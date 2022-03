Una agresión por gordofobia el pasado mes de febrero ha conmocionado al municipio de Ingenio. María Martín, vecina de Carrizal, circulaba en patinete cuando fue agredida por dos personas que iban en un coche y que al grito de "gorda asquerosa" le lanzaron una botella de cristal que le dio en la cara. Afortunadamente, la agresión no le causó heridas graves, pero es una prueba más de que la gordofobia es un problema presente en nuestra sociedad.

Esta semana el Ayuntamiento de Ingenio prestó su apoyo a María Martín, quien en el pleno fue la encargada de leer la Declaración Institucional de Rechazo a la Violencia de Género.

En las redes sociales la afectada contó su experiencia y pese al mal trago que ha pasado, dejó claro que no piensa amilanarse porque haya quien no aprecie su aspecto. "Seguiré con mi patineta recorriendo Carrizal, y a quien no le guste, que no me mire, pero que no me tiren más botellas", comentaba Martín en un vídeo, al tiempo que agradeció el apoyo que ha recibido.