Vecinos de La Atalaya denuncian que las ratas les averían los coches

Vecinos de la calle Barranquillo de Dios, en La Atalaya de Santa Brígida, denuncian que las ratas que han anidado en una poda de árboles que al parecer realizó el Ayuntamiento de este municipio les están produciendo importantes daños en sus vehículos. Según aseguran, los roedores se introducen en los motores de sus coches y se comen los cables, provocando así diversas averías que van desde dejar los utilitarios sin el líquido de embrague, a que no funcionen las luces intermitentes , y hasta, en una ocasión, han llegado a provocar que se queme el motor cuando el propietario ha intentado ponerlo en marcha.

Según asegura Alberto Palazzo, uno de los vecinos que reside en esta calle de La Atalaya, y cuyo vehículo se ha visto afectado por los daños causados por las ratas, todo este problema arranca de la primavera del pasado año cuando a raíz que se produjo una avería en la red de agua de una parte de esta calle los operarios,que vinieron a resolver esta incidencia comprobaron, que se debía a la vegetación por lo que con la ayuda de una máquina cortaron toda la maleza de unos 300 metros de calle, y que quedó desde entonces apilada en un lado. «Estos restos y la basura es lo que ha servido a las ratas para anidar porque salen de ahí, y se meten en los coches», señalaba ayer este residente de esta zona de La Atalaya.

Añade este vecino que al principio pensaba cuando se le averió el coche pensaba que era algo puntual, pero supo que la plaga de ratas estaba afectando igualmente a sus vecinos porque cuando vino la grúa para trasladarlo al taller una vecina le comentó que le había ocurrido también , y no solo una sino varias veces. Asimismo, dice que cuando va a coger el vehículo todavía se encuentra con pequeños trozos del cableado al lado de las ruedas. También explicó que en los talleres a los que han llevado a reparar los utilitarios les han explicado como estaba completamente comido todo el cableado.

Por su parte, desde la concejalía de Parques y Jardines que lleva Ángel Luis Santana, aseguraron ayer a este periódico que no habían hecho talas en esta calle de La Atalaya, aunque sabían de estos hechos a raíz de unas denuncias de las que se había hecho eco el Partido Socialista, a través de su página web. Con todo, los vecinos insistían en que si que se produjo esa retirada de poda, y que los operarios la depositaron a un lado de la calle.

También estos vecinos aprovecharon para quejarse por otro tipo de cableado que no les llega hasta sus viviendas como es el de la fibra óptica, y de la que no tienen precisamente culpa los roedores. A este respecto, Palazzo señaló que llevan dos años reclamando poder contar con el acceso a este sistema porque comporta mucha más calidad y rapidez en lo que se refiere a los servicios de internet frente frente al que ofrece el ADSL. Sobre esto, añadió que sabe a sabiendas que se necesita un nuevo cableado porque en este caso no valen los telefónicos, comentó su desacuerdo con que siga siendo un servicio todavía un servicio en el que los operadores priorizan unas zonas de la isla.