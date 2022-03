La exmujer del hombre que se quemó a lo bonzo en Vecindario: «Tenía miedo de salir a la calle»

Milagros, de 55 años, todavía no se cree que esté viva. Tras siete meses soportando una «tortura psicológica» por parte de su exmarido, de 58 años, después de la separación, ha sobrevivido a un supuesto intento de homicidio: Julio intentó quitarle la vida después de estampar su coche contra el garaje de su casa, en Vecindario, prender fuego a dos vehículos que había en el interior y luego quemarse a lo bonzo.

Aún recuerda el momento en que ella y su nuera corrieron hacia la azotea huyendo de la fuerte humareda que subía desde el garaje, pero de repente se quedaron atrapadas: el humo subía desde la fachada y por el patio de luz y ellas no tenían casi opciones de escapar de allí, hasta que la Guardia Civil logró rescatarlas tras acceder desde la azotea de una vecina. «No veía claro que fuéramos a salir vivas; si llegan a tardar un poco más en llegar es probable que no lo hubiésemos contado», cuenta a este periódico con la voz quebrada al recordar el «infierno» que vivió y la «tortura» a la que ella y su familia se vieron sometidos durante meses. «Ahora puedo salir tranquila, tenía miedo de salir a la calle porque no sabía dónde me lo iba a encontrar».

Milagros no se encontraba aquel día en la casa, pero poco antes de las 15.30 horas de aquel viernes fue alertada por una vecina de que su exmarido estaba en la puerta. «Me volví loca y corrí para allí porque dentro de la casa estaba mi nuera, sola y dormida», relata. Empezó a grabar la situación con el móvil para dejar registrado que Julio se estaba saltando la orden de alejamiento de 500 metros que tenía impuesta, y al llegar ambos mantuvieron una discusión. «Le dije que se marchase porque estaba incumpliendo la orden y podía acabar en la cárcel» , cuenta, y se cruzaron insultos. Momentos después, Julio arrancó el coche, se marchó y ella se metió en su casa.

Pero luego no fue eso lo que sucedió. «Di por hecho que se iba, pero al momento, mientras cerraba la puerta de la escalera, sentí el impacto y vi la claridad por debajo de la rendija y supe que había estampado el coche», rememora, «cerré la puerta con llave, subí corriendo a despertar a mi nuera y llamé al número contra la violencia de género para decirle que vinieran rápido porque ya estaba dentro de mi casa». En ese momento Milagros se quedó en shock y fue cuando su nuera se percató de que había humo y echaron a correr hacia la azotea.

Las alertas saltaron cuando Julio empezó a grabar las conversaciones y a amenazar a Milagros

Ya arriba, Milagros pudo ver cómo un vecino suplicó a Julio que parase y no hiciera lo que tenía previsto. «Según mi vecino, primero roció el coche de mi hijo con gasolina y luego el suyo, y luego se prendió fuego», señala Milagros en un intento por no volver a perder la calma. La azotea donde se refugiaba pasó a ser una trampa completamente cubierta de humo. «Mi vecina intentó poner una escalera desde su azotea pero no llegaba, y a los minutos vinos a la Guardia Civil; pensé que no saldríamos vivas», añade.

A pesar de la dramática situación que ha vivido, Milagros relata su caso como víctima de violencia de género con entereza, aunque también con la debilidad y el cansancio que dejan entrever las lágrimas de sus ojos. «Es duro, pasamos momentos de terror y miedo, en la vida pensé que llegase a este extremo; no se lo deseo ni a mi peor enemigo», apunta. Ella y su nuera están bien, aunque en tratamiento psicológico.

La situación que ha atravesado Milagros empezó en junio de 2021 después de trasladarle a Julio que quería separarse de él tras una vida de discusiones y ante la dificultad en la convivencia. Y en un primer momento él aceptó esa nueva normalidad y el reparto de los bienes, principalmente la casa, al 50%. «La convivencia ya no existía y le dije que era mejor separarnos y ser amigos, que nos llevaríamos mucho mejor; le dije que si en algún momento lo necesitaba yo lo iba a ayudar en todo, que era el padre de mis hijos, y acordamos el precio y la venta de la casa; no tenía ningún motivo para hacer lo que hizo salvo la maldad, porque yo se lo facilité todo», señala Milagros.

