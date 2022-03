Elena Álamo Vega, portavoz del Partido Popular (PP)-Agrupación de Vecinos (AV) denunció «la falta de implicación y compromiso del gobierno municipal con el mantenimiento de la zona turística en general y en especial de sus playas y paseos». «PSOE, NC [Nueva Canarias], C’S [Ciudadanos] en San Bartolomé de Tirajana no ven como una prioridad actuar en la zona turística, no lo contemplan en su plan y mucho menos en su presupuesto. No tienen nada claro que es el motor económico de la isla y del municipio “, sentenció la portavoz . «Los turistas se encuentran zonas ajardinadas en mal estado, bordillos y muros sin reparar, señales y paneles informativos obsoletos y desgastados, mobiliario de playa y lavapiés destrozados», opinó.