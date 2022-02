Detenido un joven de 21 años por el apuñalamiento de un chófer de Global

El sector está preocupado. El vandalismo, los robos y los incidentes se han ido incrementando en los últimos meses dentro de la actividad del transporte. Este no es solo un problema que afecta a Guaguas Municipales en la capital grancanaria, que con cierta frecuencia es víctima del lanzamiento de piedra cuando los vehículos están rodando y de robos, sobre todo en época de jolgorio especial, como pueden ser los carnavales.

El personal del transporte insular también sufre este tipo de incidencias, que afecta tanto a los conductores como entre usuarios, a pesar de que la presencia de cámaras dentro de los vehículos puede suponer un freno ante la delincuencia.

En esta ocasión el afectado es Julio Moreno, un chófer de Gáldar que se está recuperando en el hospital de las lesiones que le ocasionó el cuchillo con el que le agredió el ahora detenido. Según compañeros, la punzada entró por el costado izquierdo, y le alcanzó un centímetro al pulmón y un milímetro el bazo (un órgano que se encuentra en el costado izquierdo, por arriba del estómago y debajo de las costillas). En principio continuará hospitalizado varios días por precaución, aunque él afirma sentirse bien, con los nervios lógicos de la agresión, que pudo haber tenido consecuencias trágicas.

Según la Guardia Civil, «testigos manifestaron que una persona agredió con un arma blanca en el costado al conductor que iniciaba su jornada laboral, al parecer tras solicitarle dinero y ante la negativa de este le asestó una puñalada en un costado, para posteriormente emprender la huida a pie hacia el núcleo urbano de la localidad, mientras la víctima era trasladada por los servicios sanitarios».

Los técnicos que trabajan con la Policía Local de Gáldar lograron seguir sus pasos antes y después de la agresión, gracias a las cámaras de seguridad que tiene instalado el Ayuntamiento en vías y puntos céntricos de la ciudad. De esta forma observaron cómo siguió luego hacia el centro del pueblo y más tarde hacia la zona en la que tenía localizado su refugio. Todo ello, apoyado en otras labores de investigación para tratar de localizarlo.

El detenido es un joven de 21 años que cuenta con numerosos antecedentes policiales, y se enfrenta ahora a un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según fuentes policiales, el supuesto autor llevaba poco tiempo residiendo en Gáldar. Sobrevive como puede, y solía pernoctar entre fincas de platanera en la zona de Los Lomos, entre el casco y la costa de Bocabarranco-El Agujero, ya que tiene problemas de adicciones que le han alejado de la familia.

Al parecer, el muchacho lleva una mala vida, por lo que no tiene un lugar de residencia fija y lleva poco tiempo en la localidad, ya que procede de Arucas. De ahí que pudiera haber sido más difícil su localización, aunque el trabajo policial dio sus frutos en horas. La Guardia Civil y la Policía Local lograron la detención en la tarde del propio martes en el casco.

Según la Guardia Civil, «el individuo se acercó al conductor y ante la negativa de una petición previa de dinero le agredió con un arma blanca en el costado trasero con resultado de lesiones graves».

A pesar de que el chófer es una persona que impone por su apariencia física, ya que mide cerca de 1.90 metros de altura y tiene una gran fortaleza, el muchacho actuó a las bravas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha denunciado que el único agente de seguridad en la estación de Gáldar tiene un horario de 9 a 21 horas, a pesar de que los servicios de Global se extienden desde las 5 de la mañana a las 2 de la madrugada. «La estación de Gáldar no está suficientemente iluminada y propicia este tipo de actos vandálicos», advierte el colectivo, que extiende el problema a lugares como Maspalomas y Firgas. E insiste en reivindicar más medios a la Autoridad Única del Transporte.

Comisiones Obreras estima que cada mes ocurren unas ocho incidencias solo en Las Palmas de Gran Canaria, aunque otros muchos no se llegan a denunciar. Y no solo afectan a los conductores, sino también entre los usuarios, como pasó no hace mucho en Melenara, en Telde. También se da el caso de que muchos viajeros también «echan una mano» a los chóferes, porque muchos de ellos coinciden casi a diario en los trayectos. La consejería de transportes del Cabildo asegura que no cuenta con un registro de incidencias, ya que esos casos están en manos policiales. En verano pusieron en marcha una prueba piloto con dos patrullas caninas, con dos pastores alemanes, que se relevan en distintos turnos de 8 horas diarias. Este servicio tiene carácter itinerante entre las estaciones, desplazándose a lugares en los que se prevé un gran trasiego de viajeros. El Sindicato Unificado de Guaguas también mostró ayer su apoyo «al compañero de Global Julio», y pide más medidas por hechos que el acaecido, que están en aumento.