La primera alerta

Julio lo asumió y acordaron vivir en la misma vivienda hasta que se vendiese. Hasta que se juntó con «malas compañías» y Milagros encontró una nueva pareja, algo que él no aceptó. «Empezó a juntarse con gente con la que no debía y que empezó a meterle ideas y mentiras en la cabeza, como que nosotras íbamos a quitarle todo y dejarlo sin nada», cuenta por su parte su hija Ylenia, también víctima junto a sus hijos de las «provocaciones» de Julio.

Las alertas saltaron cuando Milagros se percató de que Julio grababa todas sus conversaciones con su teléfono móvil y fue cuando él dejó la vivienda para vivir en el garaje. «Empezó a insultarme cada vez que me veía y lo hacía con la puerta abierta para que lo escucharan los vecinos; inventaba mentiras y me difamó, y luego empezaron las amenazas». Lo primero que me dijo fue ‘te vas a morir, te vas a despertar en la tumba y allí vas a dar gritos».

Poco después, explica Milagros, Julio se tomó tres pastillas de Diazepam que ella tenía recetadas por la depresión que sufre desde que inició el proceso de divorcio. «Lo llevamos al médico y en la consulta me dijo que por qué le grité, y la enfermera me expulsó; ahí fue cuando decidí ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil por miedo a que él me acusase de querer envenenarlo. Tenía miedo de que hiciera algo y luego me echase la culpa a mi», recuerda, «allí me dijeron que eso era maltrato psicológico y que tenía que charlo de casa; los agentes se portaron muy bien conmigo».

«Que Dios lo perdone allá donde esté, pero hasta aquí llegó su maldad», relata la víctima

No lo echó de la casa por lástima, hasta que las amenazas fueron a más, lo denunció, él mismo acabó entregándose y al día siguiente el juzgado le puso la orden de alejamiento. Se la saltó en varias ocasiones, pues se acercaba a su trabajo y la perseguía con el coche. «Yo tenía miedo a salir a la calle porque no sabía dónde me lo iba a encontrar», relata Milagros, «era una provocación continua».

Julio no solo se cegó con Milagros, sino también con su hija Ylenia. «Empezó a amenazarme, a decirme que acabaría conmigo y que me tuviera a las consecuencias», cuenta. Y también enfiló hacia sus nietos, ya que empezó a merodear en varias ocasiones por la puerta del colegio donde están los niños. «Me llamó la directora porque había estado allí diciéndole que le diera a los niños; me desesperé, yo pensé que se llevaba a mis hijos», cuenta Ylenia.

Ambas están sorprendidas por el extremo al que llegó Julio y la situación durante estos meses fue tan dura que Milagros incluso deseó su propia muerte. «Molestaba a toda la gente que tenía a mi alrededor; ya prefería que me matase a mi mientras dejase tranquilos a los que están a mi lado, juro que pensé que lo que él hiciera a mi ya me daba igual. Yo ya ni sentía ni padecía, que me mate», recuerda con angustia. Por suerte, no lo logró. «Lo único que me alegra es que no consiguió llevarse a nadie por delante; porque él seguro que se pensó que yo me fui con él, pero no, estoy aquí, no soy una mujer menos».

Milagros dice que ha contado su historia porque es necesario que no se repita. «Por miedo no lo metí en la cárcel, porque si está poco tiempo y luego viene más agresivo ¿yo qué hago?. Las mujeres tenemos derecho a ser felices y no estar atadas a una persona, no somos propiedad de nadie». Y lanza un mensaje claro: «es necesario reforzar los seguimientos a las víctimas de violencia de género porque cada vez hay más machistas acabando con la vida de las mujeres». Milagros, sus hijos y sus nietos viven ahora más tranquilas. «Que Dios lo perdone allá donde esté; hasta aquí llegó su maldad».