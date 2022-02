Agüimes vive un auge de energía solar

La energía solar fotovoltaica está de moda en Gran Canaria, pero con más fuerza en el municipio de Agüimes. Si antes no despertaba interés, o mucho menos que la eólica, ahora se encuentra en expansión desde los dos últimos años, no sólo como proyecto empresarial para instalar cientos de paneles, sino también de forma individual en las viviendas. El sureste no sólo tiene viento. También mucho sol.