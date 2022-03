Tania Naya: «Molesto en San Bartolomé porque hay un mal enraizado»

Está siendo investigada por un juzgado de San Bartolomé de Tirajana por un supuesto delito de prevaricación por ocupar hasta siete cargos públicos como el de interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de Ingenio, de la Mancomunidad de Medianías, Mancomunidad del Sureste y del Consorcio Turístico, entre otros. ¿Cómo es que puede tener tantos empleos?

Todos los puestos de trabajo que desempeño y las funciones que ejerzo reservadas a habilitados nacionales lógicamente están amparadas en su correspondiente nombramiento otorgado por los órganos competentes en cada caso, ya sea el Ministerio de Administraciones Públicas, la Dirección General de Administración Pública y los órganos competentes de cada administración. Lógicamente no podría ser interventora, tesorera o secretaria si no tuviera el nombramiento legal.

¿La Ley de la Función Pública le permite trabajar en varias administraciones?

No es tanto la Ley de la Función Pública como el régimen jurídico específico de los funcionarios habilitados nacionales cuya función es el control de legalidad en los ayuntamientos. Esto implica que el Estado tiene que velar porque sus funciones, que son de especial relevancia, sean desempeñadas por habilitados nacionales, y como hay pocos, lo que ha buscado son mecanismos a través del Real Decreto que regula nuestro régimen jurídico para garantizar que esas funciones siempre se lleven a cabo por esos funcionarios, de tal manera que si en un municipio no cuenta con este personal el de otro municipio puede acumular esas funciones. En España, y en esta isla hay muchos habilitados que ocupan un puesto en otro ayuntamiento por acumulación de funciones.

¿Entonces por qué si es así el juzgado da curso a la denuncia que llega de la Fiscalía?

Vamos a ver, porque hay una denuncia de un particular y ante eso la Fiscalía está obligada a abrir unas diligencias previas, y luego le dará curso o no. Aquí hay una denuncia de un empresario, así figura en el escrito que ha llegado al Ayuntamiento, que ya ha hecho denuncias anteriores en otras instancias que fueron archivadas, y como la Fiscalía es gratis lo vuelve a intentar para hacerme daño.

¿Percibe el salario completo en todos estos empleos?

Lo que corresponde en cada caso, y dentro de los límites legales. En la declaración de la renta declaro todos mis ingresos de forma muy limpita y clarita.

¿Y con salarios tan bien remunerados cómo es que asume más empleos?

No son empleos, es el desempeño de funciones. Eso pasa en el Cabildo, y en todos los ayuntamientos donde el secretario o el interventor también lleva el control de los órganos municipales, que son funciones que nos corresponden por ley.

¿Tiene tiempo para poder atender toda la responsabilidad de tareas de cada puesto?

Es que digamos que no son puestos a jornada completa. Realmente tengo mi puesto en San Bartolomé de Tirajana, que es a jornada completa, y el resto es por desempeño de funciones. Hoy día con la administración electrónica es más sencillo porque estoy en mi puesto y tengo acceso a todos los expedientes, y hay muchas consultas, y emisión de informes, que puedo hacer desde mi puesto atendiendo reuniones, mesas de contratación, y plenos, sin ningún problema. Antes no podía porque tenía que desplazarme y hoy es más sencillo. En realidad me acusan de trabajar, de trabajar mañana, tarde y noche, que es lo que hago después del largo esfuerzo que he hecho para sacar una oposición. Llevo toda mi vida trabajando y le doy gracias a mis padres por darme esos estudios. He estudiado mucho para ser la número uno en mi profesión, y ya con 24 años era habilitada nacional. Lo que más valoro en la vida es el trabajo, por eso me duele lo que me están intentando hacer. ¿Por qué lo hacen? Porque estorbo a muchos intereses políticos, porque desde que estoy en San Bartolomé de Tirajana están saliendo muchas cosas que molestan a funcionarios, a empresarios y políticos.

¿Dice que estorba a empresarios, políticos y también a funcionarios?

Sí, esta mañana lo hablaba con compañeros de otros ayuntamientos. El mal enraizado que hay en San Bartolomé es endémico. Cuando viene una persona de fuera estorba porque los negocios que muchos tienen establecidos se les estropean y no pueden campar a sus anchas como hacían antes. Y por eso mismo ya me han intentado amedrentar con otros escritos.

¿No es la primera vez que le denuncian?

Ya han hecho otros escritos a la Dirección General de la Función Pública.

¿Pero qué decisiones son las que molestan?

Digamos que las funciones que llevo a cabo como interventora en el control de la legalidad perjudican. Por ejemplo, si tengo que fiscalizar los ingresos del Ayuntamiento y se detectan algunas irregularidades estoy obligada a ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas y eso puede conllevar responsabilidades para determinadas personas.

¿Quiere decir que ser rigurosa en sus tareas de intervención molesta?

Sí, porque se sienten perjudicados porque cambio una forma de trabajar para todos.

¿Y esto no ha pensado denunciarlo?

Sí, si en esto estoy. Ahora tengo que remitir, en marzo, los informes de control financiero al Tribunal de Cuentas, y es como una llamada de atención a ver lo que voy a emitir.

¿Y el empresario que le denuncia qué tiene que ver?

El empresario no tanto como sus amigos funcionarios que lo utilizan para no dar la cara.

Ha tenido usted que hacer informes a la Fiscalía Anticorrupción que investiga la supuesta concesión de licencias urbanísticas como si fueran de obra menor por parte de un arquitecto municipal. ¿Por eso también le amedrentan?

Bueno. En el informe de control financiero tengo que dejar claro que ha habido una falta de ingresos de concesiones administrativas o gestión municipal en determinados servicios que implica un perjuicio económico para las arcas municipales, y lo que hay que pensar es por qué no se ha hecho esa gestión, porque esos ingresos llegan por otro lado, porque no es que las personas no paguen sino que no paguen donde tienen que pagar. No sólo es que se pagan menos impuestos, también se obvia todo el procedimiento y evitan el control de la administración que puede ser que otorgue la licencia o no si no cumplen los requisitos.

¿Y esto no le pasa en Ingenio?

No, sólo me ocurre en San Bartolomé de Tirajana. Lo que he visto en San Bartolomé no lo he visto en ningún sitio.

¿A qué se refiere?

A las coacciones que recibo y a las cuestiones que veo que no son transparentes. No soy el fiscal del ayuntamiento pero sí tengo que fiscalizar todo la gestión económica del ayuntamiento.

¿Ha llegado a pensar en dejar esta plaza en San Bartolomé?

Sí, sí. Eso lo comentaba hoy. Estaría más feliz con la plaza en propiedad en Ingenio, que es un ayuntamiento que funciona bien y donde no se producen cosas raras.

¿Y cuando fue tesorera en San Bartolomé era igual?

Ya de tesorera estaba sufriendo presión, pero como interventora parece que molesto más.

¿Y por qué ahora?

Porque justo ahora se va a resolver el concurso para adjudicarme la plaza. Quieren debilitarme para que renuncie, pero es algo que no voy a hacer porque mis nombramientos son legales.