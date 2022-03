"Lo importante es que exista el trabajo altruista por una causa humanitaria"

¿Qué significa para usted y para todos los socios y amigos de la Asociación Social la Casa de los Pueblos de Canaria recibir el Roque Nublo de Solidaridad Internacional?

Es un premio que nadie esperaba. Nos ha sorprendido a todos. Estamos enormemente agradecidos por recibir el Roque Nublo de Solidaridad Internacional. Con este premio se da a conocer a la asociación, así como el trabajo desconocido que hacemos. Es un trabajo altruista al que siempre nos dedicamos. Es cierto que la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria sabe de forma directa de nuestro trabajo porque desde hace tres años colabora cuando puede en nuestras acciones sociales. Quiero aclarar que soy uno más en la asociación, en la que están unas cuantas personas que hacen igual o más que yo. Muchos me conocen como Lolo. Fui uno de los fundadores. Entre esas personas que están volcados, se encuentran la presidenta actual, Francisca Sánchez Macías, que llamamos Paqui; la vicepresidenta María Blazquez Vidal, conocida como Lupe; y la tesorera, Isabel Talavera Quevedo, entre otras.

¿Qué tipo de acciones se realizan desde colectivo?

Trabajamos fundamentalmente por una causa humanitaria, como hemos hecho con países americanos y con el Sahara. Actualmente estamos centrados con Cuba, por la situación tan dura y más difícil en la que se encuentra por la pandemia del covid y por los bloqueos político, económico y comercial. A los cubanos, como a otros países, les aportamos de forma altruista material sanitario y médico, que ellos no pueden comprar en el exterior por los bloqueos que sufren. Muchas empresas nos dan donaciones que luego enviamos a los otros.

¿Pueden crearse una dependencia en quienes reciben las donaciones constantes?

Pienso que no. En el caso de Cuba, tienen una industria farmacéutica desarrollada. Tienen vacunas infantiles y cinco vacunas propias contra el covid. En algunos aspectos son autosuficientes, pero en otros no por los bloqueos. La Sanidad es allí gratuita, como la educación. Y no se pasa hambre, aunque sí algunas necesidades. Su nivel de vida es mayor que otros países de su entorno. No quieren depender de otros países, como sí le pasa a Puerto Rico.

¿Cómo fue su inicio en este colectivo altruista y solidario?

Llevo en esta asociación unos diez años. El promotor del nacimiento de la Asociación Social la Casa de los Pueblos de Canarias fue el cubano Roberto Domínguez Lima, que nos hizo comprender la necesidad de crearla. Como anécdota, comento que Roberto es primo del cantautor, guitarrista y poeta Silvio Rodríguez.

¿Cuántos socios y seguidores tiene este colectivo?

Somos entre 40 y 50 socios, y numerosos simpatizantes y amigos. Se fundó en Las Palmas de Gran Canaria y no tiene sede física. Aprovechamos locales que nos prestan otros colectivos y asociaciones, los cuales son importantes porque colaboran con nosotros en numerosas actuaciones.

Está en varias asociaciones.

La verdad es que sí, en unas cuantas [ríe]. No se trata de lo que yo haga o de dónde estoy. Lo más importante es que exista el trabajo altruista y por una causa humanitaria en esta sociedad en la que vivimos, sea de forma individual o en asociaciones, colectivos, empresas y grupos. Todos hacen mucho. Soy natural y vecino del pueblo de Jinámar, en el municipio de Telde. Tengo 62 años y estoy desempleado. He trabajado muchos años en una empresa farmacéutica. Me dedico al trabajo altruista. A parte de estar y trabajar en la Asociación Social la Casa de los Pueblos de Canarias, lo hago en varias más. No hace falta nombrar a todas. Soy el secretario y fui el fundador de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar; y estoy en la Red de Solidaridad Canario Cubana. En esta red está como miembro la Asociación Social la Casa de los Pueblos de Canarias, como otros muchos, como Asociación de Inmigrantes Cubanos en Canarias, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), Siembra Canaria, Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC), Comisiones Obreras (CCOO) e Izquierda Unida (IU).

Usted ha intervenido en acciones altruistas en Guatemala

He ido en ocho ocasiones. Como técnico de electricidad en trabajado en proyecto de salud y de colocación de turbinas para que sean autosuficientes. El colectivo Siembra Canaria ha trabajado a favor de comunidades mayas de Sierra Madre.