres y mujeres en todas las instituciones y, por supuesto, también en la nuestra», recalca.

Inés Jiménez, vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente, de NC, comenta que «afortunadamente se ha conseguido la paridad en la representación, pero lo que no está resuelto es la conciliación». En su opinión, «sigue habiendo una gran brecha, un desequilibrio, una carrera de obstáculos a veces imposibles para las mujeres que desean participar y promocionar, como la maternidad o la crianza».

«Destacamos y somos mayoría en puestos intermedios, con resultados académicos mejores, pero el coste y la dedicación a dirigir nos disuade; en esa brega los hombres no tienen tantos frentes y están más dispuestos; esa es la foto del desequilibrio en los puestos de dirección del Cabildo, mujeres que podrían y valen, no quieren un ritmo frenético si la conciliación no acompaña», apunta.

Ese disparidad entre sexos es permanente entre el personal directivo. En el actual organigrama del gobierno insular hay altos altos que se mantienen desde el anterior mandato de Morales, casi una decena de ellos, e incluso que ya estaban con el gobierno del Partido Popular de José Miguel Bravo de Laguna, como el director insular de Protocolo, Javier López-Urrutia, o el gerente del Patronato de Turismo, Pablo Llinares.

Aunque en la última modificación del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Cabildo (ROGA), en el año 2016, se incluyó una disposición adicional para cambiar esa dinámica, la situación no ha mejorado. Ese punto señala que «el Gobierno de Gran Canaria procurará observar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de los órganos directivos y composición de los órganos colegiados del Cabildo (...) para la igualdad efectiva».

Confianza

Eso no se ha logrado tampoco entre los habilitados nacionales (secretarios, interventores, tesoreros), actualmente cuatro hombres y dos mujeres, y tampoco entre el personal de confianza y asesores, 16 frente a 8, el doble de varones. En este último caso no cabe la disculpa de los concursos públicos, porque esas personas son elegidas a dedo por los grupos que forman el gobierno. En esa lista también se incluyen los coordinadores y secretarios de los partidos de la oposición.

En el periodo 2015-2019 había parecidos porcentajes, cinco hombres y una mujer entre los habilitados nacionales; once varones y cuatro hembras entre los directivos de entidades públicas; y 21 frente a ocho en el caso de los asesores y cargos de confianza.

«Los enormes avances que han logrado las mujeres en la primera línea de la política gracias a las listas cremallera no se han trasladado a los siguientes escalones que se designan por concurso o por decisión de los grupos políticos, lo que pone de manifiesto la necesidad de que haya leyes que garanticen la presencia de mujeres en todos los ámbitos», opina la socialista Isabel Mena, consejera de Política Social, quien subraya que «las administraciones son también reflejo de la realidad social, una realidad en el que el acceso a puestos directivos sigue siendo predominantemente masculino».

Las tres consejeras del tripartito coinciden en que hay que mantener la presión en el interior de los partidos políticos y en la sociedad en general con fórmulas como las listas de cremallera, que sí garantizan una igualdad efectiva para las mujeres.