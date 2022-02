Carlos Bethencourt: «La subida del IBI hizo huir a los comerciantes de Triana»

¿Cómo recibe la Asociación de Empresarios de la Zona Triana la distinción del Roque Nublo Económico que les hace el Cabildo por la labor de dinamización de la actividad económica en este barrio histórico?

Con mucha alegría porque es el reconocimiento al trabajo conjunto de todos los asociados de Zona Triana. Somos la única zona comercial abierta que cuenta con dos premios del Ministerio de Economía.

¿Sigue Triana atrayendo hasta sus calles la misma afluencia de clientes?

En la pandemia hemos tenido unos tiempos algo duros, sobre todo en el estado de alarma, luego se mejora, y se vuelve a frenar en la quinta ola. La mitad de 2021 fueron muy difíciles, y la situación se recompone desde noviembre hasta diciembre. En términos generales se notó la pandemia pero podemos decir que en conjunto nos hemos mantenido aunque con una caída del volumen de negocio de entre el 5 y el 7 por ciento.

¿Y cómo se presenta el año?

Ahí sigue más o menos, todavía hay gente que no tiene capacidad económica. Triana no es sólo tiendas, es también ocio y restauración y hay todavía gente, sobre todo de mayores, que no salen tanto por la pandemia. Las perspectivas van de la mano de las nuevas tecnologías, hay una plataforma Market Place Triana en la que los clientes pueden ver el género, elegir talla o el producto. Es posible que se necesite alguna gran marca pero hay un gran tejido empresarial importante.

¿Cree que se aprovechan los atributos que tiene esa zona histórica de la ciudad o es necesario buscar más alicientes como aparcamientos?

En parte. Asociación Triana somos miembros de la Confederación Española de Cascos Históricos, y colaboramos con la administración para revalorizar esta parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es tan antigua como Vegueta. Lo que ocurre es que en 1599 Van der Does le metió fuego. Hay una teoría que dice que se llama Triana porque los andaluces que llegaron a fundar la ciudad cuando vieron como el Guiniguada separaba Vegueta de Triana dijeron que les recordaba a lo que ocurre en Sevilla con el Guadalquivir, y a esta zona la denominaron Triana. De hecho este año vamos a retomar el hermanamiento que tenemos con el barrio de Triana de Sevilla.

¿Y cuáles son las armas de la zona de Triana que le permiten aún luchar ante la competencia de los centros comerciales con aparcamientos gratuitos?

En tiempos de pandemia una zona comercial abierta ofrece unas bondades que no tiene un centro comercial, y además es un punto de inflexión. La apertura del aparcamiento de San Bernardo nos vino, hace dos años, como agua de mayo, y se lo agradecemos al Ayuntamiento aunque a veces no nos llevamos tan bien en temas como la recogida de basura. Ese parquin, con precios razonables, nos ayuda a competir. También hay que seguir en la senda de impulsar la movilidad en toda la ciudad, en bicicleta y en patinete. La realidad es que una ciudad moderna requiere más movilidad.

¿Siguen siendo las franquicias las que marcan el polo de atracción en Triana?

Si me permite le diría que en Triana no especialmente porque hay tres factores: la oferta gastronómica porque la gente no viene sólo por las marcas, también viene por los locales de restauración; el segundo motivo son los negocios familiares especializados que mantienen un volumen de negocio muy importante como Herrera Cerpa; y en tercer lugar es que algunas franquicias han decidido colaborar con la Zona Triana de manera efectiva. El modelo es: marcas, restauración, y cultura, y atractivo turístico.

¿Es complicado gestionar una zona comercial como la de Triana?

La parte nuestra requiere mucho cariño, y escuchar bien las necesidades de los asociados y de los no asociados. Esta es una zona donde no existe una representación vecinal, y nuestra ilusión es ayudar a que en el barrio reine la paz y la armonía. No podemos estar en contra de los vecinos pero tenemos que sacar también nuestros negocios.

¿Lo dice por el conflicto que existe entre la zona comercial y el ocio nocturno?

Aquí no se ha planteado el problema que tiene la zona de Vegueta. Creemos que parte del éxito es que se informa a los vecinos de los actos que se van a hacer, del cierre de alguna calles, y parece que esa colaboración nos va bien.

No es lo mismo una actuación musical que el Carnaval.

También tenemos nuestro carnaval familiar y no ha habido problemas. Le pedimos a la policía que controle la venta de bebidas en los supermercados.

¿Se echan en falta esos comerciantes pequeños que dieron el origen a Triana?

Por supuesto. De hecho nos entristece que no hayan podido mantenerse sobre todo por el cambio del IBI antiguo por el de edificio histórico, porque pasaron de pagar 500 euros a 5.000 euros. Les echamos de menos. Y queremos que los antiguos asociados sepan que este premio va también por ellos.

¿Se ha quedado San Bernardo fuera de la zona?

Es una buena pregunta. Creemos que eso se ha debido a que las obras del parquin tardaron dos años, y que en la subida de San Bernardo donde había comercios ahora hay restauración. Pero el problema son los precios porque los precios de los alquileres son muy altos.

Junto a la oferta comercial y de restauración conviven oficinas bancarias y despachos profesionales. ¿Se ha notado que hay más actividad de oficinas?

Triana es un también un centro financiero y mercantil, la prueba es que tienen sedes varias entidades bancarias, y que hay cinco notarías, más que en Playa del Inglés además de despachos.